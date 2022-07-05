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    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan Balıkesir'deki köyünde Sara Arfaoui ile evlendi

    İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'de kır düğünü ile dünya evine girdi. Dursunbey’in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Sara Arfaoui, geleneksel kınaya hayran kaldı.



        2 BİN KİŞİ DAVET EDİLDİ
        Öğleden itibaren konuklar düğün alanını doldururken, düğün Dursunbey geleneklerine göre yapıldı.



        Düğüne Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekili Yavuz Subaşı, çiftin akrabaları yer aldı.



        Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu.



            Pistte ilk dansı yapan genç çift daha sonra gelin masasına oturdu.



            Bir ara ilgiden bunalan Sara, "Her şey harika. Çok mutluyum" dedi.



            GELİN KINAYA HAYRAN KALDI
            Dursunbey'in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Sara Arfaoui, geleneksel kınaya hayran kaldı.

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            Haberler Saklambaç Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan Balıkesir'deki köyünde Sara Arfaoui ile evlendi
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