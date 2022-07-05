İş insanı Muzaffer Yıldırım'ın teknesindeki gizemli kadın merak uyandırdı





HAMİLE GUPSE'DEN BİKİNİ ŞOV

7 aylık hamile olan ve kız çocuğu bekleyen Gupse Özay, bikinili haliyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Hayranları tarafından uzun süredir merak edilen ve hamile olarak neredeyse hiç paylaşım yapmayan Özay, oyuncu Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak ile birlikte bir beach'te denize girerken objektiflere yakalandı. Serinlemek için denize giren Gupse ile Bengisu'nun oyuncu eşleri Barış Arduç ve Sarp Apak ise gün boyunca mekanın içinde oturup sohbet etmeyi tercih etti.