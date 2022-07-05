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    İş insanı Muzaffer Yıldırım'ın teknesindeki gizemli kadın merak uyandırdı

    İş insanı Muzaffer Yıldırım tatil için Bodrum'u seçti. Teknesinde keyif yapan Yıldırım'ın yanındaki gizemli kadın ise merak uyandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Tekne keyfi

    İş insanı Muzaffer Yıldırım tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasındaydı. Yıldırım, önceki gün Cennet Koyu'nda arkadaşları ile teknede keyifli anlar yaşadı. Yıldırım'ın yanında gizemli bir kadın da vardı. Bayan arkadaşı ile bota binerek karaya çıkan Muzaffer Yıldırım, daha sonra gözlerden kayboldu. (Evren ABDULLAHOĞLU)



    SANAT DOLU BİR GECE
    Bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı (BAF), Cennet Koyu'nda yer alan Akana Hotels ev sahipliğinde düzenlendi. Gecede, ressam Devrim Erbil, Modacı Neslihan Yargıcı, Sinan Uyanık, Nazan Uyanık, Ralli Pilotu Hakan Dinç, Bodrumlu opera sanatçısı Deniz Kurt gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok sanatsever bir araya geldi.



    YENİ SÜRPRİZE HAZIR OLUN
    Pop müziğin genç isimlerinden Seda Yiyin ve Karadeniz ezgilerinin başarılı yorumcusu Ekin Uzunlar'ı bir araya getiren şarkı listelerdeki yükselişine devam ediyor... 'Ben Nerede Sen Nerede' şarkısına yaptıkları düetle müzik listelerinde dengeleri değiştiren ikili, yeni sürprizler hazırlıyor.



        YALIN 'YAZ'I
        Yalın, yeni hiti "O Yaz Bu Yaz"ı 8 Temmuz'da dijital müzik platformlarda yayınlamadan önce sosyal medyada seslendirdi. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait olan yepyeni şarkısından bir bölüm söyleyen başarılı sanatçıya övgü yağdı.



        BABA DİLEK
        Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Bilimlier, sahne öncesi basın mensuplarına ilginç açıklamalar yaptı: Yaz aylarında tatil yapmamız imkansız. Bizim tatilimiz Eylül sonuna doğru o da çocuklarımızla birkaç gün. Ancak çocuklarım yanımda olsun bana yeter."



        ARTIK AŞKA VAKİT YOK
        Ünlü popçu İrem Derici önceki akşam Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gecesinde sahneye çıktı. Başarılı popçu sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Temmuz ayı için 23 konsere çıkacağının hatırlatılması üzerine Derici, "7 yaşındaki kız çocuğu gibiyim eve gidiyorum, yarım saat annemin koynunda yatıp, kokusunu içime çekiyorum. Onun gücüyle işime devam ediyorum. Yani aşka ayıracak vaktim yok" dedi.



            RENKLİ YAZ
            'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, ekranlara ara verdi ve şarkıcı olmaya karar verdi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan güzel oyuncu, turuncu mayosuyla sosyal medyayı salladı. Boluğur, fotoğrafa "Renkli yaz" notunu düştü.



            ÖN BALAYI
            Ekranların aranan yüzlerinden Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geçen aylarda evlilik teklifi almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı. Güzel oyuncu Demet Özdemir, nişanın ardından soluğu tatilde aldı. Ön balayına çıkan Özdemir, çiçekli bikinisiyle teknede poz verdi. Oğuzhanise tatilde kaslarını gösterdi. Aşıkların fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.



            YOĞUN PROGRAM ÖNCESI DİNLENME
            Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un eylül itibarıyla yoğun iş temposuna gireceği belirtildi. Mutlu aşıklar o nedenle Bodrum'u tercih etti.



                "SANKİ 20 YAŞINDA"
                59 yaşındaki eski Türkiye güzellerinden ünlü oyuncu Aydan Şener, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Fit haliyle genç kızlara taş çıkaran Aydan Şener, son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi. Aydan Şener'in pozunu gören hayranları, oyuncuya beğeni yağdırdı.



                GENÇ SANATÇI BURAY'DAN 'HİT' MÜJDESİ
                Türkiye'yi dolaşarak unutulmaz konserlere imza atan başarılı sanatçı Buray, dillere pelesenk olacak yeni şarkısı Girdap'ı 8 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturuyor. Buray, "Titiz çalışmanın karşılığını alıyorum. Öyle harika bir ekibim var ki" dedi.



                UZANMIŞIM KUMSALA
                Oyuncu Serenay Sarıkaya, yaz tatili paylamşımlarına tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Umut Evirgen ile tatilde olan oyuncu, beach'ten fotoğraf paylaştı. Kısa sürede fotoğrafın altına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Sarıkaya'nın burnundaki halka ise dikkatlerden kaçmadı.



                    HAYALİ GERÇEK OLDU
                    Genç oyuncu Efe Uysal'ın oyunculuk hayali iddialı bir projeyle gerçeğe dönüştü. Uysal, başrollerini Birce Akalay ve Olgun Toker'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği dijital platformda yayınlanacak bir dizide gazeteci olarak rol aldı.



                    HAMİLE GUPSE'DEN BİKİNİ ŞOV
                    7 aylık hamile olan ve kız çocuğu bekleyen Gupse Özay, bikinili haliyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Hayranları tarafından uzun süredir merak edilen ve hamile olarak neredeyse hiç paylaşım yapmayan Özay, oyuncu Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak ile birlikte bir beach'te denize girerken objektiflere yakalandı. Serinlemek için denize giren Gupse ile Bengisu'nun oyuncu eşleri Barış Arduç ve Sarp Apak ise gün boyunca mekanın içinde oturup sohbet etmeyi tercih etti.



                    KURAL BOZDU
                    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 2 Temmuz 1999 tarihinde dünyaya gelen ve 24 yaşına basan Altunkaya ile birlikte çekilmiş karesini paylaşan Ilıcalı, "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli..." sözleriyle romantik yanını gözler önüne serdi.



                        TATİL YOK
                        Yakışıklı oyuncu Burak Çelik, önceki gün bir İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. Yazı çalışarak geçireceğini söyleyen oyuncuya AVM'de kaldığı süre boyunca birçok hayranının selfie ricasını kırmadı.

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                        Haberler Saklambaç İş insanı Muzaffer Yıldırım'ın teknesindeki gizemli kadın merak uyandırdı
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