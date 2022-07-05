İş insanı Muzaffer Yıldırım'ın teknesindeki gizemli kadın merak uyandırdı

İş insanı Muzaffer Yıldırım tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasındaydı. Yıldırım, önceki gün Cennet Koyu'nda arkadaşları ile teknede keyifli anlar yaşadı. Yıldırım'ın yanında gizemli bir kadın da vardı. Bayan arkadaşı ile bota binerek karaya çıkan Muzaffer Yıldırım, daha sonra gözlerden kayboldu. (Evren ABDULLAHOĞLU)
SANAT DOLU BİR GECE
Bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı (BAF), Cennet Koyu'nda yer alan Akana Hotels ev sahipliğinde düzenlendi. Gecede, ressam Devrim Erbil, Modacı Neslihan Yargıcı, Sinan Uyanık, Nazan Uyanık, Ralli Pilotu Hakan Dinç, Bodrumlu opera sanatçısı Deniz Kurt gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok sanatsever bir araya geldi.
YENİ SÜRPRİZE HAZIR OLUN
Pop müziğin genç isimlerinden Seda Yiyin ve Karadeniz ezgilerinin başarılı yorumcusu Ekin Uzunlar'ı bir araya getiren şarkı listelerdeki yükselişine devam ediyor... 'Ben Nerede Sen Nerede' şarkısına yaptıkları düetle müzik listelerinde dengeleri değiştiren ikili, yeni sürprizler hazırlıyor.