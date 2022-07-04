Seda Üren hem eş hem anne olmak sorularına noktayı koydu

Uzun bir aradan sonra 'Kırarım Bu Kalemi' şarkısı ile sessizliğini bozan Seda Üren, kendisine en çok sorulan "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu?" sorusuna samimiyetle cevap verdi: "Ailemin ve sanatçı Seda'nın hizmetçisiyim. Ama sahnede kraliçeyim."