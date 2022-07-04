Seda Üren hem eş hem anne olmak sorularına noktayı koydu

Uzun bir aradan sonra 'Kırarım Bu Kalemi' şarkısı ile sessizliğini bozan Seda Üren, kendisine en çok sorulan "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu?" sorusuna samimiyetle cevap verdi: "Ailemin ve sanatçı Seda'nın hizmetçisiyim. Ama sahnede kraliçeyim."
BU NE HAL!
Aleyna Tilki, yıllar sonra ilk kez beach club'te konser verdi. Kıyafetiyle olay olan 22 yaşındaki popçunun kostümü, esprilere yol açtı. Tilki'nin iddialı kostümü, birçokları tarafından hasta bezine benzetildi. Enerjik yapısıyla program boyunca yerinde duramayan ve slow parçalarda bile dans eden ünlü popçu, tatilcileri coşturdu. Ercan AKGÜN
ŞÜKRÜ KASILDI
Çeşme sezonunu açan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Mustafa Aksakallı ile tavla oynadı. Oyuncu, 5-0 mağlup oldu. Özyıldız, yenilgiyi de sosyal medyada paylaşırken kaslarıyla olay oldu. Ercan AKGÜN