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    Seda Üren hem eş hem anne olmak sorularına noktayı koydu

    Uzun bir aradan sonra ‘Kırarım Bu Kalemi’ şarkısı ile sessizliğini bozan Seda Üren, kendisine en çok sorulan “Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu?” sorusuna samimiyetle cevap verdi: “Ailemin ve sanatçı Seda’nın hizmetçisiyim. Ama sahnede kraliçeyim.” İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 4 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Evde hizmetçi dışarıda kraliçe

    Uzun bir aradan sonra 'Kırarım Bu Kalemi' şarkısı ile sessizliğini bozan Seda Üren, kendisine en çok sorulan "Hem eş, hem anne hem de sanatçı olmak sizi zorlamıyor mu?" sorusuna samimiyetle cevap verdi: "Ailemin ve sanatçı Seda'nın hizmetçisiyim. Ama sahnede kraliçeyim."

    BU NE HAL!
    Aleyna Tilki, yıllar sonra ilk kez beach club'te konser verdi. Kıyafetiyle olay olan 22 yaşındaki popçunun kostümü, esprilere yol açtı. Tilki'nin iddialı kostümü, birçokları tarafından hasta bezine benzetildi. Enerjik yapısıyla program boyunca yerinde duramayan ve slow parçalarda bile dans eden ünlü popçu, tatilcileri coşturdu. Ercan AKGÜN

    ŞÜKRÜ KASILDI
    Çeşme sezonunu açan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Mustafa Aksakallı ile tavla oynadı. Oyuncu, 5-0 mağlup oldu. Özyıldız, yenilgiyi de sosyal medyada paylaşırken kaslarıyla olay oldu. Ercan AKGÜN

        TAM NOT ALDI
        Şimdilerde         dijital bir platformda yayınlanacak bir filmin çekimleri için geri sayımda olan Burçin Terzioğlu, imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, kızıla boyattığı saçlarıyla verdiği pozu paylaştı.

        PARİS YOLCUSU
        Hande Doğandemir, birbirinden gösterişli etkinlik ve davetlerin düzenlendiği kristal cam müzesi Baccarat Müzesi'nde gerçekleşecek görkemli davet için Paris'e uçacak. 5-7 Temmuz tarihlerindeki davette Doğandemir'in de aralarında bulunduğu özel davetliler, Maison Baccarat'ın kristal odasında gerçekleşecek kokteylin ardından özel yemek programına katılacak.

        MİLYONLUK FOTO
        Çağla Şıkel, yaptığı reklam anlaşmalarına bir yenisini ekledi. TV programı, defileler, reklamlar ve sosyal medya iş birlikleri sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden ünlü model, bu kez de bir mücevher markasıyla çalıştı. Takılarıyla her daim gündem olan Çağla Şıkel'in kendi adını taşıyan koleksiyon hazırlamak için markayla yaptığı anlaşmadan 1 milyon TL aldığı konuşuluyor.

            KAPTAN MUSTİ
            Geçtiğimiz             hafta Marmaris'te sosyetik sevgilisi Melisa Sütşurup ile evlenen Mustafa Sandal, önceki gün bir grup arkadaşı ve eşiyle Cennet Koyu'nda tekne keyfi yaptı. Bir düğün etkinliği için bir araya gelen Sandal, teknenin de kaptanıydı. Evren ABDULLAHOĞLU

            KOMŞU'DA KUTLAMA
            İvana Sert ile eşi Sezer Dermenci, evliliklerinde bir seneyi geride bıraktı. Birlikte Yunanistan adalarını gezen ikili, önceki gün de sahilde kutlama yaptı. Sosyetik ikoncan, eşiyle çekilmiş bu karesine de "Canım kocam" notu düştü.

            YÜZLEŞME ZAMANI
            Atv'nin             kısa sürede beğenilen dizisi 'Sevmek Zamanı', bu akşam üçüncü bölümü ile ekrana geliyor. Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar. Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.

                GÜL GİBİ GÜZELLİK
                Oyunculuk                 kariyerine henüz çocuk yaşta başlayan Yüsra Geyik, MAG Temmuz sayısının konuğu oldu. "14 yaşında, çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum" diyen Geyik, güzellik sırrını da paylaştı: "Gül suyunu tonik olarak kullanıyorum ve çok iyi geldiğini düşünüyorum."
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                Haberler Saklambaç Seda Üren hem eş hem anne olmak sorularına noktayı koydu
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