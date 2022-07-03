Bodrum ve Alaçatı’daki beachlerde soygun devam ediyor! Fırsatçılıktan bezen tatilciler soluğu halk plajında aldı

Bir sandviçi bile 320 TL'ye satan Bodrum'daki bir beach, deniz keyfi yapmak için mekana gelen tatilciden girişte 500 TL aldı.
İçeride de yiyip içen tatilcilere gün sonunda toplam 5.904 TL hesap geldi.
Bir sandviçi bile 320 TL'ye satan Bodrum'daki bir beach, deniz keyfi yapmak için mekana gelen tatilciden girişte 500 TL aldı.
İçeride de yiyip içen tatilcilere gün sonunda toplam 5.904 TL hesap geldi.
Bunun da 536 TL'si servis ücretiydi. Yine Bodrum'daki başka bir beach de 5.500 TL hesap kesti; bunun 611 TL'si servis ücretiydi.
Yalıkavak'taki bir beach de 11 bin TL aldığı tatilcilerden bin TL de servis bedelini adisyonlarına ekledi.
BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
Çeşme'den sosyal medyaya yansıyon adisyonlarda da yüzde 10 servis bedelinin alınması, tepkilere neden oldu.