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    Bodrum ve Alaçatı’daki beachlerde soygun devam ediyor! Fırsatçılıktan bezen tatilciler soluğu halk plajında aldı

    Bodrum ve Alaçatı’daki beach’ler soygunu gelenek hale getirdi. Bazı beach’lerde servis ücreti 1000 liraya çıkarken, buna isyan edenler soluğu halk plajlarında aldı.

    Kazıklama servisi

    250 ile 1.500 TL arasında giriş ücreti alan, lahmacunu bile 195 TL'ye satan Bodrum ve Alaçatı'daki popüler beach'ler; şimdi de servis ücretleriyle gündemde.



    Bir sandviçi bile 320 TL'ye satan Bodrum'daki bir beach, deniz keyfi yapmak için mekana gelen tatilciden girişte 500 TL aldı.

    İçeride de yiyip içen tatilcilere gün sonunda toplam 5.904 TL hesap geldi.



        Bunun da 536 TL'si servis ücretiydi. Yine Bodrum'daki başka bir beach de 5.500 TL hesap kesti; bunun 611 TL'si servis ücretiydi.



        Yalıkavak'taki bir beach de 11 bin TL aldığı tatilcilerden bin TL de servis bedelini adisyonlarına ekledi.



        BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
        Çeşme'den sosyal medyaya yansıyon adisyonlarda da yüzde 10 servis bedelinin alınması, tepkilere neden oldu.
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            Haberler Saklambaç Bodrum ve Alaçatı’daki beachlerde soygun devam ediyor! Fırsatçılıktan bezen tatilciler soluğu halk plajında aldı
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