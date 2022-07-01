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    Özge Ulusoy’a tatil yok

    Türkiye'nin en büyük düğün platosu Bi’Plato önceki gün kapılarını açtı. Ahmet Sevinç’in ev sahipliği yaptığı ve Özge Ulusoy’un açılışını gerçekleştiği Bi’Plato 1000 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık toplam 3500 metrekare alan üzerine kurulu devasa bir merkez oldu. Açılışa katılan isimlerden Özge Ulusoy, hayran kaldığını söyledi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Özge Ulusoy’a tatil yok

    Türkiye'nin en büyük düğün platosu Bi'Plato önceki gün kapılarını açtı. Ahmet Sevinç'in ev sahipliği yaptığı ve Özge Ulusoy'un açılışını gerçekleştiği Bi'Plato 1000 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık toplam 3500 metrekare alan üzerine kurulu devasa bir merkez oldu. Açılışa katılan isimlerden Özge Ulusoy, hayran kaldığını söyledi.

    SOĞUK DİNLEMEDİ
    Yaz sezonunun büyük bölümünü Çeşme'de geçiren futbol yorumcusu ve menajer Sinan Engin, arkadaş grubuyla birlikte kafa dinlemek için beachleri dolaştı. Havanın serin olması nedeniyle denize girmekte kararsız kalan Sinan Hoca, arkadaşlarının ısrarı sonrası soğuk sulara dalış yaptı. ERCAN AKGÜN

    50'LİK PINAR'IN GÜZELLİĞİ
    20 yıllık İstanbul hayatından sonra 8 senedir Çeşme'de yaşayan popçu-yazar Pınar Aylin, yaz dönemini Alaçatı ve Kuşadası'nda sahne alarak geçiriyor. 50 yaşında olduğunu gururla söyleyen ünlü şarkıcı, dış görünüşüyle herkesi hayrete düşürüyor. ERCAN AKGÜN



        5 ÇOCUK HAYALİ
        Podyumlara         veda eden Miranda Kerr'in en büyük hayali 5 çocuk annesi olmak. İlk evliliğini Orlando Bloom'la yapan ve Flynn'i kucağına alan Kerr'in ikinci Evan Spiegel'den de Hart adlı bir oğlu var. Kerr, "Hayalim 5 çocuklu bir aile" dedi.

        AĞLATMAYA HAZIRLANIYOR
        Kendi yaşgününü kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye gelen manken-pilates eğitmeni Ebru Öztürk, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kutlamaların ardından Bodrum'a geçen ve orada kısa bir tatil sonsarıs İstanbul'a gideceğini söyleyen Öztürk, "Ağustos başı gibi dram türünde bir sinema filminde rol alacağım. O yüzden şimdi vaktim varken deniz ve eğlencenin tadını çıkarayım. Çünkü sonrasında insanları ağlatmak için kamera karşısında olacağım" dedi. ERCAN AKGÜN

        BABA İÇİN TOPLANDILAR
        20 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'nın ev sahipliği yapacağı 'Müslüm Gürses Şarkilari-Senfonik' projesinin yıldız isimleri provalarda bir araya geldi. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in yasal varislerinin izniyle hayata geçirilen projenin kadrosunda; Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç, Sitare Akbaş ve Zeynep Avcı gibi isimler Müslüm Gürses şarkılarını seslendirecek.

            ANNE OĞULUN TATİL KEYFİ
            Başarılı oyuncu Hande Ataizi tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasındaydı. Uzun bir tempodan sonra soluğu Bodrum'da alan Hande Ataizi, oğlu Aslan Leon Harvey ile tatilin keyfini çıkarıyor. Ataizi bir süre güneşlendikten sonra oğlu Aslan ile keyifli saatler geçirdi. Ataizi'nin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Evren ABDULLAHOĞLU

            KLEOPATRA SAHNEDE
            Ünlü popçu Hande Yener, Azerbaycan'daki Dalga Arena'da verdiği konserde çılgın enerjisiyle büyüledi. Konserin açılışını büyük beğeni alan yeni şarkısı "Aklımda" ile yapan Türk pop müziğinin en stil ikon kadın sanatçısı, bu kez Amsterdam Diabolo markalı seksi tulumu tercih etti. Saç aksesuarı ile Kleopatra'ya benzetilen Hande Yener'e sosyal medyadan binlerce iltifat yağdı.

            İYİ Kİ DOĞDUN CANIM AŞKIM
            Melisa Sözen, 45 yaşına basan sevgilisi Harun Tekin'in doğum gününde duygusal bir mesajla kutladı. Başarılı oyuncu paylaşımına, "Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Sözen'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bu arada Sözen'in birçok proje teklifi aldığına da dikkat çekildi.

                ÖZEL KAZIK!
                Sırtında                 çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi. Bu duruma isyan eden Erbil, "Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar. Yazıklar olsun. Bu özel hastanelerin hırsını anlamak mümkün değil" dedi.

                EYVALLAH
                İlk çıkış şarkısı 'Hayal Gözlüm' ile 7 milyon izlenme rekoru kıran, ' İmkansız Aşk', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Hırsız Polis' dizilerinin şarkılarını seslendirmesiyle hafızalara kazınan İsmail Özkan müzik çalışmalarına devam ediyor. Özkan yaz aylarının habercisi kıpır kıpır bir şarkıyla sizlere "Eyvallah" diyor. Bestesi Mehmet Aslan'a sözleri Ali Mamaraşlı'ya ait olan şarkının düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu yaptı.

                1600 LİRAYA KOKOREÇ
                Her yaz fahiş fiyatlarla konuşulan Bodrum'da yeni bir çılgınlık başladı. Bir porsiyon kokoreç bin 600 liraya satıldı. Altın tozu katılmış ekmek arası kokoreç, kapışıldı. İlk kez yiyen sosyetikler, bu tarzın daha lezzetli olduğunu vurguladı.
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                Bayram ikramiyesi hesaba yatıyor
                Haberler Saklambaç Özge Ulusoy’a tatil yok
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