Özge Ulusoy’a tatil yok

Türkiye'nin en büyük düğün platosu Bi'Plato önceki gün kapılarını açtı. Ahmet Sevinç'in ev sahipliği yaptığı ve Özge Ulusoy'un açılışını gerçekleştiği Bi'Plato 1000 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık toplam 3500 metrekare alan üzerine kurulu devasa bir merkez oldu. Açılışa katılan isimlerden Özge Ulusoy, hayran kaldığını söyledi.
SOĞUK DİNLEMEDİ
Yaz sezonunun büyük bölümünü Çeşme'de geçiren futbol yorumcusu ve menajer Sinan Engin, arkadaş grubuyla birlikte kafa dinlemek için beachleri dolaştı. Havanın serin olması nedeniyle denize girmekte kararsız kalan Sinan Hoca, arkadaşlarının ısrarı sonrası soğuk sulara dalış yaptı. ERCAN AKGÜN
50'LİK PINAR'IN GÜZELLİĞİ
20 yıllık İstanbul hayatından sonra 8 senedir Çeşme'de yaşayan popçu-yazar Pınar Aylin, yaz dönemini Alaçatı ve Kuşadası'nda sahne alarak geçiriyor. 50 yaşında olduğunu gururla söyleyen ünlü şarkıcı, dış görünüşüyle herkesi hayrete düşürüyor. ERCAN AKGÜN