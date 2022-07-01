Özge Ulusoy’a tatil yok

ÖZEL KAZIK!

Sırtında çıkan yağ bezesini göstermek için İstanbul'daki bir özel hastaneye giden Mehmet Ali Erbil, 2 dakikalık muayene için 1.300 TL ödedi. Bu duruma isyan eden Erbil, "Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar. Yazıklar olsun. Bu özel hastanelerin hırsını anlamak mümkün değil" dedi.