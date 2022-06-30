Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorucu sezonun ardından ailesiyle Bodrum'da dinleniyor





AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTULAR

Doğuş ve Cengiz İmren, yıllar sonra bir araya geldi. Yeni projeleri için çalışmalara başlayan sanatçılar, hazırladıkları şarkıların yanı sıra ileri de birlikte sürpriz bir işe imza atabileceklerini de dile getirdi. Eski günlerden de konuşan sanatçılar, son zamanlarda meslektaşlarının Z kuşağını yakalamak için yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. Cengiz İmren, "Bizim Z kuşağını yakalamak gibi bir derdimiz de yok. Üretip ortaya koyuyoruz beğenen dinliyor beğenmeyen dinlemiyor. Bu kadar basit" dedi.