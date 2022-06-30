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    Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorucu sezonun ardından ailesiyle Bodrum'da dinleniyor

    Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçiviç, yorucu sezonun ardından ailesiyle Bodrum’da dinleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Karan’ın deniz keyfi

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir otelin sahilinde deniz keyfi yaparken görüntülendi. Denize girmeden önce Karan'a güneş koruyucu süren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti daha sonra uzun süre güneşlendi. Burak Özçivit oğlu ile denize girerken Fahriye Evcen, hamileliğnin ilk aylarında olması nedeniyle şenzlogta güneşlenmeyi tercih etti. Yaklaşık iki buçuk aylık hamile olan güzel oyuncu uzun süre menüyü inceledikten sonra sağlıklı beslenmeyi tercih etti. Evcen yemeğini yerken bir yandan da oğlu ve eşinin fotoğraflarını çekti.
    Evren ABDULLAHOĞLU



    AİLE BOYU TATİL
    Yazar, sunucu ve yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu, önceki gün eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe Alpay ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gelen Vahapoğlu, denizde eğlenceli anlar yaşadı. Cihan Bey ve Ece Hanım sürekli oğulları Efe Alpay'la ilgilenerek beraber denizde oyun oynadı.



    KALBİM BOŞ
    Şevval Şahin, Etiler'de görüntülendi. Yeğeniyle alışveriş yapan Şahin, İstanbul'a işleri için geldiği söyledi. Tescilli güzel bir dargın bir barışık sevgilisi Marcus ile ilişkisinin tamamen bittiğini söyleyip, "4 aydır kimseyle ilişkim yok. Kalbim boş. Bir sürede böyle gitsin istiyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



        HUZUR ÇEŞME'DE
        Sunucu Buket Aydın, tatil sezonunu arkadaşları ile Çeşme'de açtı. Rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyen sunucunun, sohbet ettiği sıradaki keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Bir ara ayağa kalkan Aydın'ın mayosundaki B harfi hem isminin baş harfi olarak yorumlansa da, Balmain imzalı mayo 17 bin 500 lira değerindeydi. (Ercan AKGÜN)



        PROJE TELEFONU
        Başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu tatil için Bodrumu seçen ünlüler arasındaydı. Başarılı oyuncu önceki gün Türkbükü'nde hararetli bir telefon görüşmesi yaparken gazetecileri gördü. Büyüktopçu, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.



        TÜRKİYE MORALİ
        Sosyetenin ünlü isimlerinden Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci, geçtiğimiz haziran ayında pankreas kanserine yakalanmıştı. Ekim ayında ABD'de ameliyat olan Tansa Hanım, önceki gün de kardeşleri Yosun ve Derin Mermerci ile Fethiye'de tatilin fotoğrafını paylaştı.



            DİNLENME ZAMANI
            Sahnelerin sevilen ismi Linet, önceki gün Bebek'te bir restoranda objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı Sarah Haderi ile sohbet için bir araya geldim diyen Linet, "sahne çalışmalarımız bu aralar çok yoğun, biraz kafa dinlemek gerekiyor. O yüzden kendime vakit ayırıyorum" şeklinde konuştu.



            SENARYO OKUYOR
            Her yaz sezon Çeşme'ye gelen oyuncu Ceren Moray, bu kez hareketli zamanda gelince biraz zorluk yaşadı. Moray, "Yürümekte zorluk çektim ama esnafı desteklemek gerek. Burada yeni senaryoları okuyacağım" yorumunu yaptı. (Ercan AKGÜN)



            REHBERLİK EDİYORUM
            Ayvalık'taki tiyatro festivalinden sonra Çeşme'ye gelen oyuncu Fırat Çelik, yakın arkadaşı solist Aybüke Albere ile Alaçatı'da akşam yemeğinde buluştu. Yakışıklı oyuncu, "Şimdi de ruhumu tatille ve en sevdiğim arkadaşlarımla besliyorum" dedi. (Ercan AKGÜN)



                YILDIZ YAĞIYOR
                İngiliz top model Naomi Campbell'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Adını henüz açıklamadığı 2 yaşındaki kızı ve arkadaş grubuyla Bodrum'a gelen yıldız, Türkbükü'nde 3 katlı özel bir villa kiraladı. Hafta sonuna kadar Bodrum'da kalacak olan Campbell, buradan yunan adalarına geçecek. Bodrum'a daha önce Kate Moss, Lewandovski gelmişti. Önümüzdeki günlerde ise Gigi ve Bella Hadid, Bodrum'da tatil yapacak.



                ISTAKOZA ÖZGÜRLÜK
                Ünlü sunucu oyuncu, Ebru Destan geride bıraktığımız gün Florya'da bir restoranda heyecanlı anlar yaşadı. Mekan da bulunan canlı istakoza kıyamayan ünlü sunucu, 5 bin TL ödeyerek istakozu satın alarak denizin mavi sularına bıraktı. Kısa bir süreli şaşkınlık yaşayan mekan çalışanları Destan'ı alkışladı.



                AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTULAR
                Doğuş ve Cengiz İmren, yıllar sonra bir araya geldi. Yeni projeleri için çalışmalara başlayan sanatçılar, hazırladıkları şarkıların yanı sıra ileri de birlikte sürpriz bir işe imza atabileceklerini de dile getirdi. Eski günlerden de konuşan sanatçılar, son zamanlarda meslektaşlarının Z kuşağını yakalamak için yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. Cengiz İmren, "Bizim Z kuşağını yakalamak gibi bir derdimiz de yok. Üretip ortaya koyuyoruz beğenen dinliyor beğenmeyen dinlemiyor. Bu kadar basit" dedi.



                    HARİKA BİR GÜN OLDU...
                    Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Akşam yemeğini arkadaşlarıyla yiyen Küçükköse; "uzun süredir görmediğim arkadaşlarımla bugün bir araya geldik. Benim için Güzel ve keyifli bir gün dü" dedi.



                    HEP TATİLİ BEKLİYORDUM
                    Şarkıcı Sinan Güleryüz ve oyuncu Özge Özder önceki gün kızları Luna ile birlikte Bodrum Yalıkavak' ta görüntülendi. Muhabirlerlede kısa bir süre sohbet eden Özge Özder; yoğun geçen bir sezondan sonra "Ben hep bugünleri bekledim. Elbette burada dinlenirken, işimizi de ihmal etmiyoruz" dedi. (Ersin AL)



                    KİM DER 50 YAŞINDA DİYE!
                    Ekranların güzel ismi Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te ortaya çıktı. Spor yapan Samyeli, bir yandan da görüntülü görüşme ile işlerini halletti. Telefonunu hiç elinden düşürmeyen Samyeli, ''Vakti iyi değerlendirmek gerekiyor. Malum işler yoğun" dedi. Görenler, "Defne nasıl 50 yaşında" yorumunu yaptı.

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                    Seni Kalbime Sakladım
                    Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorucu sezonun ardından ailesiyle Bodrum'da dinleniyor
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