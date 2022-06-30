Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorucu sezonun ardından ailesiyle Bodrum'da dinleniyor

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir otelin sahilinde deniz keyfi yaparken görüntülendi. Denize girmeden önce Karan'a güneş koruyucu süren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti daha sonra uzun süre güneşlendi. Burak Özçivit oğlu ile denize girerken Fahriye Evcen, hamileliğnin ilk aylarında olması nedeniyle şenzlogta güneşlenmeyi tercih etti. Yaklaşık iki buçuk aylık hamile olan güzel oyuncu uzun süre menüyü inceledikten sonra sağlıklı beslenmeyi tercih etti. Evcen yemeğini yerken bir yandan da oğlu ve eşinin fotoğraflarını çekti.
Evren ABDULLAHOĞLU
AİLE BOYU TATİL
Yazar, sunucu ve yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu, önceki gün eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe Alpay ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gelen Vahapoğlu, denizde eğlenceli anlar yaşadı. Cihan Bey ve Ece Hanım sürekli oğulları Efe Alpay'la ilgilenerek beraber denizde oyun oynadı.
KALBİM BOŞ
Şevval Şahin, Etiler'de görüntülendi. Yeğeniyle alışveriş yapan Şahin, İstanbul'a işleri için geldiği söyledi. Tescilli güzel bir dargın bir barışık sevgilisi Marcus ile ilişkisinin tamamen bittiğini söyleyip, "4 aydır kimseyle ilişkim yok. Kalbim boş. Bir sürede böyle gitsin istiyorum" dedi. (Aydın HAMZA)