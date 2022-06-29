Marmaris'te lüks bir otele yatla yanaşan grubun öğle yemeği için ödedikleri tutar dudak uçuklattı

11 kişilik bir ekip, lüks yatlarıyla Marmaris'te çok ünlü bir otelin bulunduğu koya demirledi.
Yata yiyecek, içecek siparişi verdi.
Bir makarnaya 610 TL, bir humusa 270 TL ödeyen tatilciler; toplam 16 adet 75 cl'lik suya da 1.360 TL verdi.
11 kişilik bir ekip, lüks yatlarıyla Marmaris'te çok ünlü bir otelin bulunduğu koya demirledi.
Yata yiyecek, içecek siparişi verdi.
Bir makarnaya 610 TL, bir humusa 270 TL ödeyen tatilciler; toplam 16 adet 75 cl'lik suya da 1.360 TL verdi.
Bir şişe suya 85 TL ödeyen tatilciler; ızgara pilice de 520 TL öderken toplamda da tam 80 bin 40 TL hesap ödediler.
BİRKAÇ SAATTE
Bir ara yattan karaya geçip otelin kabanasında oturan ekibin bunun için ödediği ücret de tam 360 Euro yani 6 bin 580 TL'ydi.
Sosyal medyaya yansıyan bu dudak uçuklatan adisyon, olay oldu.
Hesaptaki kazık fiyatlar ve 11 kişinin sadece birkaç saat içerisinde kişi başı yaklaşık 8 bin TL harcaması "Lüküs hayat" dedirtti.
Fikret Orman, 2 yıl önce sevgilisi Tuğba Coşkun'la gittiği aynı mekana 75 bin lira ödemişti.