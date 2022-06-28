Her sahnesinde heyecan var! Gül Masalı ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi





ROBERT NE DİYO!

Robert De Niro, ortağı olduğu restoranın açılışı için İstanbul'a geldi. Ancak ünlü oyuncu, "Hiç Türk filmi hatırlamıyorum" dedi. Bu sözlere tepki yağdı...

Hollywood'un yıldızlarından Robert De Niro, İstanbul'da baltayı taşa vurdu. De Niro, gazetecilerin "Türk filmi izlediniz mi?" sorusuna skandal bir cevap verdi. De Niro, "Yakın zamanda izlediğim bir Türk filmi de hatırlamıyorum. Bu soruya cevap veremiyorum. Keşke buraya gelmeden önce Türk filmi izleseydim ama fırsatım olmadı" dedi. Bu sözlere sosyal medyada tepki yağdı:

İşte o tepkiler:

Arkadaş, uçakta dolu İngilizce alt yazılı Türk filmi var. Yalandan da olsa birini izleseydin.

Para için geldiği ortada. Ciddiye alınacak adam değil.

Senin de filmlerini izlemedik. Bir şey kaybetmedik.

Biri uyarır, gitmeden Türk filmini över.

Hakikaten skandal açıklama. Dizi ve film sektöründe zirveye çıkıyoruz. Birader hiç izlememiş.