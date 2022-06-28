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    Her sahnesinde heyecan var! Gül Masalı ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi

    Gonca’nın babası Tahir’in saklamaya çalıştığı sırların merak uyandırdığı dizide Gonca’nın annesinin mezarını bulması izleyiciyi çok heyecanlandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Gül Masalı ekrana kilitledi!

    ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi yayınlanan ikinci bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.



    İHANETİ UNUTTU
    Oyuncu Burak Serdar ile ilişkisini bitiren Özgü Kaya, önceki gün Etiler'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Baş başa sabah kahvaltısı yapan ikili sorasında aynı taksiye binerek mekandan ayrıldı. Burak Serdar ve Özgü Kaya birlikteliğinin ihanet iddiasıyla bittiği konuşuluyordu.öroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.



    OĞLUM GELSİN VIN!
    Oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatil programı yaptıklarını söyleyen Ataizi," Haftaya tatile çıkıyoruz. Oğlum Amerika'da babasıyla düğüne gitti, gelsin vın" diye konuşup güldürdü.



        TATİL DEVAM EDİYOR
        Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum'da tatillerini sürdürüyor. Her yıl tatil rotasını değiştirmen çift önceki gün Akyarlar'da görüntülendi. Gün boyu denizde oyun oynayan Demirel, Yade ile harika vakit geçirdi. Çift gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark edince önce gülümsedi, sonra da objektiflere poz verdi.



        ÖZAY BAKIR'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
        Yakışıklı şarkıcı Özay Bakır, yaz sezonu boyunca Bodrum'un çeşitli mekanlarında sahne alacağının müjdesini verdi. Dün Yalıkavak'ta sahne alan Özay Bakır'ı dinlemeye tatilciler akın etti. Pop, arabesk ve slow tarzı söylediği şarkılar ile misafirlerine renkli bir gece yaşatan Özay Bakır, 3 saat sahnede kalarak misafirlerine unutamayacağı bir konser verdi.



        ROBERT NE DİYO!
        Robert De Niro, ortağı olduğu restoranın açılışı için İstanbul'a geldi. Ancak ünlü oyuncu, "Hiç Türk filmi hatırlamıyorum" dedi. Bu sözlere tepki yağdı...
        Hollywood'un yıldızlarından Robert De Niro, İstanbul'da baltayı taşa vurdu. De Niro, gazetecilerin "Türk filmi izlediniz mi?" sorusuna skandal bir cevap verdi. De Niro, "Yakın zamanda izlediğim bir Türk filmi de hatırlamıyorum. Bu soruya cevap veremiyorum. Keşke buraya gelmeden önce Türk filmi izleseydim ama fırsatım olmadı" dedi. Bu sözlere sosyal medyada tepki yağdı:
        İşte o tepkiler:
        Arkadaş, uçakta dolu İngilizce alt yazılı Türk filmi var. Yalandan da olsa birini izleseydin.
        Para için geldiği ortada. Ciddiye alınacak adam değil.
        Senin de filmlerini izlemedik. Bir şey kaybetmedik.
        Biri uyarır, gitmeden Türk filmini över.
        Hakikaten skandal açıklama. Dizi ve film sektöründe zirveye çıkıyoruz. Birader hiç izlememiş.



            MOTTOSU ÇOK ÇALIŞMAK
            Tuğba Yurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Riva Halk Plajı konserinde sahne aldı. Yurt "Bu hafta birçok konser verdik. Kırklareli'nden geldik. İlk defa Beykoz'da sahnedeyim" dedi. Şarkılarının büyük ilgi görmesi nedeniyle bir hayli mutlu olduğu gözlenen Yurt, "Mottom çok çalışmak" dedi.



            10 YAŞINDAKİ TEHLİKE!
            Ben Affleck, oğlu Samuel ve nişanlısı Jennifer Lopez'le ABD'nin Los Angeles kentindeki lüks araç kiralama bayisi 777 Exotics'e gitti. Babasının izin vermesinin ardından motor çalışırken Lamborghini Urus'un şoför koltuğuna geçen Samuel, geri vitese taktı ve gaza bastı. Arkasındaki BMW'ye çarpan 10 yaşındaki çocuk, büyük panik yaşadı. Ben Affleck de aynı paniği yaşarken, kimsenin yara almaması olayın kısa sürede tatlıya bağlanmasına neden oldu.



            Z KUŞAĞI BENİM CANIM
            Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Maslak'ta sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Yaşar, siyah şık kıyafeti ve zerafetiyle yine büyüledi. Yaşar, "Z kuşağını yakalayabildiniz mi? sorusuna, " Onlar benim canım. Çok seviyorum kuzenlerim var yeğenlerim var. Hepsi fanatik bir şekilde dinliyor" dedi.



                ORTAÇ COŞTURDU
                Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam ikinci kez Serdar Ortaç'ı ağırladı. Ortaç 14 gün aradan sonra yine izdiham yarattı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserinde sevenleri salonu bir kez daha tıklım tıklım doldurdu. "Mesafe" şarkısıyla konserine başlayan Ortaç, en sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

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                Asgari ücret toplantısı çarşamba günü!
                Haberler Saklambaç Her sahnesinde heyecan var! Gül Masalı ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi
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