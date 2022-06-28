Her sahnesinde heyecan var! Gül Masalı ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi yayınlanan ikinci bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.
İHANETİ UNUTTU
Oyuncu Burak Serdar ile ilişkisini bitiren Özgü Kaya, önceki gün Etiler'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Baş başa sabah kahvaltısı yapan ikili sorasında aynı taksiye binerek mekandan ayrıldı. Burak Serdar ve Özgü Kaya birlikteliğinin ihanet iddiasıyla bittiği konuşuluyordu.öroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.
OĞLUM GELSİN VIN!
Oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla Nişantaşı'nda görüntülendi. Tatil programı yaptıklarını söyleyen Ataizi," Haftaya tatile çıkıyoruz. Oğlum Amerika'da babasıyla düğüne gitti, gelsin vın" diye konuşup güldürdü.