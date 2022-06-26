ATV'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren olay!





ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile dünya evine giren sunucu ve oyuncu Fatoş Kabasakal çok mutlu. Çiftin, bu evlilikten Mila (4) ve Karan (1,5) iki çocuğu var. Ailesi ile Göçek' te tatil yapan Fatoş Kabasakal, "Çocuklarım da ben de denizi çok seviyoruz. Tatilin büyük bölümünü Mila ve Karan'la denizde geçiriyoruz. Çocuklar gibi eğleniyoruz. Hem Mila hem de Karan, suyu görünce dayanamıyor" dedi.