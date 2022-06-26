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    ATV'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren olay!

    ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Çağla kaymak'a sorulan "Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu şaşkınlık yarattı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarhli Saklambaç haberleri...

    Şaşırtan soru

    Atv'nin reytingleri altüst eden programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de önceki gün herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacı Çağla Kaymak, "Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu çıktı. Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, A- Ejder Kapanı şıkkını seçti ancak cevap D- Yazı Tura olarak açıklandı. Cevaptan sonra konuşan İmirzalıoğlu, "Çağla gerçekten çıkartamadın mı? Sağlık olsun" ifadelerini kullandı. Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.



    JET YALANLAMA
    Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Başarılı oyuncu, "Kalp krizi falan geçirmedim. Sadece grip rahatsızlığım vardı. Şu an son derece sağlıklıyım ve sette işimin başındayım" diyerek çıkan haberleri yalanladı.



    DÜĞÜN GİBİ DOĞUM GÜNÜ
    Araştırmacı yazar Muhammed Gömük 40. yaş gününü kutladı. Çeşme'deki partiye, Cem Kılıç, Selin Hatipoğlu ve Mete Vardar'ın yanı sıra Sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.



        ZOR ŞARTLAR
        Ekranların başarılı oyuncusu Pınar Deniz, önceki gün gittiği güzellik merkezinde, bakım yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını yıkatan oyuncu, yüzüne yaptırdığı maske ile fotoğrafını paylaşarak 'Zor şartlar' diye de not düştü.



        ANNE OĞUL TATİLDE
        Ece Erken oğlu Eymen ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Elektrikli bisikletine atlayan sunucu, oğlu ile Alaçatı sokaklarında tur attı.



        SAPIK PANİĞİ
        Bir sapığı olduğunu söyleyen Ece Seçkin panikte... Seçkin, "Kezzap atıp seni yakacağım. Kesmeye geliyorum' diye tehdit ediyor. Engellesem de bir yerden ulaşıyor. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.



            BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
            Mert Öcal ve Sude Burcu çifti, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde AVM'ye gelen ikili, kısa bir alışveriş turu yaptı. Sonra baş başa yemek yiyen çift, bir anda sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öcal ve Burcu çifti, yanına gelenleri kırmayarak uzun süre hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



            İŞ SONRASI TATİL
            Ekranların başarılı ve yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Yaz tatili öncesinde İstanbul'daki işlerini halletiğini söyleyen yakışıklı oyuncu; "Yeni projelerle ilgili bir kaç görüşmemiz vardı. Nihayet onları gerçekleştirdik. Tatile çıkacağım." açıklamasında bulundu.



            'HER KONSERDE İKİ KİLO VERİYORUM'
            Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Bursa'da sevenleriyle buluştu. Sahnede bir dakika bile yerinde durmayan sevilen sanatçı "Her konserde 2 kilo veriyorum" dedi.



                ZEBRA GİBİYİM
                Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tatili tam gaz devam ediyor. Kumsaldan bir fotoğraf paylaşan oyuncu, üzerine ise şu notu düştü: Kendimi bildim bileli, bacaklarımda çatlaklar var. Ve kendimi güzel bir zebra gibi hissediyorum." Deniz'in paylaşımına 100 binden fazla beğeni geldi.



                ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
                2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile dünya evine giren sunucu ve oyuncu Fatoş Kabasakal çok mutlu. Çiftin, bu evlilikten Mila (4) ve Karan (1,5) iki çocuğu var. Ailesi ile Göçek' te tatil yapan Fatoş Kabasakal, "Çocuklarım da ben de denizi çok seviyoruz. Tatilin büyük bölümünü Mila ve Karan'la denizde geçiriyoruz. Çocuklar gibi eğleniyoruz. Hem Mila hem de Karan, suyu görünce dayanamıyor" dedi.



                AŞK BAKIŞI
                Magazin camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçiviti'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki akşam oğulları Karan ile bir restorana giden çift, burada da hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından eşi ve olan ikarelerini paylaşarak kalp emojisi koydu.



                    TATİLE DEVAM
                    Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Benamira, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Deniz ve bolca güneş" notu düşerek Bodrum tatililinin keyfini çıkardı.



                    BODRUM HATIRASI
                    Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in Bodrum tatili aralıksız devam ediyor. Önceki gün kaldığı otelin iskelesinden fotoğraf paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı düzgün fiziği ve fit vücuduyla da tüm dikkatleri üzerine topladı.



                    KORSAN KÖY
                    yaşadığı tarihi Bodrum Gümüşlük'teki Karakaya Köyü'ndeki 60 evden 35 tanesi Anıtlar ve Koruma Kurulu gözetiminde restore edilmişti. Köyün hemen ön tarafında bulunan dağ korsanlardan gizlemek için oldukça ideal olarak seçildiği görülürken, Gümüşlük halkı belediyeden oldukça şikayetçi. Köyde ışıklandırma olmadığı için 500 metre rakımlı yer hayalet köyü andırıyor. (Enver ABDULLAHOĞLU)



                        AYNI BABASI
                        Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali ile tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Yakın arkadaşları Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile soluğu Bozburun'da aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Atay ile Kaya, ailece verdiği pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi. Bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Bozburun, 2022..." notunu düştü. Hazal Kaya'nın ailesiyle tatil kareleri takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Atay ile oğlu Fikret Ali'nin gün geçtikçe daha da birbirlerine benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



                        AŞK TAM GAZ
                        Aşkları tam gaz devam eden oyuncu sevgililer Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu tatil sezonunu Bodrum'da açtı. İki sevgili önceki gün Yalıkavak'ta bir otelde düzenlenen partiye katıldı.

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                        Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren olay!
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