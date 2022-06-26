ATV'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren olay!

Atv'nin reytingleri altüst eden programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de önceki gün herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacı Çağla Kaymak, "Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu çıktı. Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, A- Ejder Kapanı şıkkını seçti ancak cevap D- Yazı Tura olarak açıklandı. Cevaptan sonra konuşan İmirzalıoğlu, "Çağla gerçekten çıkartamadın mı? Sağlık olsun" ifadelerini kullandı. Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
JET YALANLAMA
Erkan Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Başarılı oyuncu, "Kalp krizi falan geçirmedim. Sadece grip rahatsızlığım vardı. Şu an son derece sağlıklıyım ve sette işimin başındayım" diyerek çıkan haberleri yalanladı.
DÜĞÜN GİBİ DOĞUM GÜNÜ
Araştırmacı yazar Muhammed Gömük 40. yaş gününü kutladı. Çeşme'deki partiye, Cem Kılıç, Selin Hatipoğlu ve Mete Vardar'ın yanı sıra Sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.