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    Ofisinin kapısında gazetecilerin olduğunu gören Hadise devreye şoförünü soktu!

    Etiler'deki ofisine araçla giden Hadise, gazetecileri görür görmez şoförünü devreye soktu. Aracından inen yardımcısı Hadise hanım yok, bir şeyler almaya geldim" dedikten sonra ofise girip ellerinde poşetleriyle ayrıldı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Hadise sokağa çıkar mısın!

    Hadise önceki gün Etiler'deki bir ofis çıkışı görüntülendi. Öğle saatlerinde ofisin kapısına yanaşan araçta gazeteciler olduğunu fark edince şarkıcı, şoförünü devreye soktu. Aracından inen yardımcısı gazetecilere, "Hadise hanım yok, bir şeyler almaya geldim" dedikten sonra ofise girip ellerinde poşetleriyle ayrıldı.



    YENİ PROJELER VAR
    Ofis içerisinde gazetecilerin ısrarını anlayan Hadise, 2 saatlik bekleme sonucu aracını yeniden ofisin kapısına çektirdi. Eşi Mehmet Dinçerler'in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı iddiaları sorulsa da şarkıcı, sessiz kalmayı tercih etti. Hadise'nin yeni projeler üzerinde çalıştığı ve bu konuda bazı sürprizlerinin olacağı iddia edildi. (Aydın HAMZA)



    DÜNYAYA TANITACAK
    Sahnelerin başarılı isimlerinden Yusuf Güney önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Yakışıklı şarkıcı, ilk olarak kuaförü Şükrü Dudu'ya uğradı. Ardından kısa bir alışveriş turu yapan Güney, önümüzdeki günlerde farklı bir proje için yollarda olacağını söyledi. Güney; "Dünyayı dolaşıp, Türk kültürünü tanıtacağım" dedi.



        ÖRNEK DAVRANIŞ
        Oyuncu Yiğit Kirazcı, yine gönülleri fethetti. Dün erken saatlerde kaykayının üzerine çıkan Kirazcı, Arnavutköy sahilinde gezinti yaptığı sırada sokakta yaşayan minik dostlarını unutmadı. Sahil kenarında bir kedinin başının ucuna oturup sokak hayvanıyla konuştuğu görülen Yiğit Kirazcı, görüntülendiği fark edince utandı. Kirazcı, "Arkadaş benimle konuştu bende mama verdim, o kadar. Vatandaşlık görevi" dedi. (Aydın HAMZA)



        KALBİN YOK!
        Sinan Güleryüz'ün yeni tekli şarkısının tanıtım gecesi önceki gün yakın arkadaşları ve çevresinin katılımıyla gerçekleşti. Kameraların önüne geçen Güleryüz, tanıtıma özel açıklamalar yaptı: İmajım için eski demeyelim de genç diyelim. Birkaç sene önceki bir kapak fotoğrafıydı, Kalbin Yok'a uygun bir fotoğraf olduğu için kullanalım dedik.



        SENARİST TAKİPÇİYE BAKIYOR
        İlk kez yapımcılığını yapacağı yeni projesi için İstanbul'da kalan Kadir Doğulu, "İstanbul'da yazı seviyorum, daha keyifli oluyor. Çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bir yere gidemedik" dedi. Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen Kadir Doğulu ilginç açıklamalar yaptı. Doğulu, "Çok şükür başrollerden bir tanesi Neslihan olacak. 'Sen yapımcısı ol ben oyuncusu olayım' dedi. Sosyal medyayı es geçmemek gerekiyor. Senaristler de takipçi sayısına bakıyor. İnsanların bilinirliği bir işi tanıtmak konusunda büyük avantaj" dedi. (Aydın HAMZA)



            YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ
            Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, yağan yağmura aldırmadan şarkılarını söylemeye devam etti. Tilbe, "Çok istediğim bir şeydi yağmurda ıslanıp üşümemek. O kadar mutlu oldum ki hem ıslandım, hem üşümedim. Şahane bir geceydi, bu gece için şükrediyorum." dedi. Başarılı sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.



            AVATAR İSTANBUL'DA
            Yer aldığı yarışmadan geçtiğimiz günlerde elenerek ülkemize dönen Avatar lakaplı boksör Atakan Arslan, İstanbul'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen Atakan, "Artık İstanbul'dayım" dedi.



            BODRUM'U PODYUMA ÇEVİRDİLER
            Güzel manken ve sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'da Bardakçı Koyu'ndaki beach'te görüntülendi. Plajda yakın arkadaşları Emine Ün ve İlgi Gövsa ile birlikte güneşlenerek sohbet eden başarılı manken, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini denize attı. Güzel dostlarıyla birlikte eğlenceli anlar geçiren Özlem Yıldız, fit fiziğiyle de genç mankenlere adeta taş çıkardı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                20 YILDIR VARIM
                "Tek şarkıyla sanatçı oldum" diyenlere ateş püsküren Su Soley, albüm fotoğraf çekiminde konuştu: Müzik alanında yaklaşık 20 yıldır üretiyorum. Bir tane şarkı bulayım tutturayım, zirveye oturayım ve oradan da yürürüm demedim. Mottom mu? Elbette çok çalışmak.



                TATİL ALIŞVERIŞİ
                Geçtiğimiz ay Hamdi Alkan ile olaylı bir şekilde boşanan Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Görgüzel, "Tatil alışverişine çıktım" diye konuştu.



                YALIKAVAK ÇAPKINI!
                Ünlü rapçi tatil için Bodrum'u tercih etti. Muti, Yalıkavak'ta görüntülendi. Ünlü rapçi sevgilisi Didem Ezgiakın ile deniz keyfi yaptıktan sonra bol bol fotoğraflar çektirdi. Muti, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                    MÜJDEYİ VERDİ
                    Ekranların sevilen oyuncusu Aslıhan Güner geride bıraktığımız gün Ataşehir'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde kahve molası veren güzel oyuncu, gazetecileri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Güner, "Yeni proje için geldim" dedi.



                    ASIL STAR BURADA
                    Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Büyükak, objektiflere poz vermeden önce; "Bir saniye arkadaşlar, starımız arka koltukta oturuyor" diyerek oğlu ile poz verdi.



                    MALDİVLER'DE BALAYI PROVASI
                    Eylül ayında evlenmeyi planlayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayına çıktı. Maldivler'de tatil yapan aşıklar, İstanbul'a döndükten sonra düğün hazırlığına devam edecek.



                        ABLA KARDEŞ ALIŞVERİŞTE
                        Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün kız kardeşi Eylül ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ablakardeş, kısa bir süre mağazaları gezdikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü soruları da yanıtladı. Pelin Karahan; "Yeni film projemiz Güven Bana için çok heyecanlıyım" dedi.



                        SÜPERSTAR ODA
                        Ramazan Bayramı'nda Bodrum'da sahne alan süperstar Ajda Pekkan yoğun istek üzerine bugün ikinci kez gene aynı otelde sahne alıyor.



                        ADI İLE ANILACAK
                        Geçtiğimiz hafta otel yönetimi Ajda Pekkan'a jest yaparak kalacağı odaya 'SÜPERSTAR' adını verdi. Artık bu tarihten sonra Ajda Pekkan'ın kalacağı odanın numarası olmayacak ve adı ile anılacak bir oda olarak kalacak. Bu jest karşısında büyük mutluluk yaşayan Ajda Pekkan'ın, otel yöneticilerini bizzat arayarak teşekkür ettiği belirtildi.



                            EKRANLARIN YENİ TUTKUSU İÇİMİZDEKİ ATEŞ'E TAM NOT
                            ATV ekranlarında seyirciyle buluşan İçimizdeki Ateş dizisi yayınlanan ilk bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilge Su Kural rol alıyor.

                            SÜPER PERFORMANS
                            Dizinin çekimleri, oyuncuların performansı sosyal medyada büyük övgü alırken, dizinin gizemli senaryosuna da tam puan verildi.

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                            Bakan Kirişci yangındaki son durumu açıkladı
                            Haberler Saklambaç Ofisinin kapısında gazetecilerin olduğunu gören Hadise devreye şoförünü soktu!
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