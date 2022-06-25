Ofisinin kapısında gazetecilerin olduğunu gören Hadise devreye şoförünü soktu!





SENARİST TAKİPÇİYE BAKIYOR

İlk kez yapımcılığını yapacağı yeni projesi için İstanbul'da kalan Kadir Doğulu, "İstanbul'da yazı seviyorum, daha keyifli oluyor. Çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bir yere gidemedik" dedi. Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen Kadir Doğulu ilginç açıklamalar yaptı. Doğulu, "Çok şükür başrollerden bir tanesi Neslihan olacak. 'Sen yapımcısı ol ben oyuncusu olayım' dedi. Sosyal medyayı es geçmemek gerekiyor. Senaristler de takipçi sayısına bakıyor. İnsanların bilinirliği bir işi tanıtmak konusunda büyük avantaj" dedi. (Aydın HAMZA)