Ofisinin kapısında gazetecilerin olduğunu gören Hadise devreye şoförünü soktu!

Hadise önceki gün Etiler'deki bir ofis çıkışı görüntülendi. Öğle saatlerinde ofisin kapısına yanaşan araçta gazeteciler olduğunu fark edince şarkıcı, şoförünü devreye soktu. Aracından inen yardımcısı gazetecilere, "Hadise hanım yok, bir şeyler almaya geldim" dedikten sonra ofise girip ellerinde poşetleriyle ayrıldı.
YENİ PROJELER VAR
Ofis içerisinde gazetecilerin ısrarını anlayan Hadise, 2 saatlik bekleme sonucu aracını yeniden ofisin kapısına çektirdi. Eşi Mehmet Dinçerler'in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı iddiaları sorulsa da şarkıcı, sessiz kalmayı tercih etti. Hadise'nin yeni projeler üzerinde çalıştığı ve bu konuda bazı sürprizlerinin olacağı iddia edildi. (Aydın HAMZA)
DÜNYAYA TANITACAK
Sahnelerin başarılı isimlerinden Yusuf Güney önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Yakışıklı şarkıcı, ilk olarak kuaförü Şükrü Dudu'ya uğradı. Ardından kısa bir alışveriş turu yapan Güney, önümüzdeki günlerde farklı bir proje için yollarda olacağını söyledi. Güney; "Dünyayı dolaşıp, Türk kültürünü tanıtacağım" dedi.