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    Yenge de hayran kaldı! İlkay Gündoğan ile Faslı eşi Sara Arfaoui'nin Türkiye tutkusu devam ediyor

    İngiltere’de top koşturan İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşi Sara Arfaoui ile balayı için önce Kapadokya’ya geldi. Şimdi de Bodrum’u tercih etti. Her fırsatta yurt dışını öven birçok ünlüye de “memleket aşkı” dersi verdi.

    Doğan Savaş
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        Haberler Saklambaç Yenge de hayran kaldı! İlkay Gündoğan ile Faslı eşi Sara Arfaoui'nin Türkiye tutkusu devam ediyor
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