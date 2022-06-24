Yenge de hayran kaldı! İlkay Gündoğan ile Faslı eşi Sara Arfaoui'nin Türkiye tutkusu devam ediyor

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, memleket aşkını eşine de aşıladı.
Yıldız futbolcu, Danimarka'da evlenip İtalya'da düğün yaptığı Sara Arfaoui ile balayı için Türkiye'ye geldi.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, memleket aşkını eşine de aşıladı.
Yıldız futbolcu, Danimarka'da evlenip İtalya'da düğün yaptığı Sara Arfaoui ile balayı için Türkiye'ye geldi.
Cennet Koyu'daki çok ünlü bir otelin geceliği 15 bin euro'luk villasında kalan Fas asıllı İtalyan yenge, bir kez daha Türkiye'ye hayran kaldı.
Birçok farklı yerde balayı yapma imkanı olmasına rağmen Türkiye'yi tercih eden İlkay Gündoğan ise bu tavrıyla her fırsatta yabancı ülkeleri öven birçok ünlüye ders verdi.