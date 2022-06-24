Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti

DEĞİRMENDE YAŞIYOR

Başarılı oyuncu Hakan Meriçliler, yel değirmeninde yaşıyor. Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinin birini kendisine özel olarak restore eden oyuncu, geri kalan tüm zamanını kız arkadaşı Çiğdem Taban ile burada geçiriyor. Meriçliler, "Değirmen beni seçti. Ben buranın muhafızıyım. Bu özel yeri çok kişi istedi. Çok ilginçtir, buranın muhafızı olan Ahmet İrisu, diye bir abimiz burayı gözünden esirgemiş. İki yıl önce vefat etti. Çok üzüldüm ama hemen harekete geçtim. Şimdi çok mutluyum" dedi. EVREN ABDULLAHOĞLU