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    Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti

    Türk pop müziğinin stil ikonu Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti. Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı, yeni teklisi “Aklımda” ile distopik bir gelecekten dünyaya seslendi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Aklımda ile dünyaya sesleniyor

    Türk pop müziğinin stil ikonu Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti. Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı, yeni teklisi "Aklımda" ile distopik bir gelecekten dünyaya seslendi. Sözleri şarkıcı Berksan'a müziği ise Misha'ya ait olan şarkı fırtına gibi esti. "Aklımda" hit sözleri ve elektronik sound'uyla da son derece iddialı olduğunu kanıtladı. Başarılı şarkıcı Hande Yener'in klibine ise rap'çi eli değdi. "Aklımda"nın yönetmen koltuğunda oturan isim rap müziğinin sevilen sanatçısı Tepki oldu.

    EVLENECEĞİM ADAM VARLIKLI OLMALI
    Bir süredir ortalarda görünmeyen model Ece Gürsel, Pendik'te katıldığı bir lansmanda konuştu. Gürsel, "Sizi uzun süredir kimseyle görmüyoruz" diyen muhabirlere net cevap verdi: Yalnızlık bir tercihtir. Tabii hayatımda birileri oluyor ama evlilik zor bir müessese. Sevgi ve sadakat önemli. Bir de varlıklı olması çok önemli.

    AKŞAM ALIŞVERİŞİ
    Sahnelerin başarılı ismi Fatih Ürek, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan deneyimli şarkıcı, kısa süre mağazaları dolaştı. Özellikle meydan katında bulunan mağazaları dolaşan Ürek, "Akşam alışverişi" dedi.

        ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİLER
        Kısa bir süre önce erkek arkadaşı Serdar Oal ile nişanlanan ve bu yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu ve yazar Petek Ertüre yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı. Petek Ertüre oğlu Ali Ege ile birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkarttı. Ertüre, "Çok yorulduk, şimdi dinlenme zamanı" dedi.

        KLİBE EŞ ELİ DEĞDİ
        Rap müziğin önde gelen isimlerinden Yener Çevik önceki gün Etiler'de muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Yeni şarkısı 'Bedava' hakkında soruları yanıtlayan Çevik "Hem yeni şarkımız hem de yeni klibimizi kutladık. Klip güzel ve özel oldu. Çünkü eşim Safir'in eli değdi" dedi.

        DEĞİRMENDE YAŞIYOR
        Başarılı oyuncu Hakan Meriçliler, yel değirmeninde yaşıyor. Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinin birini kendisine özel olarak restore eden oyuncu, geri kalan tüm zamanını kız arkadaşı Çiğdem Taban ile burada geçiriyor. Meriçliler, "Değirmen beni seçti. Ben buranın muhafızıyım. Bu özel yeri çok kişi istedi. Çok ilginçtir, buranın muhafızı olan Ahmet İrisu, diye bir abimiz burayı gözünden esirgemiş. İki yıl önce vefat etti. Çok üzüldüm ama hemen harekete geçtim. Şimdi çok mutluyum" dedi. EVREN ABDULLAHOĞLU

            YILLARA MEYDAN OKUYOR
            Güzel oyuncu Emine Ün, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Kışın kapalı gişe oynadığı tiyatro oyununa ara vererek dinlenmek için Bodrum'a gelen başarılı oyuncu, eflatun bikinisiyle plajdaki tüm bakışların ilgi odağı oldu. Objektiflere yakalandığını fark edince "Arkadaşlar ters ışıkta çekmediniz değil mi?" diyerek muhabirlere takıldı. Birçok ünlüye nazaran gazetecilerin sorularını samimi bir şekilde cevapladı.

            İSTEME ALIŞVERİŞİ
            Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün alışverişte görüntülendi. Bu yaz şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünya evine girmeye hazırlanan Özdemir, düğün hazırlıklarına başladı. Yakında isteme merasiminin olacağını söyleyen güzel oyuncu; "Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yaptım" dedi.

            BODRUM'DAN SEVGİLERLE
            Zeynep-             Volkan Demirel çifti Bodrum sezonunu açtı.

                Önceki gün Turgutreis'te görüntülenen Demirel ailesi güneşin ve denizin tadını çıkardı. Volkan Demirel bir ara yanlarına gelen Fenerbahçe eski Teknik direktörü Aykut Kocaman ile sohbet etti. Uzun süre şezlongta oturan Zeynep Demirel kızlarının ısrarını kırmayarak kendini serin sulara bıraktı. Kızları ile denizde oyunlar oynayan Zeynep Demirel'in fit görüntüsü dikkat çekti. ERSİN AL.
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                Haberler Saklambaç Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti
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