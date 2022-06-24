Türk pop müziğinin stil ikonu Hande Yener müzik piyasasını alt üst etti. Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı, yeni teklisi "Aklımda" ile distopik bir gelecekten dünyaya seslendi. Sözleri şarkıcı Berksan'a müziği ise Misha'ya ait olan şarkı fırtına gibi esti. "Aklımda" hit sözleri ve elektronik sound'uyla da son derece iddialı olduğunu kanıtladı. Başarılı şarkıcı Hande Yener'in klibine ise rap'çi eli değdi. "Aklımda"nın yönetmen koltuğunda oturan isim rap müziğinin sevilen sanatçısı Tepki oldu.
EVLENECEĞİM ADAM VARLIKLI OLMALI
Bir süredir ortalarda görünmeyen model Ece Gürsel, Pendik'te katıldığı bir lansmanda konuştu. Gürsel, "Sizi uzun süredir kimseyle görmüyoruz" diyen muhabirlere net cevap verdi: Yalnızlık bir tercihtir. Tabii hayatımda birileri oluyor ama evlilik zor bir müessese. Sevgi ve sadakat önemli. Bir de varlıklı olması çok önemli.
AKŞAM ALIŞVERİŞİ
Sahnelerin başarılı ismi Fatih Ürek, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan deneyimli şarkıcı, kısa süre mağazaları dolaştı. Özellikle meydan katında bulunan mağazaları dolaşan Ürek, "Akşam alışverişi" dedi.