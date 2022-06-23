Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu haberi Burak Özçivit'in hayaranlarını harekete geçirdi!

Magazin dünyasının gözde çiftinden güzel haber geldi. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin ikinci bebeklerini kucağına alacağının haberi Özçivit'in dünya çapındaki sevenlerini de heyecanlandırdı. Burak Özçivit'e sosyal medya aracılığıyla İran'dan İspanya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya kadar tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı. Bu arada ünlü çiftin ikinci bebekleri için de "Kurt bakışlı bir erkek mi, ceylan gözlü bir kız mı olacak?" yorumları yapıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
GÖRKEMLİ KUTLAMA
Dünyanın en bilinen markaları arasında yer alan moda TV kanalı "FashionTV"nin 25. yıl kutlaması, önceki akşam Kuruçeşme'de özel bir davet ve defile ile yapıldı. Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin büyük ilgi gören "Kendall + Kylie" adlı koleksiyonuna yaptığı tasarımlarla gündeme gelen genç ve başarılı modacı Yasemin Yılmaz büyük alkış aldı. Ünlü manken Tülin Şahin, defilenin açılış ve kapanışında iki ayrı kıyafet giyerek baş manken olarak podyuma çıktı. gözlü bir kız mı olacak?" yorumları yapıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
'PAUL WALKER İLE İLİŞKİ YAŞAMADIK'
Şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün yeni imajıyla objektiflere takıldı. Keskin, Hızlı ve Öfkeli serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve yıllar önce yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu. Gazetecilerin "Paul Walker ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna "İlişki yaşamadık. Uzun süre çok yakın arkadaş kaldık. Ben Amerika'da yaşadığım yıllarda 'Hızlı ve Öfkeli' filminin setinde çalıştım. O sıra tanıştık arkadaş olduk. Ölümü beni çok sarstı" diye yanıt verdi.