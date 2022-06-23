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    Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu haberi Burak Özçivit'in hayaranlarını harekete geçirdi!

    Burak Özçivit’le evli olan Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu haberi, yakışıklı oyuncunun sevenlerini harekete geçirdi. Kuruluş Osman’ın dünya çapındaki fanları, ünlü çifti tebrik yağmuruna tuttu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran Saklambaç haberleri...

    Bir dünya tebrik

    Magazin dünyasının gözde çiftinden güzel haber geldi. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin ikinci bebeklerini kucağına alacağının haberi Özçivit'in dünya çapındaki sevenlerini de heyecanlandırdı. Burak Özçivit'e sosyal medya aracılığıyla İran'dan İspanya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya kadar tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı. Bu arada ünlü çiftin ikinci bebekleri için de "Kurt bakışlı bir erkek mi, ceylan gözlü bir kız mı olacak?" yorumları yapıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.



    GÖRKEMLİ KUTLAMA
    Dünyanın en bilinen markaları arasında yer alan moda TV kanalı "FashionTV"nin 25. yıl kutlaması, önceki akşam Kuruçeşme'de özel bir davet ve defile ile yapıldı. Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin büyük ilgi gören "Kendall + Kylie" adlı koleksiyonuna yaptığı tasarımlarla gündeme gelen genç ve başarılı modacı Yasemin Yılmaz büyük alkış aldı. Ünlü manken Tülin Şahin, defilenin açılış ve kapanışında iki ayrı kıyafet giyerek baş manken olarak podyuma çıktı. gözlü bir kız mı olacak?" yorumları yapıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.



    'PAUL WALKER İLE İLİŞKİ YAŞAMADIK'
    Şarkıcı Ebru Keskin, önceki gün yeni imajıyla objektiflere takıldı. Keskin, Hızlı ve Öfkeli serisiyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan ve yıllar önce yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker ile olan arkadaşlığı hakkında konuştu. Gazetecilerin "Paul Walker ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna "İlişki yaşamadık. Uzun süre çok yakın arkadaş kaldık. Ben Amerika'da yaşadığım yıllarda 'Hızlı ve Öfkeli' filminin setinde çalıştım. O sıra tanıştık arkadaş olduk. Ölümü beni çok sarstı" diye yanıt verdi.



        FİNALİSTLER BELLİ OLDU
        Tarihi ve turistik mirasıyla dünyanın en güzel şehri olan dünya başkenti İstanbul, şarkılara taşındı. İsanbul Şarkı Yarışması'nın ön jüri toplantısı yapıldı. Toplantıda birbirinden güzel 10 finalist eser belirlendi. Her yıl farklı temaların işleneceği tematik özellikli müzik yarışmasının bu yıl ki teması ise "İstanbul" oldu. Yarışmanın büyük finali 14 Ağustos 2022 Pazar gecesi görkemli bir törenle gerçekleşecek. Finale kalan 10 parça Metin Özülkü'nün şefliğinde senfonik bir orkestra ile seslendirilecek.



        13 YIL SONRA KADINLAR MATİNESİ
        Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında İmparator İbrahim Tatlıses "Kadınlar Matinesi" konseptiyle kadın hayranlarını ağırladı. Binlerce hayranı Tatlıses'i dakikalarca ayakta alkışladı. Usta sanatçı, konserini unutulmaz eseri "Yalan" ile başlattı. Gece boyunca hep bir ağızdan şarkılar söylendi.



        TEK KAŞ ÖZGE
        Özge Ulusoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yalnız başına Etiler sokaklarında yürüyen Ulusoy, görüntülendiğini fark edince, "O kadar koşturuyorum ki bayadır kuaföre bile gelememişim, kaşlarım böyle tek kaş olmuş" diyerek kendisine takıldı. Ulusoy, "İndirim öncesi mağazalara bakacağım, gözüme kestirdiklerimi indirimde alacağım. Çalışıp kazanınca para öyle çok kolay harcanmıyor" dedi. (Aydın HAMZA)



            REKLAMDAN 17 MİLYON TL ALDI
            Rock müziğinin sevilen ismi Teoman bir saat ve gözlük markasıyla reklam için yaklaşık 17 milyon TL'ye el sıkıştı. Teoman, parasını yatırım yapmak için kullanacak. Teoman, Cihangir ve çevresinden ev bakmaya başladı. Aynı semtte oturan Teoman'ın, kızı Zeyno'nun geleceğini düşünerek yatırıma başladığı öğrenildi.



            TERS KÖŞE
            Derman Aksoy, kaleme aldığı Idiopathi adlı kitabının üçüncü baskıya ulaşmasını yakın dostlarıyla Anadolu Hisarı'nda bir restoranda kutladı. Özlem Yıldız'ın da göze çarptığı davette Aksoy, kitabını imzalayarak ünlü sunucuya hediye etti. Başarılı yazar, çekmeyi düşündüğü sinema filmi için Özlem Yıldız'a rol teklifinde bulundu. Oyunculuğa sıcak baktığını belirten Yıldız, "Kitaptaki gibi ters köşe karakterleri oynamak isterim" diyerek cevap verdi.



            DENİZ KEYFİ
            Başarılı oyuncu Pelin Akil, önceki gün Turgutreis'te bir otelin plajın da görüntülendi. Güzel oyuncu uzun süre arkadaş grubu ile sohbet ettikten önce deniz suyunun sıcaklığına baktı, daha sonra bir arkadaşına ısrar ederek denize girerek suyun keyfine çıkardı.



                YALNIZ GÜZEL
                Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Bodrum'u tercih eden ünlüler arasındaydı. Güzel oyuncu tek başına çıktığı tatilde keyifli anlar yaşadı. Önceki gün Torba'da bir otelin iskelesinde görüntülenen güzel oyuncu çok fazla rüzgar olduğu için denize girmedi. Güzel oyuncu daha sonra telefonunu bir arkadaşına vererek bol bol fotoğraf çektirdi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                ALIŞVERİŞ GÜNÜ
                Genç ve başarılı şarkıcı İdo Tatlıses önceki gün görüntülendi. Ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkaran, sonrasında ise yemek molası veren Tatlıses, yanına gelen hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



                ZEVCAT İÇİN PROVA
                2022 yılının beklenen filmleri arasında yer alan Zevcat'ın oyuncuları okuma provası için önceki gün bir araya geldi. Başrollerini Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün ile çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirlek gibi isimlerin paylaştığı filmin çekimlerine temmuz ayının ortasında başlaması planlanıyor. Eylül ayında Amerika'daki gerçekleşecek gala ile vizyona giriş yapacak olan "Zevcat" adlı eserin yönetmen koltuğunda Meryem Beyza Er oturuyor.

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                Fiyat karmaşası
                Haberler Saklambaç Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu haberi Burak Özçivit'in hayaranlarını harekete geçirdi!
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