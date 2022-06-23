Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu haberi Burak Özçivit'in hayaranlarını harekete geçirdi!

Magazin dünyasının gözde çiftinden güzel haber geldi. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin ikinci bebeklerini kucağına alacağının haberi Özçivit'in dünya çapındaki sevenlerini de heyecanlandırdı. Burak Özçivit'e sosyal medya aracılığıyla İran'dan İspanya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya kadar tüm dünyadan tebrik mesajları yağdı. Bu arada ünlü çiftin ikinci bebekleri için de "Kurt bakışlı bir erkek mi, ceylan gözlü bir kız mı olacak?" yorumları yapıldı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.