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    Mayısta evlenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui balayı için Türkiye’ye geldi

    İlkay Gündoğan, mayısta evlenip geçtiğimiz gün de düğün yaptığı Sara Arfaoui ile balayı için Türkiye’ye geldi. Çift, Peri Bacaları ile ünlü Kapadokya’da romantik anlar yaşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Peri masalı

    İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, mayıs ayında uzun süredir aşk yaşadığı Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenmişti. Çift, Danimarka'daki nikahın ardından da geçtiğimiz gün İtalya'da düğün yaptı. Yıldız futbolcu, balayında ise güzel yengeyi memleketine getirdi. Önceki gün özel uçakla Kapadokya'ya gelen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, Peri Bacaları ile tüm dünyada ünlenen Kapadokya'da romantik anlar yaşıyor. Bu arada mütevazlığıyla kalpleri fetheden güzel yenge, ilk kez gittiği Ürgüp'e de hayran kaldı.



    ACELEMİZ VAR
    Oyuncu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bebek Lucca'daydı. İki sevgiliye arkadaşlarıda eşlik etti. Mekanda yaklaşık 2 saat sohbet eden sevgililer, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. "Arkadaşlar acelemiz var. Havalimanına arkadaşlarımızı bırakacağız" diyerek ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



    PİERCİNGLİ KORAY
    Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 1000 kişilik konser alanını dolduran sanatçı hayranlarına mükemmel bir sahne performansı sergiledi. Avcı'nın göğüs uçlarına taktığı pirsing gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının "Koray Bey erkeklerde pek rastlanan bir durum değil. Pirsingleriniz dikkat çekiyor." demesi üzerine "Arkadaşlar herkesin bir özeli var. Akupunktur gibi düşünün. Biraz sağlık açısından, birazda görsel açından iyi oluyor. Vücudu yapınca onu eksik gördüm biraz o yüzden yapmak istedim" dedi.



        GURURLU EBRU
        Ebru Yaşar, Bodrum'da yılın ilk konserini verdi. Ünlü sanatçı Diyarbakır'da kendi ismini taşıyan Ebru Yaşar, Gülseven Ortaokulu'nun ilk mezunlarını verdiği hatırlatılması sonrası, "Onlar bizim gururumuz. Her şeyden önce mutlu çocuklar yetişsin" dedi.



        HIZLI BAŞLANGIÇ
        Geçtığimiz haftalarda Amerika, Kanada ve Avrupa'da konser veren Ferhat Göçer, yurda döner dönmez ayağının tozu ile yaz turnesine çıktı. Yurtdışı konserlerinde yaklaşık 80 bin kilometre yol yaparak neredeyse dünyanın etrafını iki kez dönen usta sanatçı, geçtiğimiz akşam Konya'da hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.



        BABAKORUMA
        Manken Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro De Noronha arasındaki savaş, git gide kızıştı. Ünlü model, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürüp Noronha hakkında 3 ay koruma kararı aldırmıştı.



            "KIZIMI KAÇIRACAK"
            Hatta Tülin Şahin, savcılığa sunmuş olduğu dosyada kızının Pedro De Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini de öne sürmüştü. Bu zorlu dönem karşısında daha tedbirli davranmaya başlayan Şahin, kendisine yakın koruma tuttu. 41 yaşındaki güzel model, önceki akşam da Kuruçeşme'de yakın korumasıyla ilk kez görüntülendi. (Doğan SAVAŞ)



            SEYİRCİDEN TAM NOT
            ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.



            MARATON BAŞLIYOR
            Nilüfer, uzun bir ara verdiği konserlerine, Türkiye'nin 11 şehrinde vereceği konser serisiyle dönüş yapıyor. İlk konserini 18 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verecek olan sanatçı sonrasında sevenleriyle buluşmaya Bursa ve İzmir gibi illerde de devam edecek.



                GASTRONOMİ SOKAĞI AÇILDI
                Üsküdar'da tarihi nalbur ve hırdavatçıların olduğu Uncular Caddesi, Gastronomi Sokağı'na dönüştü. Üsküdar Belediyesi, Türkiye'nin ilk Gastronomi Sokağı'na imzasını attı. Hayata geçirilen Gastronomi Sokağı, önceki gün ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'un sunumuyla muhteşem bir açılışa imza attı. Festival açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile şefler Somer Sivrioğlu, Sefa Özyaykılıç, Türev Uludağ, Kemal Can Yurttaş, Umut Reçber'in yanı sıra mutfak sanatlarına ilgi duyanlar katıldı. (Doğan SAVAŞ)



                KIZIM HİPERAKTİF
                Yeni albümü Deli İşi'ni müzikseverlerle buluşturan Atiye evliliği, kızı ve müzikal yeteneğiyle ilgili konuştu. Sessiz sedasız evlendiği yönünde çıkan haberlerle ilgili Atiye, "Ailemi basından uzak tutmuyorum, sadece bizim gittiğimiz yerler basından uzak" dedi. Kızıyla ilgili de konuşan Atiye, hiperaktif bir çocuğu olduğunu söyledi, "Yerinde zor duruyor, ben bile birlikte fotoğraf çekerken zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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                Balkan Ninnisi
                Haberler Saklambaç Mayısta evlenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui balayı için Türkiye’ye geldi
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