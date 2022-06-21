Mayısta evlenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui balayı için Türkiye’ye geldi

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, mayıs ayında uzun süredir aşk yaşadığı Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenmişti. Çift, Danimarka'daki nikahın ardından da geçtiğimiz gün İtalya'da düğün yaptı. Yıldız futbolcu, balayında ise güzel yengeyi memleketine getirdi. Önceki gün özel uçakla Kapadokya'ya gelen İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, Peri Bacaları ile tüm dünyada ünlenen Kapadokya'da romantik anlar yaşıyor. Bu arada mütevazlığıyla kalpleri fetheden güzel yenge, ilk kez gittiği Ürgüp'e de hayran kaldı.
ACELEMİZ VAR
Oyuncu Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bebek Lucca'daydı. İki sevgiliye arkadaşlarıda eşlik etti. Mekanda yaklaşık 2 saat sohbet eden sevgililer, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. "Arkadaşlar acelemiz var. Havalimanına arkadaşlarımızı bırakacağız" diyerek ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
PİERCİNGLİ KORAY
Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 1000 kişilik konser alanını dolduran sanatçı hayranlarına mükemmel bir sahne performansı sergiledi. Avcı'nın göğüs uçlarına taktığı pirsing gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının "Koray Bey erkeklerde pek rastlanan bir durum değil. Pirsingleriniz dikkat çekiyor." demesi üzerine "Arkadaşlar herkesin bir özeli var. Akupunktur gibi düşünün. Biraz sağlık açısından, birazda görsel açından iyi oluyor. Vücudu yapınca onu eksik gördüm biraz o yüzden yapmak istedim" dedi.