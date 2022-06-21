Mayısta evlenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui balayı için Türkiye’ye geldi





PİERCİNGLİ KORAY

Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 1000 kişilik konser alanını dolduran sanatçı hayranlarına mükemmel bir sahne performansı sergiledi. Avcı'nın göğüs uçlarına taktığı pirsing gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının "Koray Bey erkeklerde pek rastlanan bir durum değil. Pirsingleriniz dikkat çekiyor." demesi üzerine "Arkadaşlar herkesin bir özeli var. Akupunktur gibi düşünün. Biraz sağlık açısından, birazda görsel açından iyi oluyor. Vücudu yapınca onu eksik gördüm biraz o yüzden yapmak istedim" dedi.