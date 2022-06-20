Şevval Şahin, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi

KIVANÇ BABA

Dün ilk Babalar Günü'nü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile böyle mutlu anlar yaşadı. Baba ile oğlunu fotoğraflayan Başak Dizer Tatlıtuğ ise eşinin bu karelerini sosyal medyada "Melekler günü kutlu olsun" diye yazdı. Her zamanki gibi karizmasını gözler önüne seren ünlü oyuncunun bu kareleri ise sosyal medyada "Babalığın yakışıklı hali", "Kıvanç'a her şey gibi babalık da çok yakıştı" yorumları yapıldı.