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    Şevval Şahin, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi

    Son dönemin gündem ismi Şevval Şahin, önceki gün yanındaki bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'ndeydi. Gizemli arkadaş, bottan inerken Şahin'in elini tutarak inmesine yardımcı oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Şevval’e gizemli arkadaş

    Son dönemin gündem ismi Şevval Şahin, önceki gün yanındaki bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'ndeydi. Gizemli arkadaş, bottan inerken Şahin'in elini tutarak inmesine yardımcı oldu. Turuncu bikinisi ile suya giren 22 yaşındaki model, yine tüm bakışları da üzerine topladı. Ersin AL.

    TELEFONSUZ ASLA
    Önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne alan oryantal Didem, ertesi gün ise kendisini Ege'nin mavi sularına bırakarak sahne yorgunluğunu attı. Ünlü oryantal düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerine toplarken telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi.

    KARPUZ GÜZELİ
    Sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum tatilini tercih edenler arasında yer alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün bir otelin beachinde görüntülendi. Kırmızı mayokiniyle dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, arkadaşlarla keyifli anlar yaşadı. Bir ara kocaman bir karpuzu kolunun altına alan güzel oyuncu, ardından kestirdiği karpuzu yerken de keyifli anlar yaşadı. Ersin AL

        KAHVE TERLETTİ
        Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, aile arasında düzenlenen tören ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çayoğlu, nişan sonrası fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı. Sevenlerinden tebrik mesajları alan ünlü çiftin düğünü ise bu yaz kendileri için ayrı bir önemi olan İtalya'da olacak.

        KIVANÇ BABA
        Dün ilk Babalar Günü'nü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile böyle mutlu anlar yaşadı. Baba ile oğlunu fotoğraflayan Başak Dizer Tatlıtuğ ise eşinin bu karelerini sosyal medyada "Melekler günü kutlu olsun" diye yazdı. Her zamanki gibi karizmasını gözler önüne seren ünlü oyuncunun bu kareleri ise sosyal medyada "Babalığın yakışıklı hali", "Kıvanç'a her şey gibi babalık da çok yakıştı" yorumları yapıldı.

        TATİLE GELİN
        1 Temmuz'da sevgilisi Cedi Osman ile Makedonya'da evlenip 7 Temmuz'da da Çeşme'de ikinci düğünü yapacak olan Ebru Şahin, düğün stresini Amsterdam'da atıyor. Rol aldığı 'Destan' dizisinin de sezon finali yapmasıyla kendisine zaman ayıran güzel oyuncu, dostlarıyla gittiği Hollanda'dan bu keyifli pozunu paylaştı.

            ŞÜKÜR MOMENT
            Genç kızların sevgilisi Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu açtı. Şimdilerde Fethiye'de tatilde olan ünlü oyuncu, sosyal medyadan da esprili bir paylaşım yaptı. Şükrü Özyıldız, kaslı vücudunu gözler önüne serdiği bu fotoğrafına "Bazı şükür anları" yazarak güldürdü.

            BALKON GÜZELİ
            Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, güzelliğiyle bu kez sosyal medyaya damgasını vurdu. Evinin balkonunda verdiği pozuyla fit vücudunu gözler önüne seren ünlü popçu için Instagram'daki takipçileri "Balkon güzeli" yorumları yaptı.

            BÜYÜK GÜN GELDİ
            Atv'nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı", bu akşam ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Tanıtımlarının yayınlandığı ilk günden beri merak konusu olan dizinin başrolünde İlhan Şen (Kağan) ve Deniz Işın (Firuze) rol alıyor. Sevmek Zamanı'nın ilk bölüm özeti ise şöyle: Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir.

                GÜZEL BULUŞMA
                Son dönemin en sevilen isimlerinden Merve Dizdar ile güzel oyuncu Aslı Turanlı, önceki akşam Etiler'deki Amaya İstanbul'un açılışında bir araya geldi. Birçok ünlü ismin de katıldığı davette uzun uzun sohbet eden güzel oyuncular, objektiflere de böyle poz verdi.

                ALIŞVERİŞ KEYFİ
                Ünlü                 manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün oğulları Uzay Altuğ ve Kuzey Altuğ ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil hazırlıklarına başlayan Şıkel, gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. Hem kendi hem de çocukları için alışveriş yapan ünlü mankenin neon renkte yaptığı farklı göz makyajı ise dikkatlerden kaçmadı.
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                Haberler Saklambaç Şevval Şahin, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi
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