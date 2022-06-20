Şevval Şahin, bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi

Son dönemin gündem ismi Şevval Şahin, önceki gün yanındaki bir erkek arkadaşıyla Bodrum Türkbükü'ndeydi. Gizemli arkadaş, bottan inerken Şahin'in elini tutarak inmesine yardımcı oldu. Turuncu bikinisi ile suya giren 22 yaşındaki model, yine tüm bakışları da üzerine topladı. Ersin AL.
KARPUZ GÜZELİ
Sevgilisi Emre Yusufi ile Bodrum tatilini tercih edenler arasında yer alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün bir otelin beachinde görüntülendi. Kırmızı mayokiniyle dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, arkadaşlarla keyifli anlar yaşadı. Bir ara kocaman bir karpuzu kolunun altına alan güzel oyuncu, ardından kestirdiği karpuzu yerken de keyifli anlar yaşadı. Ersin AL