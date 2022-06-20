Sahnede servet var! Rekor 2 milyon TL ile Kenan Doğulu'da: İşte ünlülerin sahne ücreti

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne alamayan sanatçılar, müzik yasağının gece 01.00'e çekilmesi ile birlikte şimdilerde konserden konsere koşuyorlar. Yaz döneminin gelmesi ile yazlık mekanlar da açıldı.
Ve her mekancı, sanatçılarla anlaşma yarışmasına girdi diyebilirim. Tabii sahne ücretleri doğal olarak beş katına çıkmış durumda... Daha önce 50 bin TLile 100 bin TL sahne ücreti alan sanatçılar, şimdilerde en düşük olmak üzere 250 bin TL ile 2 milyon TL arasında sahne ücreti talep ediyor. Mesela Serdar Ortaç daha önce 60 bin lira sahne ücreti alırken şimdilerde ise 250 bin lira + masraflar şeklinde anlaşma yapıyor.
Tabii daha bitmedi. Alya, 180 bin TL alırken, Berkay 450 bin TL, Yalın 750 bin TL, Gülşen 500 bin TL, Demet Akalın 600 bin TL, Hakan Altun 450 bin TL sahne ücreti almaya başlamış. Bunlara ek olarak Süperstar Ajda Pekkan 1 milyon TLtalep ederken Kenan Doğulu ise kaşesini 150 bin dolara çıkartmış .