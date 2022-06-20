Sahnede servet var! Rekor 2 milyon TL ile Kenan Doğulu'da: İşte ünlülerin sahne ücreti

GÖCEK'TE YAT KALMADI

Yazın gelmesi ile birlikte turizm sezonu başladı. Dört mevsimi bir arada yaşayan nadir ülkelerden olan Türkiye, turizm sezonuna da çok hızlı girdi. Daha şimdiden otellerin doluluk oranları %90'ı bulurken tekne tatili yapmak isteyenlerin oranı ise geçen yıla göre %20 daha arttı. Günlüğü 20 bin TL'den başlayarak 250 bin TL'ye kadar çıkan teknelerde Temmuz ve Ağustos aylarında neredeyse yen bulmak imkansız... Güzel marinaları ve cennet koyları ile en çok tercih edilen yerlerden olan Göcek, ise tekne tatili yapmak isteyenler ile dolup taşmış. Birçok firma ile telefonda konuştum ve Temmuz ve Ağustos ayında; yer olmadığını; ancak Eylül ayında yardımcı olabileceklerini söylediler. Firmalar da talebi karşılayamadığı için teknesi olan iş adamlarına teklif yapmaya başlamış. Ve birçok ünlü iş insanı, milyonluk yatlarını haftalık olarak kiraya vermeyi hayli mantıklı buluyormuş...