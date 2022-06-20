Çeşme kazıkçılıkta Bodrum'la yarışıyor: Giriş ücreti 500 TL alırken; 500 TL de yeme-içme zorunluluğu

Hal böyle olunca Çeşme'de deniz keyfi yapmanın bedeli en az 1.100 TL'ye mal oluyor. Bununla da kalmayan popüler mekanlarda fiyatlar da cep yakıyor. En ucuz sokak lezzeti olarak bilinen kokoreç, Çeşme'deki mekanlarda sosyetiklere 195 TL'den servis ediliyor. Aynı mekanlarda bir top dondurma 50 TL, 0.75 cl su 70 TL, hamburger 180 TL ve bir fincan kahve 50 TL'den müşteriye sunuluyor.