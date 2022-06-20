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    Çeşme kazıkçılıkta Bodrum'la yarışıyor: Giriş ücreti 500 TL alırken; 500 TL de yeme-içme zorunluluğu

    Fiyatlarda Bodrum’la yarışan Çeşme’deki beach’ler giriş ücreti 500 TL alırken; 500 TL de yeme-içme zorunluluğu koydu. 100 TL de otopark parası alan popüler beach’lerde en ucuz sokak lezzeti olarak bilinen kokoreç de tam 195 TL!

    Çeşmeden kazık akıyor!

    Sezona yüksek fiyatlarla başlayan Bodrum ile Çeşme'den her gün yeni bir kazık haberi geliyor.

    Bodrum'un 195 TL'lik lahmacunu gündemdeki yerini korurken Türkbükü'ndeki popüler beach'lerde deniz keyfi yapmanın bedelinin de en az 1.500 TL olması "pes" dedirtmişti.

    Buna benzer bir haber de yine sosyete ve magazin dünyasının gözde adresi Çeşme'den geldi. Çeşme'nin popüler beach'lerinde giriş ücreti 500 TL. Bu fiyata sadece şezlong ile havlu hizmeti sunan mekanlar, içeride de en az 500 TL harcanmasını şart koşuyor.

        BU DA SOSYETİK KOKOREÇ!
        Bununla da kalmayan uyanık işletmeciler, plajların arka kısmındaki toprak alana araç park edilmesi için de tam 100 TL ücreti zorunlu kılıyor.

        Hal böyle olunca Çeşme'de deniz keyfi yapmanın bedeli en az 1.100 TL'ye mal oluyor. Bununla da kalmayan popüler mekanlarda fiyatlar da cep yakıyor. En ucuz sokak lezzeti olarak bilinen kokoreç, Çeşme'deki mekanlarda sosyetiklere 195 TL'den servis ediliyor. Aynı mekanlarda bir top dondurma 50 TL, 0.75 cl su 70 TL, hamburger 180 TL ve bir fincan kahve 50 TL'den müşteriye sunuluyor.
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        Haberler Saklambaç Çeşme kazıkçılıkta Bodrum'la yarışıyor: Giriş ücreti 500 TL alırken; 500 TL de yeme-içme zorunluluğu
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