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    ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi ‘Gül Masalı’, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor

    ATV’nin yeni dizisi ‘Gül Masalı’, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor. Dizi, hikayesi kadar renkli görüntüleriyle de milyonları ekran başına kilitleyecek. İşte sizler için derlediğimiz 19 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Masal başlıyor

    Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı atv'nin yeni dizisi 'Gül Masalı', bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de... Isparta'da çekilen ve renkli görüntüleriyle de milyonları ekran başına kilitleyecek dizinin bu akşamki bölümün konusu ise şöyle: İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, işten atıldığı gün annesinden kalan mirası öğrenir. Gonca'nın, miras için Isparta'ya gitmesi gerekmektedir. Genç kadının hayatı, Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.



    BRAVO KENAN
    ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yayınlanan son bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde sorulan telaffuzu zor olan soru geceye damgasını vurdu. Yarışmanın başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu başarılı bir şekilde okuması sosyal medyada "Helal sana Kenan İmirzalıoğlu nasıl da okudun!" yorumlarını yaptırırken o anlar da Twitter'a damgasını vurdu.



    Doğru cevap 'D- Tayland'ın başkenti' olarak açıklandı. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi, yarışmada 50 bin TL alacaktı.



        ÇANTADAN MESAJ ÇIKTI
        Yaptığı müzik kadar, sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Bir kız arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Tilki, dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Başarılı şarkıcı, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Aleyna Tilki'nin çantasında anlamı "Erkekleri ağlatmayı severim" anlamına gelen yazıyı göstererek verdiği poz ise dikkat çekti. Tilki, muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. Bu sırada yanına gelen küçük hayranlarını da kırmayarak hatıra fotoğrafı çektiren Aleyna Tilki, dün akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.



        TORUN HAYALİ
        Derya Tuna, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Oğlu İdo'nun "Annemden torun baskısı geliyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tuna; "Onlar ne zaman anne-baba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum. Karar onların ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



        TATLI YORGUNLUK
        Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, önceki gün Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Çok yorgun olduğunu söyleyen Denizli, "Arkadaşlarımın düğünü var. Düğün organizasyonunu da ben yapıyorum. Ve hep üst üste geldi. Bayağı yoğunum, çok yorgunum" diye konuştu.(Doğan SAVAŞ)



            MUHTESEM AŞK
            Yasemin Allen, Bodrum'daki bir davete kendisi gibi oyuncu sevgilisi Tolga Güleç ile beraber katıldı. Davet boyunca romantik anlar yaşayan ikiliden Allen, aşkıyla olan bu romantik pozunu paylaşp "Ne muhteşem bir şey seni sevmek" diye yazdı. Yasemin Allen'in sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım da "Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, bu sefer körkütük aşık" dedirtti.



            ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ
            İvana Sert, 15 yaşındaki oğlu Ateş Sert ile Bebek sahilinde objektiflerimize takıldı. İkoncanın, Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'i görenler ünlü moda ikonunun çocuğu olduğuna inanmakta zorlandı. Gazetecilere poz veren Sert, "Benim boyumu geçti, görüyorsunuz değil mi?" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            KARARSIZ YAĞMUR
            Yağmur Tanrısevsin önceki gün bir AVM'deydi. Güzel oyuncu, "Sinema filmimizi çektik, bu süreçte hem yorulduk hem eğlendik. Yazın gelmesiyle beraber de tatil için araştırmaya başladım, bakıyorum henüz karar veremedim" dedi.



                GÜZEL PATRONİÇE
                Gül Gölge, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Levent'te güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açacağını söyleyen güzel sunucu, bu eğitim merkeziyle ilgili çalışma arkadaşlarıyla toplantı yaptığını söyledi.



                ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
                Şükran Ovalı ile Caner Erkin, kızlarını Disneyland'e götürdü; bu sayede de ünlü çift çocukluklarına döndü. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden renkli kareler, "Eğlence merkezinde en çok eğlenen Şükran Ovalı olmuş" esprileri yaptırdı.



                ALIŞVERİŞ VAKTİ
                Onur Büyüktopçu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde yakın arkadaşları ile bir araya gelip yemek yiyen ve keyifle zaman geçiren Büyüktopçu; "Çalışmalara kısa bir ara verip yemek yedik toplantımızı yaptık. Eksiklerim için alışveriş yapacağım" demekle yetindi.



                    BERKAY BOĞAZ'I İNLETTİ!
                    Pop müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da mekanı hınca hınç dolduran hayranlarıyla muhteşem bir konsere imza attı. Sahne performansı ile efsane olan Berkay, konserin bir bölümünde tüm orkestrasını enstrümanlarını bıraktırarak yanına aldı ve onlarla birlikte şarkı söyledi. Tüm yazı ayını sahnede geçireceğini belirten Berkay, "Benim için bu süreç çok keyifli ve yoğun geçiyor. Temmuz'un ilk haftası çıkacak olan teklim, son beş yılda çıkardığım en iyi şarkım, iddia ediyorum" dedi.



                    DURU ŞARKI
                    Nükhet Duru, cover projelerine kaldığı yerden devam ediyor. Evdeki Saat'in "Uzunlar" şarkısını coverlayan Duru, bu kez 2011 çıkışlı Model şarkısı 'Değmesin Ellerimiz' i seslendirdi. Şarkının klibi için ise iki boyutlu animasyon yapıldı. Gümüşlük'te geçen klip iki sevgilinin ayrılık sürecinde anıları anımsamasını gözler önüne seriyor. Duru'nun sesiyle yeniden hayat bulan şarkı zamansız bu yeni formuyla tüm platformlarda yayında.



                    'UYKUSU GELDİ'
                    Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, geçtiğimiz akşam oğulları Roman ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Sorulara cevap vermeyen çiftten Bonomo "Oğlumuzun uyku saati geldi" dedi. Karayel, Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz günlerdeki "Hayatım film olursa beni Öykü Karayel'in oynamasını çok isterim" açıklamasını hatırlatılınca "Teşekkür ederim, sağ olsun" demek ile yetindi. Can Bonomo'nun imajını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



                        BÜYÜK BULUŞMA
                        Başarılı yorumcu Yaşar İpek ve son dönemin sevilen ismi Elif Buse Doğan efsane şarkıda buluştu. Yaşar İpek'in 2002 yılında seslendirdiği ve o döneme damga vuran 'Bir Alo De', 20 yıl sonra Yaşar İpek ve Elif Buse Doğan düetiyle müzikseverlerle yeniden buluştu. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.



                        YAZ MARATONU
                        Sahnelerin başarılı isimlerinden birisi olan Fatih Ürek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın arkadaşı olan Besim Kazado ile birlikte alışverişe çıkan başarılı şarkıcı, yaz sezonu konserleri öncesinde kısa bir alışveriş turuna çıktığını söyledi. Yaz ayı boyunca Ege bölgesinde sahneye çıkacak olan Ürek, ara ara işleri için İstanbul'a gelip gideceğini de sözlerine ekledi.

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                        Sevmek Zamanı dizisi başlıyor
                        Haberler Saklambaç ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi ‘Gül Masalı’, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor
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