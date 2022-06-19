ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi ‘Gül Masalı’, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor

Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı atv'nin yeni dizisi 'Gül Masalı', bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de... Isparta'da çekilen ve renkli görüntüleriyle de milyonları ekran başına kilitleyecek dizinin bu akşamki bölümün konusu ise şöyle: İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, işten atıldığı gün annesinden kalan mirası öğrenir. Gonca'nın, miras için Isparta'ya gitmesi gerekmektedir. Genç kadının hayatı, Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.
BRAVO KENAN
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yayınlanan son bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde sorulan telaffuzu zor olan soru geceye damgasını vurdu. Yarışmanın başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruyu başarılı bir şekilde okuması sosyal medyada "Helal sana Kenan İmirzalıoğlu nasıl da okudun!" yorumlarını yaptırırken o anlar da Twitter'a damgasını vurdu.
Doğru cevap 'D- Tayland'ın başkenti' olarak açıklandı. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi, yarışmada 50 bin TL alacaktı.