ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi ‘Gül Masalı’, bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00’de ekrana geliyor





MUHTESEM AŞK

Yasemin Allen, Bodrum'daki bir davete kendisi gibi oyuncu sevgilisi Tolga Güleç ile beraber katıldı. Davet boyunca romantik anlar yaşayan ikiliden Allen, aşkıyla olan bu romantik pozunu paylaşp "Ne muhteşem bir şey seni sevmek" diye yazdı. Yasemin Allen'in sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım da "Özel hayatını hep gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, bu sefer körkütük aşık" dedirtti.