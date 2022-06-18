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    Yerli Leonardio DiCaprio, Arda Kural kendi hayatını işleyen yapımı anlattı: Acıdan zevk alışın filmi

    Doksanlı yılların başında yakaladığı şöhreti talihsiz olaylar nedeniyle sürdüremeyen Arda Kural, oyunculuğa hayatından kesitler taşıyan bir filmle dönüyor. Kural, film için “Acıdan zevk alışın filmi” dedi.

    Acıdan zevk alıyor!

    90'lı yılların başında ekranların yerli Leonardio DiCaprio'suyken yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle uzun süre mesleğinden uzak kalan Arda Kural, oyunculuğa hayatından kesitler taşıyan bir filmle dönüyor.



    Ekim ayında seyirciyle buluşacak "Yıldızlara Bak" adlı filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.



    Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını söyleyen Kural, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. 'Yıldızlara Bak' da bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.
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        Haberler Saklambaç Yerli Leonardio DiCaprio, Arda Kural kendi hayatını işleyen yapımı anlattı: Acıdan zevk alışın filmi
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