Yerli Leonardio DiCaprio, Arda Kural kendi hayatını işleyen yapımı anlattı: Acıdan zevk alışın filmi





Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını söyleyen Kural, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. 'Yıldızlara Bak' da bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.