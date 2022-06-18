Efsane dizilerin adresi ATV, 3 yeni dizisiyle izleyenleri ekranlara kilitleyecek

"Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren ATV'den 3 yeni dizi geliyor.
19 HAZİRAN PAZAR
GÜL MASALI
Çekimleri Isparta'da devam eden Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimler rol alıyor.
20 HAZİRAN PAZARTESİ
SEVMEK ZAMANI
Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir. Birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak. Dizinin genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı genç yıldızlar Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat verecek.