'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem finaliyle ekran yolcuğuna noktayı koydu

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonuyla atv'de rekorlar kıran 'Bir Zamanlar Çukurova', duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran dizi, Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen bu unutulmaz öykünün finali, #ÇukurovaVeda etiketiyle de sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicileri sosyal medyayı duygusal veda mesajları ile doldurdu.
BABA HATIRA
Kenan Vural, Baba isimli şarkısıyla iddialı geliyor. Sanatçının babasını kaybettikten sonra ona ithafen yazdığı şarkı, Vural ve babasının ilişkisini konu alıyor. Video klipte görülen tüm fotoğraflar, 8mm film kareleri Vural'ın babası ile çekilmiş orijinalleri ve gördüğümüz mekanlar ise çocukluk, gençlik yıllarının geçtiği gerçek mekanlardan oluşuyor.
ANA KEYİF
Ünlü sanatçı Aslızen, önceki gün kızı Mayra ile birlikte Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin beach'inde görüntülendi. Yaz sezonunu kızı ile birlikte açan Aslızen, akşam sahne alacağı Varyete öncesinde denizde kızı ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Anne-kız, suda sürekli birbirleriyle oyun oynayarak güzel vakit geçirdiler.