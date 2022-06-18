'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem finaliyle ekran yolcuğuna noktayı koydu





MİNİ PLAN

Sürekli giydiği mini eteklerle özdeşleşen Pınar Altuğ Atacan, "Mini etekle kombin yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Dolayısıyla giyinmek kolaylaşıyor" deyip ekledi: "Zaten bir mücevher koleksiyonum var. Zannediyorum bu mini etekleri de içine alan bir çalışmam olacak yakında". Bu arada aralıklı oruç sayesinde fit kalan 47 yaşındaki bir çocuk annesi güzel oyuncu, sırrını da şöyle açıkladı: "Ben akşamüstü 5'e kadar hiçbir şey yemiyorum. 5'ten sonra yemeye başlıyorum. Aralıklı orucu tersten uyguluyorum yani. Aslında işin sırrı çok spor. Haftada 5 gün spor yapıyorum."