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    'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem finaliyle ekran yolcuğuna noktayı koydu

    ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ATV ekranında dört sezondur zirvede devam ettiği ekran yolculuğuna adına yaraşır muhteşem bir finalle nokta koydu. Reytinglerin zirvesinde yer alan dizi, son bölümüyle kendi rekorunu da kırdı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Rekor final!

    Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonuyla atv'de rekorlar kıran 'Bir Zamanlar Çukurova', duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran dizi, Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen bu unutulmaz öykünün finali, #ÇukurovaVeda etiketiyle de sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicileri sosyal medyayı duygusal veda mesajları ile doldurdu.



    BABA HATIRA
    Kenan Vural, Baba isimli şarkısıyla iddialı geliyor. Sanatçının babasını kaybettikten sonra ona ithafen yazdığı şarkı, Vural ve babasının ilişkisini konu alıyor. Video klipte görülen tüm fotoğraflar, 8mm film kareleri Vural'ın babası ile çekilmiş orijinalleri ve gördüğümüz mekanlar ise çocukluk, gençlik yıllarının geçtiği gerçek mekanlardan oluşuyor.



    ANA KEYİF
    Ünlü sanatçı Aslızen, önceki gün kızı Mayra ile birlikte Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin beach'inde görüntülendi. Yaz sezonunu kızı ile birlikte açan Aslızen, akşam sahne alacağı Varyete öncesinde denizde kızı ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Anne-kız, suda sürekli birbirleriyle oyun oynayarak güzel vakit geçirdiler.



        TARİH BELİRSİZ
        Uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Umut Duygu ile evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulan Burçin Terzioğlu, önceki akşam gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda tek taş yüzüğüyle görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin "Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna "Evet bir yüzük ve teklif aldım. Ancak şu an biz halimizden memnunuz. Henüz tarih belirsiz" yanıtını verdi. (Doğan SAVAŞ)



        DOSTÇA BİTİRDİK
        Güzel oyuncu Özgü Kaya, uzun süredir kendisi gibi meslektaşı Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Daha önce de ayrılıp barışan ikili, aşklarındaki ikinci şanslarında da mutlu olamadı. Ayrılıkla ilgili önceki akşam ilk kez konuşan Kaya, "Çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok, dostça bitirdik karşılıklı anlaşarak" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        CANIM MEMLEKETİM
        Önceki akşam bir davete katılan Hande Subaşı, yaz planlarından bahsetti. Uzun süredir aşk yaşadığı sosyetik Alican Ulusoy ile tatil yaptıktan sonra rol alacağı filmin çekimlerine başlayacağını söyleyen güzel oyuncu, tatille ilgili ise şöyle dedi: "Yaz sevdiğim mevsimlerden biri çünkü. Özellikle kendi ülkemi, Ege'yi yaşamayı çok seviyorum. Türkiye olanakları gereği eşsiz bir ülke." (Doğan SAVAŞ)



            ÇİFTE ÖNLEM
            Oyuncu Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin'le önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Oyuncu, sevgilisinin kullandığı motora binip trafik kurallarına uymayı ihmal etmedi. Sevgilisi Oğulcan Engin gibi kaskını takmayı unutmayan Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi. Oğulcan Engin, sıkışan trafikte muhabirlere "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istedi.
            (Aydın HAMZA)



            DAVET ŞIKLIĞI
            Ünlü modacı Özgür Masur, bir marka için hazırladığı plaj koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen davete Ahu Yağtu, Büşra Develi, Melisa Şenolsun, Nilperi Şahinkaya ve Göksel gibi isimler katıldı. Ünlü oyuncular, güzellikleri ve şıklıkları ile göz kamaştırdı.



            LÜKS ALIŞVERİŞ
            Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, önceki gün İstinye'deydi. Şer çifti, baş başa yedikleri yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazaları da gezerek yaklaşan tatil için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



                MİNİ PLAN
                Sürekli giydiği mini eteklerle özdeşleşen Pınar Altuğ Atacan, "Mini etekle kombin yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Dolayısıyla giyinmek kolaylaşıyor" deyip ekledi: "Zaten bir mücevher koleksiyonum var. Zannediyorum bu mini etekleri de içine alan bir çalışmam olacak yakında". Bu arada aralıklı oruç sayesinde fit kalan 47 yaşındaki bir çocuk annesi güzel oyuncu, sırrını da şöyle açıkladı: "Ben akşamüstü 5'e kadar hiçbir şey yemiyorum. 5'ten sonra yemeye başlıyorum. Aralıklı orucu tersten uyguluyorum yani. Aslında işin sırrı çok spor. Haftada 5 gün spor yapıyorum."



                İZMİR'İ SALLADI
                Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden açık hava konserlerinin Haziran İzmir ayağı için geçtiğimiz gece Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. 5 binden fazla İzmirli'nin izlediği konserin biletleri tükendi. Yeni teklisi "Gayrı" ile konserlerini açan Tan Taşçı, "İzmir hep çok güzelsiniz" diyerek seyircilerine teşekkür etti.



                DİNLENME MODU
                Ekranların başarılı oyuncularından Binnur Kaya, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezindeydi. Tiyatro oyununun bitmesiyle dinlenme moduna geçeceğini söyleyen Kaya, samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.



                    SEDA'YA BEŞİ BİR YERDE
                    Yılın Uluslararası Moda Ödülleri', önceki akşam Kozyatağı'ndaki bir otelde sahiplerini buldu. Gecede sahneye çıkan Seda Sayan sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. "Türkiye'nin en güvenilir kadını" ödülüne layık görülen Sayan'a gecede düğün hediyesi olarak beşi bir yerde takıldı. Altınları boynuna takan Kadırgalı, "Nikahımda bile bundan takan olmadı. Hep ben götürüyordum ilk kez bana getiriyorlar. Akıllı kadınım yeni gelinim diye boynum boş gelmiştim" diyerek kahkaha attı.



                    TARİFSİZ MUTLULUK
                    Bir firmanın plastik atıkları oyun parkına dönüştürdüğü projesinin ilk parkı Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'nde açıldı. Açılışa katılan Pelin Akil ve Pelin Karahan'ın kendi çocukluklarına dönerek çocuklarla birlikte oyunlar oynadığı açılış, renkli anlara sahne oldu. Akil, Çocukların yüzlerinde gördüğüm gülümseme her şeye değer" dedi. Karahan da "Dün markanın geri dönüşüm kutularında biriktirilen plastik atıkların bugün bir kaydırağa, salıncağa dönüşmesinin yarattığı mutluluğu görmek, kelimelerle tarif edilemez" dedi.



                    MERVE'NİN ZAMAN MAKİNESİ
                    Merve Özbey, "Tamamen Arabesk" projesiyle önceki akşam İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı. Geçmişten günümüze en sevilen arabesk eserleri 34 kişilik dev orkestra eşliğinde seslendiren Özbey, seyircilerine nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Konser için 2,5 aylık bir hazırlık süreci geçiren ünlü şarkıcı, Tuvana Büyükçınar imzalı kostümleriyle göz kamaştırdı.

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                    Haberler Saklambaç 'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem finaliyle ekran yolcuğuna noktayı koydu
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