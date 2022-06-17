Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor

Yaza damgasını vuracak bir aşk hikayesi Sevmek Zamanı, izleyiciyle buluşmak için günleri sayıyor. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, tanıtımlarıyla büyük merak uyandırıyor. Dizi, zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini anlatıyor. Tesadüfi bir tanışmayla başlayan Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) aşk hikayesi; ortaya çıkan gerçeklere ve engellere direniyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya BilbanÖmer Aydın üstlenirken hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası bulunuyor. Dizinin göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk ve Nimet İyigün yer alıyor.
SON MODEL İFŞA!
Ünlü futbolcu Pique ile şarkıcı Shakira ayrılığının yankıları sürüyor. Pique ile olduğu söylenen Brezilyalı model Suzy Cortez, futbolcunun kendisine mesaj attığını söyledi. "Popomun gerçek olup olmadığını sordu. Çiçekler gönderdi" diyerek de her şeyi ifşa etti.
SERAY BEBEK SEVER
Kısa süre önce ikizlerini kucağına alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Seray Sever, sosyal medyadan Sofia ve Alya'nın fotoğraflarını paylaştı. Yanında 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül de yer aldı. Sever, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm. Nefeslerimin ilk fotoğrafları" notunu düştü.