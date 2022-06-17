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    Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor

    Sevmek Zamanı, 20 Haziran Pazartesi ATV izleyicisiyle buluşuyor. Dizi, Firuze ve Kağan’ın imkansız aşkını anlatıyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli Saklambaç habeleri...

    İmkansız bir aşk

    Yaza damgasını vuracak bir aşk hikayesi Sevmek Zamanı, izleyiciyle buluşmak için günleri sayıyor. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, tanıtımlarıyla büyük merak uyandırıyor. Dizi, zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini anlatıyor. Tesadüfi bir tanışmayla başlayan Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) aşk hikayesi; ortaya çıkan gerçeklere ve engellere direniyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya BilbanÖmer Aydın üstlenirken hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası bulunuyor. Dizinin göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk ve Nimet İyigün yer alıyor.



    SON MODEL İFŞA!
    Ünlü futbolcu Pique ile şarkıcı Shakira ayrılığının yankıları sürüyor. Pique ile olduğu söylenen Brezilyalı model Suzy Cortez, futbolcunun kendisine mesaj attığını söyledi. "Popomun gerçek olup olmadığını sordu. Çiçekler gönderdi" diyerek de her şeyi ifşa etti.



    SERAY BEBEK SEVER
    Kısa süre önce ikizlerini kucağına alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Seray Sever, sosyal medyadan Sofia ve Alya'nın fotoğraflarını paylaştı. Yanında 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül de yer aldı. Sever, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm. Nefeslerimin ilk fotoğrafları" notunu düştü.



        ZİRVEYE KURULUŞ
        Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', dün akşamki sezon finali bölümüyle nefesleri kesti. Osman Bey'in, Yenişehir'i fethetmesi ve Demirci Davud ve Aygül Hatun'un şehit olmaları damga vurdu. Dizi, Tüm Kişiler'de %7,08 izlenme oranı ve %21,92 izlenme payı, AB'de %4,95 izlenme oranı ve %16,78 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,66 izlenme oranı ve %20,19 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



        HANDE ÇİÇEK AÇTI
        Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal, 'Son Perde'yle yaza 'merhaba' dedi. Ünsal, ilk kez bir cover'la sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Kutsi'ye ait olan Gülşen'in 16 yıl önce seslendirdiği 'Son Perde'yi yeniden yorumlayan popçu, şarkının çekimlerinde çiçekli elbisesiyle hayranlarına yazı yaşattı.



        ZAYIFLAMA GARANTİ
        Ekranların sempatik sunucusu Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran, yeni kitabıyla gündem oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'nde tez konusu olan yeme bozuklukları ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelerken Türkiye'yi il il gezerek yaptığı araştırmalardan yola çıkan Başaran, "Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz?" adını taşıyan kitabıyla kilo vermenin garantisini veriyor.



            ŞATOYA GELİN!
            İnternetin hayatımıza kattığı isimlerden Duygu Özaslan, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Fransa'da üç gün üç gece süren bir törenle dünya evine girdi. Gelinlikten damatlığa, kuaföründen takılarına kadar birçok ayrıntıyı Instagram paylaşımları karşılığında yaptığı iş birliği sayesinde bedavaya getiren güzel fenomenin düğün için tercih ettiği yer de dikkat çekti. Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın evlendiği "Chateau Allure du Lac" isimli şatonun gecelik fiyatının tam 40 bin Euro yani yaklaşık 725 bin TL olduğu ortaya çıktı. Konuşulanlara göre güzel fenomen, kendisini takip eden 2 milyon kişi sayesinde de bu şatodan büyük bir indirimi kaptı.



            İNDİRİMİ KAPTI
            Çiftin düğünü, sosyal medyaya damga vurdu.



            TATİL HEYECANI
            Melisa Aslı Pamuk, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen güzel oyuncu, "Kısa da olsa tatil yapmak için gün sayıyorum. Tatil sonrasında beni de heyecanlandıran bir sinema projesine başlayacağız" dedi.



                BOĞAZ'DA SOHBET
                Oyuncu çift Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Yemek yedik, sohbet ettik" demekle yetinip daha sonra Şaşmaz'ın kullandığı araçla Yeniköy'den ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



                'ARKADAŞ DEĞİLİZ'
                Emre Altuğ, 2015'te boşandığı yedi yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'le nasıl bir ilişkisi olduğunu anlattı. Oğulları Kuzey ve Uzay için sık sık bir araya gelip dostluk mesajları veren ikiliden Altuğ, şu sözleriyle günde oldu: "Biz Çağla ile arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız. Bizim bir arkadaşlığımız, birbirimizle görüştüğümüz yok." Oğulları için de zor da olsa egolarını bir kenara bıraktıklarını söyleyen Emre Altuğ'un sözlerinin üzerine gözler ünlü modele çevrildi.



                ADAMLIK DERSİ!
                Hande Erçel'in önce Londra, ardından da Marmaris'te tatil yaptığı meslektaşı Kaan Yıldırım için "Sadece arkadaştık, öyle de kalacağız" demesi, gündem olmuştu. Güzel oyuncunun samimi bulunmayan bu sözleri üzerine gözlerin çevrildiği yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'deydi. Kaan Yıldırım, Erçel'in sözleri hatırlatılınca "Ne söylüyorsa doğrudur" demekle yetindi. Yıldırım, Erçel'e ihanet ettiği iddiaları için ise "Öyle bir şey yok ama bu da mesleğin cilvesi" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    HAVALI DOSTLUK
                    Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gün Bodrum Gölköy'de görüntülendi. Özberk yeğeni Can ve köpeği Çangu ile denize girdi. Çangu'yu yüzerken telefonu ile fotoğraflayan Özberk, bir ara yeğeniyle de şakalaştı. Kısa bir deniz sefasının ardından iskeleye çıkan Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı. Başarılı oyuncu, yaklaşık üç ay önce barınaktan sahiplendiği köpeğini de bir an kucağından indirmedi. ( Ersin AL)



                    ENERJİ DEPOLADI
                    Selen Görgüzel, yaz sezonunu açarak önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Yaz sezonundaki yoğun konser programı öncesi arkadaşıyla birlikte tatile giden Görgüzel, düzgün fiziği ile plajdaki tüm dikkatleri üzerine çekerek yürek hoplattı.



                    AŞK PINARI
                    Pınar Dilşeker, önceki gün nişanlısı Zonguldakspor'un eski başkanı işadamI İsmail Recai Şanlı ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Şezlonga uzanarak tatili geçiren ünlü çift aşk dolu halleriyle dikkat çekti. Denizde sık sık birbirlerine sarılarak eğlenceli dakikalar geçiren Pınar Hanım ve Recai Bey'in yaz sonunda evlenecekleri konuşuluyor.



                        HASRET BİTTİ
                        Bir süredir Alaçatı'da tatilde olan Deren Talu, işleri nedeniyle İstanbul'da olan aşkına kavuştu. Güzel model ve oyuncu, işletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile böyle mutluluk pozu verdi. İkilinin uzun süredir ilişkisini de önümüzdeki yaz nikah masasına taşıyacağı söyleniyor.



                        ENERJİK AŞIKLAR
                        Uzun süredir bir arada görüntülenmeyen Alina Boz ile Mithat Can Özer, önceki gün Etiler'deydi. Haklarında çıkan ayrılık iddiaları için "Biz gayet iyiyiz" diyen çift, tatil planlarından da bahsetti. "Deniz kenarına inip sörf yapmak istiyorum" diyen Özer, "Ben yatarak tatil yapamıyorum" diyerek güldürdü. Mithat Can Özer, sevgilisine de kite surf tutkusunu aşıladığını belirterek "Alina'ya çok iyi geldi, çok sevdi sörfü" dedi. Bu arada geçtiğimiz gün yaş günü olan Alina Boz ise "Sevgiliniz sürpriz yapmadı mı?" sorusuna "Sevdiklerimle beraber olmak bana yeter. Özel gün takıntım yok" açıklaması yaptı.(Aydın HAMZA)

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                        Sosyal yardımlara Temmuz zammı
                        Haberler Saklambaç Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor
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