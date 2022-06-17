Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi günü izleyicileriyle buluşuyor





ŞATOYA GELİN!

İnternetin hayatımıza kattığı isimlerden Duygu Özaslan, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Fransa'da üç gün üç gece süren bir törenle dünya evine girdi. Gelinlikten damatlığa, kuaföründen takılarına kadar birçok ayrıntıyı Instagram paylaşımları karşılığında yaptığı iş birliği sayesinde bedavaya getiren güzel fenomenin düğün için tercih ettiği yer de dikkat çekti. Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf'ın evlendiği "Chateau Allure du Lac" isimli şatonun gecelik fiyatının tam 40 bin Euro yani yaklaşık 725 bin TL olduğu ortaya çıktı. Konuşulanlara göre güzel fenomen, kendisini takip eden 2 milyon kişi sayesinde de bu şatodan büyük bir indirimi kaptı.