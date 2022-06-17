ATV'nin yaz ekranlarına damgasını vuracak olan "İçimizdeki Ateş" dört gözle bekleniyor

Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır birbirinden güzel yapımlara imza atan ATV, yaz ekranına da iddialı giriyor. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi görücüye çıkıyor.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşuyor. Çarpıcı karakterleri ve gizem dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak. Tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan dizi, deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiriyor.
DEV KADRO BULUŞUYOR
Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.