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    ATV'nin yaz ekranlarına damgasını vuracak olan "İçimizdeki Ateş" dört gözle bekleniyor

    Yaz ekranına damga vuracak olan İçimizdeki Ateş, merakla bekleniyor. 4 gencin hayat ve hayallerine ulaşma mücadelesini anlatan ATV’nin iddialı dizisi 23 Haziran’da start veriyor.

    Hayatlar ve hayaller

    Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır birbirinden güzel yapımlara imza atan ATV, yaz ekranına da iddialı giriyor. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi görücüye çıkıyor.



    Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşuyor. Çarpıcı karakterleri ve gizem dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak. Tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan dizi, deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiriyor.



    DEV KADRO BULUŞUYOR
    Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.



        İş dünyasına adım atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Erdem Şanlı (Ceyhun Karaman), Bilge Su Kural (Banu Sayın) yer alıyor.

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