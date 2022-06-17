ATV'nin yaz ekranlarına damgasını vuracak olan "İçimizdeki Ateş" dört gözle bekleniyor





Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de seyirciyle buluşuyor. Çarpıcı karakterleri ve gizem dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak. Tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan dizi, deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiriyor.