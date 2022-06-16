İrem Derici, Alaçatı’da Eyüp Başar adlı bir gençle yakınlaştı

Cem Belevi'nin ihanetinin ardından "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" diyen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde tatil için Alaçatı'ya gitti.
Ünlü şarkıcı, burada Eyüp Başar isimli bir gençle yakınlaştı. İrem Derici, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği mekandan yan yana oturduğu Başar'la paylaşım yapmadı.
'ATEŞ OLDUM YANDIM SANA'
Ancak genç adamın kalpli emojiler koyup Instagram'dan yayınladığı bu kare, flörtü gün yüzüne çıkardı.