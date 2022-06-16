Gül Masalı’ ilk bölümüyle 19 Haziran’da Atv ekranında başlıyor

Yıllardır imza attığı projelerle "Dizi atv'de izlenir" sloganının hakkını veren Türkiye'nin kanalı atv'den bir müjde daha...
atv'nin çekimleri Isparta'da devam eden, sezonun en iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan Gül Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu.
19 Haziran Pazar günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizi; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.