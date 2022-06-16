Esra Oflaz Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışlarını takip etti

Her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi şerefine düzenlenen ve kadınların şapka seçimleriyle olay olan Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışları, başladı. Dünya jet sosyetesinin hazır bulunduğu yarışları Esra Oflaz da izledi. Londra'da yaşayan sosyetik, tarzıyla Kraliyet Ailesi mensubu gibiydi...
KIRGIN SEDA
Geçtiğimiz ay müzisyen Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, önceki gün Etiler'deydi. Sayan, gazetecilerin soruları üzerine "Ben sizinle küsüm'' diyerek tek kelime etmedi. Ağzını bıçak açmayan sanatçının gazetecilere küs olma nedeninin konserlerinin takip edilmemesi olduğu ortaya çıktı. Doğan SAVAŞ
YAZ MOLASI
Dilan Çiçek Deniz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu samimiyeti ve içten tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yeni projeleri sorulunca şöyle dedi: "Bu yaz özlediğimiz bir yaz. Pandemi sonrası, yasakların ve maskelerin kalktığı ilk yaz. Ben de bu yaz aylarını dinlenerek, ailem, sevdiklerim ve dostlarımla beraber geçireceğim."