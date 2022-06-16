Esra Oflaz Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışlarını takip etti

YAZ MOLASI

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu samimiyeti ve içten tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yeni projeleri sorulunca şöyle dedi: "Bu yaz özlediğimiz bir yaz. Pandemi sonrası, yasakların ve maskelerin kalktığı ilk yaz. Ben de bu yaz aylarını dinlenerek, ailem, sevdiklerim ve dostlarımla beraber geçireceğim."