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    Esra Oflaz Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışlarını takip etti

    Her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi şerefine düzenlenen ve kadınların şapka seçimleriyle olay olan Londra’daki Royal Ascot adlı at yarışları, başladı. Esra Oflaz da katıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Sosyetik hayat

    Her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi şerefine düzenlenen ve kadınların şapka seçimleriyle olay olan Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışları, başladı. Dünya jet sosyetesinin hazır bulunduğu yarışları Esra Oflaz da izledi. Londra'da yaşayan sosyetik, tarzıyla Kraliyet Ailesi mensubu gibiydi...

    KIRGIN SEDA
    Geçtiğimiz     ay müzisyen Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, önceki gün Etiler'deydi. Sayan, gazetecilerin soruları üzerine "Ben sizinle küsüm'' diyerek tek kelime etmedi. Ağzını bıçak açmayan sanatçının gazetecilere küs olma nedeninin konserlerinin takip edilmemesi olduğu ortaya çıktı. Doğan SAVAŞ

    YAZ MOLASI
    Dilan Çiçek Deniz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu samimiyeti ve içten tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yeni projeleri sorulunca şöyle dedi: "Bu yaz özlediğimiz bir yaz. Pandemi sonrası, yasakların ve maskelerin kalktığı ilk yaz. Ben de bu yaz aylarını dinlenerek, ailem, sevdiklerim ve dostlarımla beraber geçireceğim."

        DARISI BAŞINIZA
        Uzun süredir aşk yaşayan Hande Subaşı ile Alican Ulusoy, önceki gün güzel oyuncunun kuzeninin düğününe katıldı. Subaşı'nın tüm ailesi ve akrabalarıyla bir araya gelen sosyetik iş insanı, böylece ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Ünlü çiftin bu karesine de "Darısı başınıza" mesajları yağdı.

        KOCAMAN DESTEK
        Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Almanya'nın gollerinden birini Türk asıllı İlkay Gündoğan attı. Kıran kırana geçen mücadeleyi evinden izleyen Gündoğan'ın Fas asıllı İtalyan eşi Sara Arfaoui, yıldız futbolcuya destek paylaşımları yaptı. Güzel model, İlkay'ın gol sevincini "Benim kocam, üzgünüm beyler" mesajıyla paylaşıp kalp emojisiyle de yıldız futbolcuya aşkını bir kez daha ilan etti. Sara Arfaoui'nin bu paylaşımı, "Yengeden İlkay Gündoğan'a kocaman destek" yorumları yaptırdı.

        SU KUŞU
        Güzel oyuncu Melis Döngel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Konakladığı otelin havuzundan bu paylaşımı yapan Döngel'e takipçilerinden "Su kuşu" yorumları yağdı. Bu arada Melis Döngel'in yanında sevgilisi Kadir Güneş değil kalabalık kız arkadaş grubu var.

            ANA MORAL
            Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyetik Melis Sütşurup'la evlenmesiyle hassas günler geçirdi. Musti'nin Marmaris'teki dillere destan düğünü sırasında Göcek'te olan güzel şarkıcıya en büyük destek annesinden geldi. Kızının bu dönemde tek başına kalmasını istemeyen anne Jahovic, Sırbistan Türkiye'ye gelip Emina'ya moral oldu.

            İHANET YOK!
            Oyuncu             Sevda Erginci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayrıldığı sevgilisi Yılmaz Kunt ile ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Evet, Yılmaz ile ayrıldık. Göründüğü gibi sorunlu bir ayrılık olmadı, konuşarak ayrıldık. Kendisi biz ayrıldıktan sonra başkasıyla görüntülenmiş. Söyleyecek bir şey yok'' dedi.

            TELE-TRAFİK
            Güzel şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen Ergen, bir ara gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Çocuklarınız yoğunluktan şikayet ediyor mu?" sorusuna "Onlar hep benim yanımda, çalıştığımı biliyorlar. Beni hep destekliyorlar, ama kendimi fazla yormamam gerektiğini söylüyorlar" yanıtı verdi. Aydın HAMZA

                KANKİGİLLER
                Magazin dünyasının yeni kankaları Kaan Yıldırım ile Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada paylaşım üzerine paylaşım yapıyor. Bir süredir Bodrum'da beraber gezen ikili, önceki gün de ziyafet çekerken bu fotoğraflarını paylaştı. İkilinin bu karesine takipçilerinden beğeni yağdı.

                ALIŞVERİŞ TURU
                Oyuncu                 çift Serhat Teoman ve Leyla Feray, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çift, "Her şey yolunda. Hem mağazaları geziyoruz. Hem de alışveriş yapıyoruz" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ

                DEVAM KARARI
                Ünlü                 oyuncu İnci Pars, Nişantaşı'nda görüntülendi. 2018 yılında eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evlendikten sonra setlere ara veren Pars, "Eşiniz oyunculuğunuzla karşı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hüseyin her konuda bana destek. Artık çalışmak istiyorum. Eşimle birlikte bakıp, en uygun olanını seçeceğiz."

                    SENFONİK MÜJDE
                    Mazhar                     Alanson'un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 şarkılık "Mazhar Alanson Senfoni" albümü, yarın Sony Music Türkiye'den yayınlanıyor. Alanson'un 3 Mart 2019'da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği "Mazhar Senfoni" konseri bu özel albümle sevenleriyle buluşacak.

                    CANLI DESTEK
                    Dünyaca                     ünlü DJ Nick Curly ve Nodus, ilk kez çığır açan yeni sanat formu NFT'lerin canlı yapımına şahit oldu. Türk NFT sanatçıların canlı olarak çizdikleri NFT eserleri, Houseyunite YouTube kanalında dünyada canlı yayınlanırken, yetenekli Türk artistler, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunup bir devrimin başlangıcına imza attılar. Bu organizasyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 20'sini Türkiye köy okullarına destek olarak bağışlanacak.
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                    Haberler Saklambaç Esra Oflaz Londra'daki Royal Ascot adlı at yarışlarını takip etti
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