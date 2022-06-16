Ekranların favori dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’da büyük final geldi

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşam muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.

Final bölümünde; Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder.

Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!