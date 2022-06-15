Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV'nin yaz ekranlarına damga vuracak olan "Sevmek Zamanı"nın yayın tarihi belli oldu

    ATVnin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşuyor.

    Bu aşkın hikayesi yüreklere dokunacak!

    Her dizisiyle milyonları ekran başına kilitleyen atv'den iddialı bir proje daha geliyor... Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi açıklandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve seyirciyle buluşmak için gün sayan dizinin ilk bölümü 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.



    GÖZ ALICI KADRO
    Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden ekranın favori dizileri arasında yer alacağını gösteren Sevmek Zamanı, bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak. Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Saklambaç ATV'nin yaz ekranlarına damga vuracak olan "Sevmek Zamanı"nın yayın tarihi belli oldu
        SON DAKİKA