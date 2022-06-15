Her dizisiyle milyonları ekran başına kilitleyen atv'den iddialı bir proje daha geliyor... Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi açıklandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve seyirciyle buluşmak için gün sayan dizinin ilk bölümü 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.