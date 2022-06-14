Hande Erçel'e şok! Kaan Yıldırım'ın yanındaki esmer güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiası olay olmuştu. Konuyla ilgili her iki taraf da sessiz kalırken; Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları ihaneti gündeme getirmişti. Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz akşam da Bodrum'da esmer bir güzelle eğlenirken çekilen görüntüleri, ortaya çıktı . Snob Magazin'in haberine göre; oyuncunun mekanda samimi şekilde sohbet ettiği güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu konuşuluyor.