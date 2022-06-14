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    Hande Erçel'e şok! Kaan Yıldırım'ın yanındaki esmer güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi

    Kaan Yıldırım, önceki gün Bodrum’da esmer bir güzelle görüntülendi. Gizemli güzelin yakışıklı oyuncunun Hande Erçel’i aldattığı söylenen Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Hande’yi ’Yıldırım’ çarptı!

    Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiası olay olmuştu. Konuyla ilgili her iki taraf da sessiz kalırken; Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları ihaneti gündeme getirmişti. Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz akşam da Bodrum'da esmer bir güzelle eğlenirken çekilen görüntüleri, ortaya çıktı . Snob Magazin'in haberine göre; oyuncunun mekanda samimi şekilde sohbet ettiği güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu konuşuluyor.



    KURALSIZ MERT
    Oyuncu Mert Öcal önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Trafikte motoruyla kolaylık sağlayan yakışıklı oyuncu, "Görüşülen projeler var. Henüz netleşen bir şey yok" diye konuştu. Ünlü oyuncunun kast takmayarak kuralları çiğnemesi de dikkatlerden kaçmadı. (Aydın HAMZA)



    BAY KARİZMA
    Rock müziğin usta ismi Teoman, bir gözlük markasının yüzü oldu. 54 yaşındaki sanatçı, objektiflere verdiği pozlarla bir kez daha zamanı durdurduğunu gözler önüne serdi. Teoman'ın kendine özgü tarzını yansıtan güneş gözlükleriyle verdiği pozlarla da profesyonel modellere taş çıkardı.



        SERDAR COŞKUSU
        Önceki akşam Kuruçeşme'de Serdar Ortaç rüzgarı esti. Ortaç'ın günler öncesinden biletleri tükenen konserine gelen hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Serdar Ortaç'ın "Mesafe" şarkısıyla sahneye adım attığı andan itibaren ise binlerce kişi hem dev bir koro hem de dans topluluğuna dönüştü. Bu arada ünlü sanatçı, yoğun ilgi üzerine 26 Haziran ve 1 Temmuz'da da iki konser daha verecek.



        EĞLENCE ZAMANI
        Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi. Akil, kızları Alin ve Lina ile birlikte eğlence merkezinde keyifli anlar geçirdi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Pelin Akil; "Her şey yolunda, kızlarımla eğlenmeye geldik" diyerek yeni bir projesinin olduğunun da müjdesini verdi.



        KUZUM BENİM
        Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Ceyda Kasabalı, paylaşımlarıyla yine takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Minik kuzuyla verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Kuzu kuz poz vermiş" yorumları yağdı.



            HIZLI SELFİE
            Ünlü oyuncu Anıl Altan, önceki gün Formula 1 yarışlarını izlemek için özel davetli olarak Bakü'ye gitti. Altan, "Bugün çok koşturmacam olsa da hiç birini kıramadım" diyerek aralarında Lewis Hamilton'ın da olduğu Formula 1 pilotlarıyla çektirdiği selfie pozlarını Instagram hesabından paylaştı.



            HAVALI ARKADAŞ
            Önceki gün Bodrum'da güneşin keyfini süren Dilara Öztunç'a sevimli köpeği de eşlik etti. Can dostunu yanına oturtup bir de meyve suyu sipariş veren güzel oyuncunun sosyal medyasından paylaştığı bu renkli kare, yüzleri gülümsetti. Dilara Öztunç'un paylaşımı "Havalı dostluk" dedirtti.



            KENDİNİ YAKTI!
            Hazal Kaya'nın önceki gün Çeşme'den çekilen bu görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Herkes, güzel oyuncunun güneş yanıklarına değinirken; Kaya'dan kendisini ti'ye alan bir yorum geldi. Denize girerken çekilmiş ve bacakları kıpkırmızı olmuş bu karesini Instagram'dan paylaşan Hazal Kaya, bu kareye şöyle not düştü: "Selam! Çantanızda 50 koruma faktörlü güneş kremi taşımanız size güneşten korumaz!"



                DÜĞÜN VAR
                Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan sezon finali bölümünde, Akkız'la Batuga'nın düğün toyu ve Gök Hanlığının İtbaraklarla girecekleri ölüm kalım savaşı damgasını vuracak. Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?



                TATİL MOLASI
                Emre Kaya, yeni şarkı öncesi kısa bir tatil için Bodrum'a gitti. Yakın bir arkadaşıyla birkaç gün tatil yapmak için Bodrum'a gelen Kaya; bestesinin kendisine ait, aranjörlüğünü ise Erhan Bayrak'ın üstlendiği hareketli bir şarkıyla çok yakında sevenlerinin karşısında olacağı müjdesini verdi.

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                Haberler Saklambaç Hande Erçel'e şok! Kaan Yıldırım'ın yanındaki esmer güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi
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