Hande Erçel'e şok! Kaan Yıldırım'ın yanındaki esmer güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edildi

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiası olay olmuştu. Konuyla ilgili her iki taraf da sessiz kalırken; Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları ihaneti gündeme getirmişti. Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz akşam da Bodrum'da esmer bir güzelle eğlenirken çekilen görüntüleri, ortaya çıktı . Snob Magazin'in haberine göre; oyuncunun mekanda samimi şekilde sohbet ettiği güzelin Tuğçe Açıkgöz olduğu konuşuluyor.
BAY KARİZMA
Rock müziğin usta ismi Teoman, bir gözlük markasının yüzü oldu. 54 yaşındaki sanatçı, objektiflere verdiği pozlarla bir kez daha zamanı durdurduğunu gözler önüne serdi. Teoman'ın kendine özgü tarzını yansıtan güneş gözlükleriyle verdiği pozlarla da profesyonel modellere taş çıkardı.