Roma'da evlenen Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Marmaris'te kutlama yaptı! Musti "Bundan sonra tüm şarkılarımı sana yazacağım"





Demirkol, Sandal'a "Bundan sonraki aşk şarkılarını Melis'e yazacağına yemin eder misin?" diye sorup, ünlü sanatçıya yemin ettirdi. Dün akşam yapılması planlanan düğün, Marmaris'te o akşam yağmur yağma ihtimaline karşın 10 Haziran akşamı gerçekleşti.