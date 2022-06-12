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    Roma'da evlenen Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Marmaris'te kutlama yaptı! Musti "Bundan sonra tüm şarkılarımı sana yazacağım"

    Roma’da evlenen Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal. önceki akşam Marmaris’te kutlama yaptı. İkinci evliliğini yaptığı sosyetik güzele “Bundan sonra tüm şarkılarımı sana yazacağım” diye söz veren Musti, aşkına değeri 1 milyonu bulan pırlanta kolye taktı.

    Düğün dernek Musti

    Mustafa Sandal ve Melis Sandal'ın düğünü Marmaris'teki lüks bir otelde gerçekleşti.



    Geçtiğimiz hafta Roma'da nikah kıyan çiftin düğünü renkli anlara sahne oldu.



    Düğündeki mizansende nikahı Doğu Demirkol kıydı.



        Demirkol, Sandal'a "Bundan sonraki aşk şarkılarını Melis'e yazacağına yemin eder misin?" diye sorup, ünlü sanatçıya yemin ettirdi. Dün akşam yapılması planlanan düğün, Marmaris'te o akşam yağmur yağma ihtimaline karşın 10 Haziran akşamı gerçekleşti.



        ÇOCUKLARI HAZIR BULUNDU
        Çift, ailesi ve yakın dostlarından oluşan 80 kişilik davetlilerini 11 Haziran akşamı Yunan gecesi yaparak ayrı bir düğün yemeği daha vererek ağırlayacak.



        Düğüne Musti'nin oğulları Yaman ile Yavuz ve Melis Sandal'ın oğlu Yiğit de katıldı.
            Babalar Günü
            Haberler Saklambaç Roma'da evlenen Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Marmaris'te kutlama yaptı! Musti "Bundan sonra tüm şarkılarımı sana yazacağım"
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