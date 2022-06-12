Oyuncu Burak Yörük müzik şirketi kurdu! İlk projesi ise sevgilisi Tuana Yılmaz'a jest oldu

Müzik kariyerine 'Ne olur Kal' parçası ile giriş yapan Tuana Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Burak Yörük ve daha birçok ünlü ismin katıldığı davetle yeni şarkısını tanıttı. Sevgilisinin klibinin prodüktörlüğünü üstlenen Yörük, şöyle konuştu: "İnanılmaz heyecanlıyım. Tuana benim için çok önemli çok değerli, canım; yani her şeyim. Bu sorumluluğu alırken çok gerildim açıkçası. Fatih Aksoy'la beraber bir müzik yapım şirketi kurdum. Bu da bizim ilk projemiz. Tuana her şeyin ilki oldu, çok heyecanlıyız."