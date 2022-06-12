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    Oyuncu Burak Yörük müzik şirketi kurdu! İlk projesi ise sevgilisi Tuana Yılmaz'a jest oldu

    Ünlü oyuncu Burak Yörük bir müzik yapım şirketi kurdu. İlk projesi ise sevgilisi Tuana Yılmaz’ın yeni şarkısı ve klibi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevgilim sağolsun

    Müzik kariyerine 'Ne olur Kal' parçası ile giriş yapan Tuana Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Burak Yörük ve daha birçok ünlü ismin katıldığı davetle yeni şarkısını tanıttı. Sevgilisinin klibinin prodüktörlüğünü üstlenen Yörük, şöyle konuştu: "İnanılmaz heyecanlıyım. Tuana benim için çok önemli çok değerli, canım; yani her şeyim. Bu sorumluluğu alırken çok gerildim açıkçası. Fatih Aksoy'la beraber bir müzik yapım şirketi kurdum. Bu da bizim ilk projemiz. Tuana her şeyin ilki oldu, çok heyecanlıyız."



    AYÇA 'KAS'ILDI
    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan kas şov... Önceki gün sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan güzel oyuncunun karın kasları gözlerden kaçmadı. Ayça Ayşin Turan için "Ayça'nın baklavaları" yorumu yapıldı.



    HIZLI BULUŞMA
    Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ve Kerem Bürsin, bir otomobil markası için bir araya geldi. Instagram'da paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi topladı. Çekimleri İstanbul Park'ta gerçekleştirilen videoda Bölükbaşı ve Bürsin'in yarış ruhunu anlatan rekabetçi söylemleri otomobilin gücünü öne çıkaran görüntülerle bir araya geldi.



        İTALYAN İŞİ ŞIKLIK
        Can Yaman'dan sponsorlu şıklık... Şöhreti İtalya'da hızla yayılan ünlü oyuncu, önceki gün Sardunya Adası'ndaki bir festivale katıldı. Can Yaman, yine sponsorluk anlaşması yaptığı dünyaca ünlü İtalyan markası Dolce&Gabbana'dan bir kıyafet tercih etti.



        ÇAY KEYFİ
        Şarkıları ile hayranlarının gönlünde taht kuran Teoman, önceki akşam Cihangir'deydi. "Artık kendimi yarı emekli sayıyorum" diyen ünlü rocjçı, mekanda oturarak hem akşam güneşinin hem de içtiği çayın keyfini çıkardı. (Aydın HAMZA)



        ESKİ ŞEYLERİ SORUYORSUNUZ!
        Son dönemdeki sahne performansı ve kıyafetleri ile adından söz ettiren Defne Samyeli, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Bir çift arkadaşı ile eğlenmek için Bebek'te bir otele giden Samyeli, şık giyimi ile yine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından fit vücudunu paylaşan 49 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi. Samyeli, "Arkadaşlar siz eski paylaşımları soruyorsunuz, yeni bir şey yok" diyerek konuyu geçiştirdi. Arkadaşları ile eğlenmeye geldiğini belirten şarkıcı, "Sahnelerim güzel gidiyor, ben gayet memnunum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            ACI BİEBER
            Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, hastalığıyla ilgili hayranlarına açıklama yaptı. Bieber, yüzünün bir tarafında felç olduğu için konserlerine ara verdiğini duyurdu. Hastalığına dair video çeken Bieber, "Yüzümden de gördüğünüz gibi, Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım" dedi. Bieber, kulağındaki ve yüzündeki sinirlere saldıran virüsün, yüzünü felç ettiğini söyledi.



            RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR
            Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar. Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci işitme kaybına neden olabilir.



            ANTALYA MELEĞİ
            Victoria's Secret'ın dünyaca ünlü İsveçli modeli Elsa Hosk, sessiz sedasız Türkiye'ye geldi. Ünlü model, Türkiye'de tatil yaptığı Antalya'daki otelde verdiği pozları da İngilizce olarak yazdığı "Burayı özledim" notuyla 7 milyon takipçili İnstagram hesabından paylaştı.



                KIBRIS MASALI
                Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı ve çekimleri Yavru Vatan'da yapılan romantik komedi tarzındaki Masal filminin Kıbrıs'taki galasında renkli görüntüler yaşandı. Başrollerin yanı sıra Kıbrıs'ın iş ve cemiyet dünyasından da katılımın olduğu gala büyük beğeni topladı.



                BOĞAZ'DA ARABESK RÜZGARI
                Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Serkan Kaya ile arabesk rüzgârı esti. Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, "Gönül Bahçem" şarkısıyla başlattığı müzik şölenine "Tanrı İstemezse", "Kara Gözlüm", "Kalakaldım Kışın Ortasında" gibi sevilen şarkılarıyla devam etti. Şarkıcı, gece boyunca hit şarkılarının yanı sıra arabesk müziğe damga vuran eserler ve türküler söyledi.



                PARTİ ARASI POZ
                Bülent İnal, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Oğlu Çınar İnal'ın yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan İnal; "Oğlum bir yaşına daha bastı. Arkadaşları ile doğum gününü kutladık eğlendik" dedi. Ünlü oyuncu, gazetecilere poz verip daha sonra eğlenceye kaldıkları yerden devam etti.



                    ALIŞVERİŞ GÜNÜ
                    Oyuncu İlker Kızmaz, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Kızmaz, öğle yemeğinin ardından alışveriş merkezine girerek uzun süre burada alışverişine devam etti.

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                    Babalar Günü
                    Haberler Saklambaç Oyuncu Burak Yörük müzik şirketi kurdu! İlk projesi ise sevgilisi Tuana Yılmaz'a jest oldu
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