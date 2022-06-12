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    Mehmet Dinçerler'le yurt dışında düğün hayali kuran Hadise'nin hayalleri Dinçerler Ailesi'nin borçları yüzüden suya düştü!

    Hadise, Mehmet Dinçerler’le düğünü için aylardır yurt dışı hayali kurdu ama son karar İstanbul oldu. Dinçerler Ailesi’nin borçları yüzünden hayallerinden vazgeçen popçunun, evlilik sözleşmesi yaptığı da iddialar arasında.

    Borca gelin!

    Ocak ayında kendisine evlilik teklif eden Mehmet Dinçerler ile Mayıs'ta ani bir şekilde gizlice evlenen Hadise'nin hayalleri suya düştü.



    Uzun süredir evlenmek için Maldivler'den İtalya'ya kadar birçok yer bakan ünlü popçunun son kararının da İtalya olduğu iddia edilmişti.



    Ancak dedikodulara göre Hadise, eşinin isteğiyle bu hayalinden vazgeçti.



        130 MİLYON TL İDDİASI
        Düğünü nikah törenlerinin olduğu Çırağan Sarayı'nda yapacakları iddia edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetli listesini de daralttı.



        Bu iddialar üzerine "Hadise, Dinçerler ailesinin borçları yüzünden istediği düğünü yapamıyor" söylentisi çıktı.



        Bir diğer iddiaya göre de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik sözleşmesi imzaladı.



            Dinçerler'in toplamda 130 milyon TL'lik borcu olduğu haberleri çıkmış; ünlü iş adamı ise bunu yalanlamıştı.



            İŞÇİLERİ İSYANDA
            Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'in ortağı olduğu baklava zincirlerinin 200 işçiyi kapının önüne koyduğu iddia edildi.



            Şirket yetkililerine ulaşamayan baklava zincirlerinin mağdurları, haklarını aramak için bir canlı yayına bağlandı.
                Babalar Günü
                Haberler Saklambaç Mehmet Dinçerler'le yurt dışında düğün hayali kuran Hadise'nin hayalleri Dinçerler Ailesi'nin borçları yüzüden suya düştü!
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