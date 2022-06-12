Mehmet Dinçerler'le yurt dışında düğün hayali kuran Hadise'nin hayalleri Dinçerler Ailesi'nin borçları yüzüden suya düştü!

Ocak ayında kendisine evlilik teklif eden Mehmet Dinçerler ile Mayıs'ta ani bir şekilde gizlice evlenen Hadise'nin hayalleri suya düştü.
Ancak dedikodulara göre Hadise, eşinin isteğiyle bu hayalinden vazgeçti.
Ocak ayında kendisine evlilik teklif eden Mehmet Dinçerler ile Mayıs'ta ani bir şekilde gizlice evlenen Hadise'nin hayalleri suya düştü.
Ancak dedikodulara göre Hadise, eşinin isteğiyle bu hayalinden vazgeçti.
130 MİLYON TL İDDİASI
Düğünü nikah törenlerinin olduğu Çırağan Sarayı'nda yapacakları iddia edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetli listesini de daralttı.
Bu iddialar üzerine "Hadise, Dinçerler ailesinin borçları yüzünden istediği düğünü yapamıyor" söylentisi çıktı.
Bir diğer iddiaya göre de Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik sözleşmesi imzaladı.
Dinçerler'in toplamda 130 milyon TL'lik borcu olduğu haberleri çıkmış; ünlü iş adamı ise bunu yalanlamıştı.
İŞÇİLERİ İSYANDA
Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'in ortağı olduğu baklava zincirlerinin 200 işçiyi kapının önüne koyduğu iddia edildi.
Şirket yetkililerine ulaşamayan baklava zincirlerinin mağdurları, haklarını aramak için bir canlı yayına bağlandı.
Ateş Lale, şunları söyledi: "Mehmet Dinçerler, Hadise'yle Çırağan Sarayı'nda, Miami'de boy gösterirken biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz, insanların onca yıllık tazminatı var.En sonunda Hadise'nin konserine gidip orada hakkımızı isteyeceğiz."