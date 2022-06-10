Şevval Şahin Burak Ateş'le aşk iddialarını yanıtladı

Şevval Şahin'in bir süredir Burak Ateş'le aşk yaşadığını gazetemizin yazarı Ufuk Özcan köşesinden duyurmuştu. Haberimizin ardından ilişkisini inkar eden ünlü model, önceki akşam da "Burak benim arkadaşım" açıklaması yaptı. Ancak Şevval Şahin'in geçtiğimiz gün paylaştığı kahveli fotoğrafının Burak Ateş'in evinde çekildiği ortaya çıktı. Bu durum da aşk haberlerinin kanıtı gibiydi...
HAVALI GEZİNTİ
Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, önceki akşam eşi Murat Evler ile Nişantaşı'ndaydı. 1 milyon TL değerinde olan üç tekerlekli motorlarına bindikleri sırada görüntülenen ikili, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Bu arada Tanrıyar, üç tekerlekli motoru kullanmak için ehliyet almaya çalıştığını ancak çok zorlandığını dile getirdi. Doğan SAVAŞ
FİT ASLI
Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde gittiği Bodrum'dan bu kareyi paylaştı. Rengini açtırdığı saçları, her zamanki gibi içten gülüşü ve verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yine beğeni ve yorum yağdı.