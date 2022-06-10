Şevval Şahin Burak Ateş'le aşk iddialarını yanıtladı

CANNES ÇİÇEK AÇTI

Reklamlarında rol aldığı bir dondurma markasının özel davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, bir dergi için iddialı pozlar verdi. İki gün süren fotoğraf çekimlerinde yedi farklı mekanda poz veren oyuncu, yedi kostüm giydiği çekim boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 27 yaşındaki Deniz, "Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nasıl anlatırdınız?" sorusuna "Anlatmak için anlamış olmam lazım kendimi tam olarak. İlla da anlat derseniz şiirlerle anlatırdım kendimi" yanıtı verdi.