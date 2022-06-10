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    Şevval Şahin Burak Ateş'le aşk iddialarını yanıtladı

    Şevval Şahin’in bir süredir Burak Ateş’le aşk yaşadığını gazetemizin yazarı Ufuk Özcan köşesinden duyurmuştu. Haberimizin ardından ilişkisini inkar eden ünlü model, önceki akşam da “Burak benim arkadaşım” açıklaması yaptı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Ev arkadaşı!

    Şevval Şahin'in bir süredir Burak Ateş'le aşk yaşadığını gazetemizin yazarı Ufuk Özcan köşesinden duyurmuştu. Haberimizin ardından ilişkisini inkar eden ünlü model, önceki akşam da "Burak benim arkadaşım" açıklaması yaptı. Ancak Şevval Şahin'in geçtiğimiz gün paylaştığı kahveli fotoğrafının Burak Ateş'in evinde çekildiği ortaya çıktı. Bu durum da aşk haberlerinin kanıtı gibiydi...

    HAVALI GEZİNTİ
    Oyuncu     ve sunucu İpek Tanrıyar, önceki akşam eşi Murat Evler ile Nişantaşı'ndaydı. 1 milyon TL değerinde olan üç tekerlekli motorlarına bindikleri sırada görüntülenen ikili, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Bu arada Tanrıyar, üç tekerlekli motoru kullanmak için ehliyet almaya çalıştığını ancak çok zorlandığını dile getirdi. Doğan SAVAŞ

    FİT ASLI
    Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde gittiği Bodrum'dan bu kareyi paylaştı. Rengini açtırdığı saçları, her zamanki gibi içten gülüşü ve verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yine beğeni ve yorum yağdı.

        KAPTAN MERVE
        Pop         müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, başarılı besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la ortak projesi 'Kaptan'la yaza hızlı girdi. Özbey, şarkıyla ilgili "Şarkıya, daha ilk dinlediğimde aşık oldum. Hepimiz gönülden çalıştık. Ortaya çok güzel bir şarkı çıktı" dedi.

        HÜLYA GAZA BASTI
        Bir süredir albüm çalışması yapmayan Hülya Avşar, bir döndü pir döndü. Son yayınladığı "Sen Aşk Mısın" şarkısı büyük beğeni toplayan ve kısa sürede dijital platformlarda müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Avşar, yeni projesi "Duydun Mu?"nun hazırlıklarını tamamladı. İçinde tanıdık melodiler bulabileceğiniz ve bugün görücüye çıkan şarkı, duygusal sözlerine rağmen hareketli temposuyla ses getirecek.

        USTADAN ALBÜM
        Ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Babalar Günü'nde çıkacak 45'lik plağını hasta yatağında pasta ile kutladı. Oğlu Bora Gencer'in gözetiminde Bodrum'daki evinde bakılan usta sanatçı, "Son nefesimle bu plağı çıkardım" diye konuştu.

            CANNES ÇİÇEK AÇTI
            Reklamlarında             rol aldığı bir dondurma markasının özel davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, bir dergi için iddialı pozlar verdi. İki gün süren fotoğraf çekimlerinde yedi farklı mekanda poz veren oyuncu, yedi kostüm giydiği çekim boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 27 yaşındaki Deniz, "Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nasıl anlatırdınız?" sorusuna "Anlatmak için anlamış olmam lazım kendimi tam olarak. İlla da anlat derseniz şiirlerle anlatırdım kendimi" yanıtı verdi.
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            Haberler Saklambaç Şevval Şahin Burak Ateş'le aşk iddialarını yanıtladı
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