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    Hande Erçel, Can Yaman'la projede oynamaya şart koştu: Yaman gibi 1.5 milyon TL talep ediyor

    Can Yaman’la aynı projede rol alması için teklif götürülen Hande Erçel, iddiaya göre Yaman gibi bölüm başı 1.5 milyon TL talep etti. Yapımcılar, bu rakamı fazla bulunca güzel oyuncu “Kadın ile erkek oyuncular arasındaki eşitsizliği kabul etmiyorum” diyerek resti çekti!

    Milyonluk kriz!

    Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın yeni projesinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı iddiası, ortalığı karıştırdı.

    Yaman'la aynı projede yer alması için teklif götürülen Hande Erçel de bölüm başına aynı ücreti talep etti.

    Ancak kulislerde konuşulanlara göre yapımcılar, güzel oyuncuya bu rakamı vermek istemedi.

        Hande Erçel de "Kadın ile erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğini kabul etmiyorum.

        KADINLAR İSYANDA
        İki başrol oyuncusu da aynı ücreti almalı" diyerek resti çekti.

        Projenin de son imzaları bu nedenle henüz atılamazken yapımcılar, bir yandan farklı birkaç isimle görüşme yaptı.

            Bu arada bir süredir kadın oyuncular, dizi sektöründe erkek oyuncuların daha fazla ücret almasına isyan ediyor.

            Serveti 10 milyon doları bulan ve son olarak 1 milyon Euro'luk yeni bir reklam anlaşması yapan Can Yaman, yeni projesi sayesinde de servetine servet katacak.
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            Haberler Saklambaç Hande Erçel, Can Yaman'la projede oynamaya şart koştu: Yaman gibi 1.5 milyon TL talep ediyor
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