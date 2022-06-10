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    43 yaşındaki Çağla Şıkel nefes kesti: Karın kaslarıyla da geceye damga vurdu

    Önceki akşam bir markayla yaptığı iş birliğinin tanıtım toplantısında boy gösteren Çağla Şıkel, nefes kesti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi model, kusursuz fiziği kadar karın kaslarıyla da geceye damga vurdu.

    Çağla kasıldı!

    Podyumların yaşlanmayan ismi Çağla Şıkel, önceki akşam farkını yine gözler önüne serdi. Bir markayla iş birliği yapan ünlü model, kendisinden ilham alınarak oluşturulan 40 parçalık koleksiyonun tanıtımına süper mini eteği ve göbeğini açıkta bırakan gömleğiyle katıldı.

    43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, kusursuz fiziğini gözler önüne seren kombiniyle genç meslektaşlarına taş çıkarttı. Sıkı bir spor yapan ünlü model, karın kaslarıyla da döktüğü terin karşılığını aldığını gösterdi.

    Bu arada davete Bengü ve Özge Ulusoy gibi çok sayıda da ünlü isim katıldı.

        FORM SIRRI
        Günde en az iki litre su içen Çağla Şıkel, düzenli olarak pilates ve kick boks yapıyor.

        Mevsiminde olan sebzeleri tükettiğini söyleyen Şıkel, "Gazlı içecek içmem. Ayran ve su tüketirim. 15 senedir bir kesme şeker bile kullanmadım" diyor. Çağla Şıkel'in hayatından çıkarmadığı besinler ise şunlar: Avokado, kırmızı lahana, semizotu, pazı, ıspanak, yulaf, orman meyveleri, kahve ve yeşil çay.

        SELÜLİTE DOĞAL ÖNLEM
        10 damla biberiye yağı, 5 damla kekik yağı ve 5 damla da portakal yağını ipek bir kese yardımıyla, bacaklarına masaj yaparak süren güzel manken, ardından bacaklarını streç filmle sarıyor. Gece boyunca ya da 3-4 saat bu şekilde bekleyen Çağla Şıkel, sonrasında ılık duş alıyor.
            Etnospor
            Haberler Saklambaç 43 yaşındaki Çağla Şıkel nefes kesti: Karın kaslarıyla da geceye damga vurdu
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