43 yaşındaki Çağla Şıkel nefes kesti: Karın kaslarıyla da geceye damga vurdu

Podyumların yaşlanmayan ismi Çağla Şıkel, önceki akşam farkını yine gözler önüne serdi. Bir markayla iş birliği yapan ünlü model, kendisinden ilham alınarak oluşturulan 40 parçalık koleksiyonun tanıtımına süper mini eteği ve göbeğini açıkta bırakan gömleğiyle katıldı.
43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, kusursuz fiziğini gözler önüne seren kombiniyle genç meslektaşlarına taş çıkarttı. Sıkı bir spor yapan ünlü model, karın kaslarıyla da döktüğü terin karşılığını aldığını gösterdi.
Bu arada davete Bengü ve Özge Ulusoy gibi çok sayıda da ünlü isim katıldı.