Bergüzar Korel Instagram gibi mecralardan çocuklarını paylaşanlara isyan etti! "Bir an önce bu kurumlara..."

Halit Ergenç'le evliliğinden Ali (12), Han (2) ve 7 aylık Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, bugüne kadar evlatlarını aktif olarak kullandığı sosyal medyasından hiç paylaşmadı.
Bilişim suçlarından pedagoglara kadar tüm yetkililerin bu konuda aileleri ve öğretmenleri kesin bir dille uyardığının altını çizen güzel oyuncu, "Çocuklarım 16 yaşına gelene kadar sosyal medya kullanmayacak" açıklaması yaptı.
KOREL'DEN AİLELERE UYARI
Küçük yaştaki çocuklarının fotoğraf ile videolarını sosyal medyalarından paylaşan ebeveynlere sitem eden Bergüzar Korel'in bir diğer isyanı ise öğretmenlerle ilgiliydi...