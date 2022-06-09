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    Bergüzar Korel Instagram gibi mecralardan çocuklarını paylaşanlara isyan etti! "Bir an önce bu kurumlara..."

    Bugüne kadar üç çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmayan Bergüzar Korel, küçük yaşta bebeklerini Instagram gibi mecralarda yayınlayanlara isyan etti...

    Sosyal isyan!

    Halit Ergenç'le evliliğinden Ali (12), Han (2) ve 7 aylık Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, bugüne kadar evlatlarını aktif olarak kullandığı sosyal medyasından hiç paylaşmadı.



    Bilişim suçlarından pedagoglara kadar tüm yetkililerin bu konuda aileleri ve öğretmenleri kesin bir dille uyardığının altını çizen güzel oyuncu, "Çocuklarım 16 yaşına gelene kadar sosyal medya kullanmayacak" açıklaması yaptı.



    KOREL'DEN AİLELERE UYARI
    Küçük yaştaki çocuklarının fotoğraf ile videolarını sosyal medyalarından paylaşan ebeveynlere sitem eden Bergüzar Korel'in bir diğer isyanı ise öğretmenlerle ilgiliydi...



        Birçok eğitim kurumunun sosyal medyasında ve öğretmenlerin kişisel hesaplarında sırf takipçi sayısını artırmak için çocukların fotoğraflarının paylaşıldığını söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Bazı eğitim kurumları ve anaokulları, çocuklarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşılmasına izin vermeyen velileri, geri çevirip çocuklarını okula kayıt ettirmiyor. Bir an önce bu kurumlara ceza verilmeli."

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