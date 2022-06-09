ATV’nin yaza damga vuracak yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi görürken yaz sezonunun favorisi olacağını şimdiden kanıtladı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Sevmek Zamanı" için çalışmalarını yoğun ve neşeli bir ortamda sürdüren ekip ve oyuncuların heyecanı, sosyal medyadan gelen beğeni dolu yorumlarla daha da arttı. Sevmek Zamanı'nın zengin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel ve Serenay Aktaş gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.
BAŞROLDE SERAY
ATV ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek. Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor...
AŞKA TÖVBE EDİYOR
'Bir Bir Zamanlar Çukurova', büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam saat 20.00'de 140'ıncı bölümüyle atv ekranında olacak. Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer. Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır.