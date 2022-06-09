ATV’nin yaza damga vuracak yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor





DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Başarılı müzisyen Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, henüz gelinlik seçmediğini söyledi. "İstediğim gibi bir gelinlik olması için tüm günümü provada geçirmeliyim" diyen güzel oyuncu, ekledi: "15 yaşımdan beri çalıştığım için hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden gelinlikle ilgili net bir fikrim yok." Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına da yanıt veren oyuncu, "Yüksek ihtimal İstanbul olacak" dedi. (Aydın HAMZA)