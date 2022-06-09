Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor

    ATV’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    ATV’nin yaza damga vuracak yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor

    Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi görürken yaz sezonunun favorisi olacağını şimdiden kanıtladı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Sevmek Zamanı" için çalışmalarını yoğun ve neşeli bir ortamda sürdüren ekip ve oyuncuların heyecanı, sosyal medyadan gelen beğeni dolu yorumlarla daha da arttı. Sevmek Zamanı'nın zengin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel ve Serenay Aktaş gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.



    BAŞROLDE SERAY
    ATV ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek. Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor...



    AŞKA TÖVBE EDİYOR
    'Bir Bir Zamanlar Çukurova', büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam saat 20.00'de 140'ıncı bölümüyle atv ekranında olacak. Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçer. Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır.



        İZMİR'İ SALLADI
        Konser maratonuna İzmir'de devam eden Kenan Doğulu, KerkiSolfej organizasyonuyla İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konsere daha imza attı. Kostümleri ve şovlarıyla büyük beğeni toplayan Doğulu, konser sonunda dinmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Olmaz"ve "Dön Gel" şarkılarıyla konserini tamamladı.



        KONUŞMA YASAĞI
        Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İrlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile özel bir geceye katıldı. Deniz, "Yarın ailem geliyor. Onlarla tatil yapacağım, onlarla vakit geçireceğim" dedi. kısa bir süre ailesiyle tatil yapacağını belirtti. Ardından yeni projelerine start verecek olan Deniz, "Malum yasaklardan dolayı da detay veremiyorum" dedi.



        FEVRİ GÜZEL
        Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tolga Güleç'le sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, konuyla ilgili şöyle dedi: "Öyle fevri hareketler olabiliyor bazen. Gayet mutluyuz, süper, her şey yolunda" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
            Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'le ayrıldığı ve bir başka oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile tatile çıktığı iddia edilen Kaan Yıldırım, önceki gün sosyal medyasından bu kareyi paylaştı. Tekneden böyle poz veren yakışıklı oyuncuya hayranları "Hande ile ayrıldınız mı?" mesajları yağdırırken Yıldırım, her zamanki gibi sessiz kaldı.



            DÜĞÜN İSTANBUL'DA
            Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Başarılı müzisyen Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, henüz gelinlik seçmediğini söyledi. "İstediğim gibi bir gelinlik olması için tüm günümü provada geçirmeliyim" diyen güzel oyuncu, ekledi: "15 yaşımdan beri çalıştığım için hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden gelinlikle ilgili net bir fikrim yok." Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına da yanıt veren oyuncu, "Yüksek ihtimal İstanbul olacak" dedi. (Aydın HAMZA)



            TATİL ALIŞVERİŞİ
            Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren güzel model Güzide Duran, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Tatil için alışverişe çıktığını söyleyen güzel model, "Bir süredir işlerim nedeniyle İstanbul'dayım. Bugünde hem tatil öncesi alışveriş yaptım, hem de arkadaşlarımla bir araya geldim" derken koruduğu formuyla da dikkat çekti.



                YÜZÜK ŞOV
                Seda Sayan, önceki gün kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte bir AVM'deydi. Baş başa alışverişe çıkan yeni evli çifte ilerleyen saatlerde yakın arkadaşları da eşlik etti. Soruları yanıtsız bırakan Seda Sayan, objektiflere de tektaşı ile alyansını göstermeyi ihmal etmedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Etnospor
                Haberler Saklambaç ATV'nin yaza damga vuracak yeni dizisi “Sevmek Zamanı” merakla bekleniyor
                    SON DAKİKA