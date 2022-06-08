Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un evlendiği gün Paris'e giden Emian Jahovic hayatına beyaz sayfa açtığının mesajını verdi

Mustafa Sandal, ikinci evliliğini Melis Sütşurup'la Roma'da yaptı.
Çiftin sosyal medyalarından nikah fotoğraflarıyla mutluluklarını gözler önüne sermesi üzerine gözler Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'e çevrildi.
Mustafa Sandal, ikinci evliliğini Melis Sütşurup'la Roma'da yaptı.
Çiftin sosyal medyalarından nikah fotoğraflarıyla mutluluklarını gözler önüne sermesi üzerine gözler Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'e çevrildi.
Ancak Sırp basınının gözünden ilginç bir detay kaçmadı.
HEP AYRI RENK!
Sırp magazin basınına göre attığı her adımı planlayan Emina Jahovic, Paris'ten yaptığı fotoğraflarda kıyafetlerinde tek bir rengi tercih etti:
Beyaz! Sırp şarkıcının beyaz rengi tercih etmesinin arkasında ise iddiaya göre vermek istediği "Mustafa'nın evliliği beni üzmedi hatta aksine ben hayatımda yeni ve bembeyaz bir sayfa açtım" mesajı vardı!
Sürekli beyaz giyinen ünlü şarkıcı, arkadaşlarıyla Paris'te keyifli anlar geçiriyor.