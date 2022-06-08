Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un evlendiği gün Paris'e giden Emian Jahovic hayatına beyaz sayfa açtığının mesajını verdi

    Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın evlendiği gün Paris tatiline çıktı. Sırp basınına göre; tatil boyunca ‘sadece beyaz’ giyinen güzel şarkıcı, kıyafetleriyle “Yasta değilim hayatımda ben de beyaz bir sayfa açtım” mesajı verdi.

    Beyaz sayfa!

    Mustafa Sandal, ikinci evliliğini Melis Sütşurup'la Roma'da yaptı.



    Çiftin sosyal medyalarından nikah fotoğraflarıyla mutluluklarını gözler önüne sermesi üzerine gözler Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'e çevrildi.



    Sırp güzel, aynı dakikalarda arkadaşlarıyla çıktığı Paris tatilinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı.



        Ancak Sırp basınının gözünden ilginç bir detay kaçmadı.



        HEP AYRI RENK!
        Sırp magazin basınına göre attığı her adımı planlayan Emina Jahovic, Paris'ten yaptığı fotoğraflarda kıyafetlerinde tek bir rengi tercih etti:



        Beyaz! Sırp şarkıcının beyaz rengi tercih etmesinin arkasında ise iddiaya göre vermek istediği "Mustafa'nın evliliği beni üzmedi hatta aksine ben hayatımda yeni ve bembeyaz bir sayfa açtım" mesajı vardı!
            Etnospor
            Haberler Saklambaç Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un evlendiği gün Paris'e giden Emian Jahovic hayatına beyaz sayfa açtığının mesajını verdi
                SON DAKİKA