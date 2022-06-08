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    Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi tarif etti! Bakın en çok kime benziyormuş

    Önceki gün Etiler’de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, çok merak edilen oğlu Kurt Efe’yi tarif etti: “Şimdilik sarışın ama hatlar kesinlikle annesi! Ayrıca yakışıklı oyuncu Amerika'da yeni bir sinema projesinde yer alacağının müjdesini verdi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Sarı fırtına

    Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile Etiler'de görüntülendi.



    Başak Dizer Tatlıtuğ'la evliliğinden babalık duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Alıştım babalığa; Allah isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun bir insanın nasıl büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Eşim Başak için de benim için de artık her şey daha anlamlı ve keyifli oldu."



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    Kıvanç Tatlıtuğ, "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna ise "Gidiyor geliyor. Anneye gidiyor, bana geliyor. Şimdilik sarışın ama hatları kesinlikle annesi" yanıtını verdi.



        Bu arada bu yaz tatil planları olmadığını belirten yakışıklı oyuncu, "Amerika'ya gideceğim, bir sinema filmi var" diyerek sürpriz projesi hakkında ser verip sır vermedi.

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        Haberler Saklambaç Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi tarif etti! Bakın en çok kime benziyormuş
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