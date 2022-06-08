Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi tarif etti! Bakın en çok kime benziyormuş

Geçtiğimiz ay oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile Etiler'de görüntülendi.
Başak Dizer Tatlıtuğ'la evliliğinden babalık duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Alıştım babalığa; Allah isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun bir insanın nasıl büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Eşim Başak için de benim için de artık her şey daha anlamlı ve keyifli oldu."
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Kıvanç Tatlıtuğ, "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna ise "Gidiyor geliyor. Anneye gidiyor, bana geliyor. Şimdilik sarışın ama hatları kesinlikle annesi" yanıtını verdi.