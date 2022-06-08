Etiler'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi tarif etti! Bakın en çok kime benziyormuş





Başak Dizer Tatlıtuğ'la evliliğinden babalık duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Alıştım babalığa; Allah isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun bir insanın nasıl büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Eşim Başak için de benim için de artık her şey daha anlamlı ve keyifli oldu."