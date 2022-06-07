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    Alaçatı ve Bodrum’un yiyecek içecek pahalılığından sonra şimdi de otoparklar fiyat arttırdı

    Alaçatı ve Bodrum’un yiyecek-içecekteki pahalılığından sonra şimdi de otopark ücretleri, sosyal medyaya damga vurdu. Alaçatı’daki bir otopark kapısına “100 TL” yazarken Bodrum’da da otoparkların bir saatlik ücretleri 50 TL!

    Durduk yerde 100 TL!

    Okulların kapanıp yaz tatilinin resmen başlamasına sayılı günler kala, Ege'den gelen ücretler orta halli tatilcinin gözünü korkutur oldu.



    Lahmacundan hamburgere kadar birçok popüler mekandaki fiyatlar dudak uçuklatırken Bodrum ve Çeşme'den gelen otopark ücretleri ise "Bu kadar olmaz" dedirtti. Birçok popüler mekandaki valeler bu sezon için en az 100 TL ücret almaya hazırlanırken Alaçatı ile Bodrum'un kaldırımlarını dahi mesken tutan değnekçiler, 'kazıklama' işini abarttı.



    VALELER DE CEP YAKIYOR!
    Alaçatı'daki bir otoparkın girişine asılan "100 TL" tabelası, sosyal medyada geniş yankı buldu.



        Birçokları henüz sezon tam anlamıyla başlamadan belirlenen otopark ücretlerinin yazın daha da artacağını dile getirdi.



        Bu arada tatilciler, Alaçatı'da cumartesi akşamları otopark ücretinin 150 TL'ye çıktığını söyledi.



        Yine Bodrum'a giden tatilcilerden gelen yorumlar da farklı değildi.



            Aracını Bodrum merkezde 1/2 saat bırakan bir tatilci, otopark ücreti olarak tam 50 TL ödediğini belirtti.



            Aynı rakam sezonun yoğun olduğu dönemde 100 TL'ye çıkarken yine Bodrum'da cumartesi akşamı gibi en yoğun saatlerde otoparklara aracınızı 100 TL verip bile park etmek imkansız!



            Dün aksam 2 kız arkadaşım Bodrum Marina'da 2 Türk kahvesi ve 1 ortak yedikleri tiramisuya 195 TL hesap ödedi, otopark ücreti de 50 TL!
            Bodrum merkezde 1-2 saatlik otopark parası 50 TL. Yani biraz yürüyüp bir kahve içip eve döneyim diyorsanız kahveye 15, arabanıza 50 TL vereceksiniz.
            Ben de Bodrum'da bir otopark açayım; 1 saatine 40 TL verdim; yüreğime oturdu.
                Etnospor
                Haberler Saklambaç Alaçatı ve Bodrum’un yiyecek içecek pahalılığından sonra şimdi de otoparklar fiyat arttırdı
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