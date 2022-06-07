Alaçatı ve Bodrum’un yiyecek içecek pahalılığından sonra şimdi de otoparklar fiyat arttırdı





Lahmacundan hamburgere kadar birçok popüler mekandaki fiyatlar dudak uçuklatırken Bodrum ve Çeşme'den gelen otopark ücretleri ise "Bu kadar olmaz" dedirtti. Birçok popüler mekandaki valeler bu sezon için en az 100 TL ücret almaya hazırlanırken Alaçatı ile Bodrum'un kaldırımlarını dahi mesken tutan değnekçiler, 'kazıklama' işini abarttı.