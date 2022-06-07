Alaçatı ve Bodrum’un yiyecek içecek pahalılığından sonra şimdi de otoparklar fiyat arttırdı

Okulların kapanıp yaz tatilinin resmen başlamasına sayılı günler kala, Ege'den gelen ücretler orta halli tatilcinin gözünü korkutur oldu.
Lahmacundan hamburgere kadar birçok popüler mekandaki fiyatlar dudak uçuklatırken Bodrum ve Çeşme'den gelen otopark ücretleri ise "Bu kadar olmaz" dedirtti. Birçok popüler mekandaki valeler bu sezon için en az 100 TL ücret almaya hazırlanırken Alaçatı ile Bodrum'un kaldırımlarını dahi mesken tutan değnekçiler, 'kazıklama' işini abarttı.
VALELER DE CEP YAKIYOR!
Alaçatı'daki bir otoparkın girişine asılan "100 TL" tabelası, sosyal medyada geniş yankı buldu.