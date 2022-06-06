Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pelin Karahan annesi Nural Hanım ile alışverişte | 6 Haziran magazin haberleri

    Pelin Karahan, önceki gün annesiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Annesi Nural Hanım ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Tiyatro turnemiz ve sinema filmi çekimlerimiz başlamadan biraz aileme vakit ayırmaya çalışıyorum. Evimizin birkaç eksiği vardı. Biz de bugün annemle birlikte alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 6 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Anne kız alışverişte

    Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün annesiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Annesi Nural Hanım ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Tiyatro turnemiz ve sinema filmi çekimlerimiz başlamadan biraz aileme vakit ayırmaya çalışıyorum. Evimizin birkaç eksiği vardı. Biz de bugün annemle birlikte alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.

    Ayrıca Pelin Karahan, spor ve şık tarzıyla göz kamaştırdı.



    KİMSE ŞARKI VERMİYOR
    Cemal Can Canseven, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ülkeye yeni döndüğünü söyleyen Canseven: "Pandeminin azalmasıyla birlikte yoğun bir yaz bizi bekliyor diyebilirim. Temmuz yada Ağustos ayı gibi yeni şarkımı çıkarmış olacağım. Gerçekten şarkı bulmakta çok zorlanıyorum. Nedendir bilmiyorum ama kimse şarkı vermiyor" şeklinde konuştu.



    DOĞAL GÜZEL
    Sosyal     medyadaki renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Müge Boz, önceki gün pikniğe gitti. Hasır şapkasıyla verdiği pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Doğal güzellik" yorumları yağdı.



        GÜÇ BİRLİĞİ
        Genç         neslin beğenerek izlediği iki isim Melis Fis ve Ege Balkiz "Bak Bana" için bir araya geldi. Burry Soprano ile yaptığı "Affet Beni Sevgilim" ile listeleri alt üst edip 37 milyon dinlemeyi aşan Ege Balkiz ve geçen yıl yayınladığı "Bir Ömür Daha" ve "1 Varsın 1 Yoksun" gibi şarkılarıyla listelere girerek kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Melis Fis, güçlerini "Bak Bana" için birleştirdi.



        İSTANBUL ZORLADI
        "Aşk ve Mavi" dizisindeki 'Fatma' karakteriyle ünlenen ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nur Yazar, yeni projesi için başkentten İstanbul'a taşındı. Yazar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Başkent Ankara'dan sonra İstanbul'da yaşamanın zorluklarından bahseden ünlü oyuncu, "Biraz karışık, çok kalabalık bir şehir. Ama bu sefer seveceğim bu İstanbul'u" dedi.



        SON MODA JEST
        Bugüne kadar birçok ünlü isimle çalışan ve kişiye özel tasarımları ile dikkat çeken Melisa Erol, bu kez Seda Üren'in klibi için hazırladığı yüzde yüz geri dönüşümlü kıyafetleri ile dikkat çekti. Dört farklı kıyafete yaklaşık bir aylık hummalı bir çalışma ile hayat veren modacının özellikle 2022 yaz renklerini kullandığı kıyafetleri büyük ilgi gördü.



            NOSTALJİK KONSER
            Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam İstanbul Erkek Lisesi 31. Kültür Haftası'nın kapanışında konser verdi. 1958– 1965 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim gören Evgin, 57 yılın ardından okulunda konser verdi. Sanatçı "Söyle Canım", "Rüya", "Hep Böyle Kal", "Deli Divane", "Ateşle Oynama" gibi şarkılarını öğrencilerle birlikte söyledi. Erol Evgin; "Okul yıllarında sınıf orkestramız vardı ve her Perşembe konser verirdik. 57 yılın ardından kendi okulumda konser vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



            KIZDIRAN ESPRİ
            Türkiye eski güzellerinden Şebnem Dinçgör, önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla bazı dostlarını kızdırdı. "En büyük hayvan düşmanı vejeteryanlardır. Hayvanın otunu sen niye yiyorsun?" yazılı bir mesaj paylaşan Şebnem Hanım'a Instagram'da arkadaşı olan bazı vejeteryan dostları tepki göstermiş. Şebnem Dinçgör de gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalmış.



            TATLI DOSTLUK
            Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Aslı Enver, önceki gün hayvan sevgisini yine gözler önüne serdi. Güzel oyuncu, bir mekanda gördüğü sevimli bir köpekle böyle poz verdi. Bu arada Aslı Enver'in birçok ünlü ismin aksine fotoğrafını paylaşırken herhangi bir filtre ya da photoshop uygulamaması da "Doğal güzelliğine güveniyor" dedirtti.



                EĞLENCE SİMGESİ
                Şarkılarıyla                 milyonların kalbini fetheden Simge, önceki gün Kocaeli'nde verdiği konserle kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. 2000 kişiye konser veren Simge, dinleyicisini adeta büyülerken gelen istekler üzerine bazı şarkıları tekrar söyleyen ünlü şarkıcıyla dinleyiciler, fotoğraf çekme yarışına girdiler. Yoğun ilgi nedeniyle konseri izlemek isteyen pek çok kişi içeri giremekte zorlandı.



                BERKAY İZDİHAMI
                Ünlü                 sanatçı Berkay, önceki gece İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen misafirleri selamlayan Berkay, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Sahnesinden Yıldız Tilbe'ye de selam gönderen Berkay, ünlü sanatçının "Dayan Yüreğim" şarkısını yorumladı. Yaklaşık iki saat süren sahne performansı izleyiciler tarafından tam not alırken Berkay alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneyi bitirdi.



                İHANET İTİRAFI
                Buray,                 önceki akşam memleketi Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Buray, uzun bir aradan sonra ailesiyle hasret giderdiğini ve özlediği ev yemeklerini yeme fırsatını bulduğunu dile getirdi. Sanatçı, "Anneciğimin ev yemeklerinden yedim, dostlarımı gördüm benim için özel bir organizasyon oldu" dedi. Muhabirlerin "Gençlik aşklarınızı burada yaşadınız. Daha önce hiç ihanete uğradığınız oldu mu?" sorusu karşısında sanatçı, "Sadece ben değil herkes ihanete uğramıştır. Bunlar zaman zaman yazdığımız şarkılara da yansıyor belki de" dedi.



                    TİLKİ ŞOV
                    Neredeyse                     her sahnesi olay olan güzel şarkıcı Aleyna Tilki, bu kuralı yine bozmadı. Önceki gün bir AVM'de konser veren 22 yaşındaki popçu, tarzıyla olduğu kadar yarattığı izdihamla da dikkat çekti. Kısa süre önce mide kanaması geçiren ünlü popçu, bitmeyen enerjisiyle de sağlık sorunlarını geride bıraktığını gözler önüne serdi.



                    KİRAZ GÜZELİ
                    Hande                     Erçel, pandemiyle birlikte birçok insan gibi bahçe işlerine merak sardı. Beykoz'daki evinin bahçesine diktiği birçok çiçek ile meyve ağaçlarının bakımıyla fırsat buldukça ilgilenen güzel oyuncu, emeklerinin karşılığını aldı. Önceki gün kiraz ağacının önünde böyle poz veren Hande Erçel, paylaşımına "Kirazlar bu sene de bahçemden" diye yazdı.



                    HARBİYE ÖZLEMİ
                    Tan                     Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin dördüncüsü için önceki akşam Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeydi. Mayıs ayında 2022 turnesinin startını Harbiye'deki 3 konseri ile veren Tan Taşçı, izleyenleri adeta zaman yolculuğuna çıkardı. Taşçı, 2.5 saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçı, "Hep yollardayız, konserler çok güzel gidiyor ama sizi özlüyorum Harbiye. Kavuşmak ne güzel" diyerek büyük alkış aldı.



                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    HDP’li Bülbül ’yoldaş’ dediği teröristleri övdü
                    Haberler Saklambaç Pelin Karahan annesi Nural Hanım ile alışverişte | 6 Haziran magazin haberleri
                        SON DAKİKA