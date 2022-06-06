Pelin Karahan annesi Nural Hanım ile alışverişte | 6 Haziran magazin haberleri





İHANET İTİRAFI

Buray, önceki akşam memleketi Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Buray, uzun bir aradan sonra ailesiyle hasret giderdiğini ve özlediği ev yemeklerini yeme fırsatını bulduğunu dile getirdi. Sanatçı, "Anneciğimin ev yemeklerinden yedim, dostlarımı gördüm benim için özel bir organizasyon oldu" dedi. Muhabirlerin "Gençlik aşklarınızı burada yaşadınız. Daha önce hiç ihanete uğradığınız oldu mu?" sorusu karşısında sanatçı, "Sadece ben değil herkes ihanete uğramıştır. Bunlar zaman zaman yazdığımız şarkılara da yansıyor belki de" dedi.