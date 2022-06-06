Pelin Karahan annesi Nural Hanım ile alışverişte | 6 Haziran magazin haberleri

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün annesiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Annesi Nural Hanım ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Tiyatro turnemiz ve sinema filmi çekimlerimiz başlamadan biraz aileme vakit ayırmaya çalışıyorum. Evimizin birkaç eksiği vardı. Biz de bugün annemle birlikte alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Pelin Karahan, spor ve şık tarzıyla göz kamaştırdı.
KİMSE ŞARKI VERMİYOR
Cemal Can Canseven, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ülkeye yeni döndüğünü söyleyen Canseven: "Pandeminin azalmasıyla birlikte yoğun bir yaz bizi bekliyor diyebilirim. Temmuz yada Ağustos ayı gibi yeni şarkımı çıkarmış olacağım. Gerçekten şarkı bulmakta çok zorlanıyorum. Nedendir bilmiyorum ama kimse şarkı vermiyor" şeklinde konuştu.
DOĞAL GÜZEL
Sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Müge Boz, önceki gün pikniğe gitti. Hasır şapkasıyla verdiği pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Doğal güzellik" yorumları yağdı.