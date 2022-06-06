Hülya Avşar'dan gazetecilere gülümseten cevap: “Adımız manşet”





SÜREKLİ İLTİFAT GELİYOR

"Bizim mesleğimizde mesela başka bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü sürekli iltifat geliyor" dedi. Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum" dedi.