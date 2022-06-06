Hülya Avşar'dan gazetecilere gülümseten cevap: “Adımız manşet”

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde yine her zaman olduğu gibi muhteşem bir geceye imza attı. Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği geceye Rusya, Almanya ve İran ve Irak'tan gelen Avşar hayranları da hazır bulundu.
Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen güzel sanatçı, "Hülya Hanım bugün de çok şıksınız. Yine manşetler hazır mı?" demesi üzerine espriyi patlattı: "Adımız manşet." Samimi olan ilginin kendisini rahatsız etmediğini söyleyen sanatçı, "Abartı olamadığı sürece ilgiden rahatsız olmuyorum. Onun dışında her kadın güzel sözden hoşlanır."
SÜREKLİ İLTİFAT GELİYOR
"Bizim mesleğimizde mesela başka bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü sürekli iltifat geliyor" dedi. Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum" dedi.