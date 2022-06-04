Türkbükü yine yaptı yapacağını! Yıllardır bırakmadığı lahmacun rekorunu 450 TL ile geri aldı

İstanbul'un taşı toprağı, Bodrum'un da lahmacunu 'altın' oldu! Sezona dudak uçuklatan fiyatlarla start veren yazlık bölgeler, bu sene cepleri yakmaya kararlı! Türkbükü'nde yıllardır sattığı pahalı lahmacunla olay olan mekan, bu sene de lahmacun fiyatını 195 TL; ayranın fiyatını da 95 TL olarak belirlemişti.
Aynı mekanın lahmacunu teknelere servis ederken ise 195 TL yerine 450 TL alması, "Pes" dedirtti. Bu arada Bodrum'da pazarlarda lahmacun 15 TL'ye satılıyor. İbrahim Tatlıses'in Bitez'teki mekanında ise lahmacunun fiyatı 26 TL...
Yine bazı otellerde lahmacunlar 50 TL civarında satılırken bu rakam oteline göre değişip 80 TL'ye kadar çıkıyor.