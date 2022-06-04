Türkbükü yine yaptı yapacağını! Yıllardır bırakmadığı lahmacun rekorunu 450 TL ile geri aldı

İstanbul'un taşı toprağı, Bodrum'un da lahmacunu 'altın' oldu! Sezona dudak uçuklatan fiyatlarla start veren yazlık bölgeler, bu sene cepleri yakmaya kararlı! Türkbükü'nde yıllardır sattığı pahalı lahmacunla olay olan mekan, bu sene de lahmacun fiyatını 195 TL; ayranın fiyatını da 95 TL olarak belirlemişti.