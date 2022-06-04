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    Türkbükü yine yaptı yapacağını! Yıllardır bırakmadığı lahmacun rekorunu 450 TL ile geri aldı

    Marmaris’teki bir otel 280 TL’lik lahmacun fiyatıyla Bodrum’un 195 TL’lik lahmacun rekorunu kırdı. Ancak Türkbükü, yapacağını yaptı ve tekneye servis ettiği 450 TL’lik bir lahmacunla yıllardır bırakmadığı rekorunu geri aldı!

    Yok mu artıran!

    İstanbul'un taşı toprağı, Bodrum'un da lahmacunu 'altın' oldu! Sezona dudak uçuklatan fiyatlarla start veren yazlık bölgeler, bu sene cepleri yakmaya kararlı! Türkbükü'nde yıllardır sattığı pahalı lahmacunla olay olan mekan, bu sene de lahmacun fiyatını 195 TL; ayranın fiyatını da 95 TL olarak belirlemişti.



    Aynı mekanın lahmacunu teknelere servis ederken ise 195 TL yerine 450 TL alması, "Pes" dedirtti. Bu arada Bodrum'da pazarlarda lahmacun 15 TL'ye satılıyor. İbrahim Tatlıses'in Bitez'teki mekanında ise lahmacunun fiyatı 26 TL...



    Yine bazı otellerde lahmacunlar 50 TL civarında satılırken bu rakam oteline göre değişip 80 TL'ye kadar çıkıyor.



        Bu arada Türkbükü'ndeki mekanda satılan lahmacunun fiyatını 2014 yılında ilk kez TAKVİM yaparak fenomen olan 'kazık lahmacun' haberlerinin startını vermişti.



        2014 yılından beri mekandaki lahmacun fiyatları ise şöyle:
        2014: 39 TL
        2015: 39 TL
        2016: 42 TL
        2017: 44 TL
        2018: 55 TL
        2019: 72 TL
        2020: 78 TL
        2021: 98 TL
        2022: 195 TL



        Bİr süre önce Bodrum'a gelen Kate Moss, daha önce kazıklandığı için bu kez gideceği her mekanın menüsünü incelemişti.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Saklambaç Türkbükü yine yaptı yapacağını! Yıllardır bırakmadığı lahmacun rekorunu 450 TL ile geri aldı
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