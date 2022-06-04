ATV'nin yaz sezonuna damgasını vuracak yeni dizisi ‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek

Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'İçimizdeki Ateş' dizisi yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran teaser'ı sayesinde çok konuşulan dizinin zengin kadrosunda usta oyuncular Burak Sevinç (Doğan Yener) ve Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan) dikkat çekiyor. Yener Hukuk Bürosu'nda birçok başarı kazanan Doğan Yener ve Tülin Tan, yaşadıkları büyük trajedinin ardından mutlu evliliklerini devam ettiremese de birbirlerini koruyup kollamaktan hiç vazgeçmemiş sıra dışı bir ikili. Bu ikili, aynı bürodaki genç avukatların kılavuzu olacak...
TÜRKİYE SAADETİ
Eşi Pamir Kıraner ve kızıyla uzun süredir Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu, eşi ve kızı Marisa Gülcan ile yaz aylarını Türkiye'de geçirip aileleriyle hasret gidereceklerini söyledi. Bu arada Aksoy, halen maskesini takmayı tercih ettiğini söyledi.
MİRAY ERİDİ
Dijital platformda yayınlanacak bir dizide buluşan Birce Akalay ile Miray Daner, önceki gün yemekte buluştu. Şıklıklarıyla ve güzellikleriyle dikkat çeken ikiliden Daner'in her geçen gün daha da kilo verdiği gözlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)