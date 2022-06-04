Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV'nin yaz sezonuna damgasını vuracak yeni dizisi ‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek

    ATV’nin yakında başlayacak dizisi ‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin, hikayeleri ve ilişkileriyle hayli dikkat çekecek. İşte sizler için derlediğimiz 4 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sıra dışı ikili

    Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'İçimizdeki Ateş' dizisi yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran teaser'ı sayesinde çok konuşulan dizinin zengin kadrosunda usta oyuncular Burak Sevinç (Doğan Yener) ve Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan) dikkat çekiyor. Yener Hukuk Bürosu'nda birçok başarı kazanan Doğan Yener ve Tülin Tan, yaşadıkları büyük trajedinin ardından mutlu evliliklerini devam ettiremese de birbirlerini koruyup kollamaktan hiç vazgeçmemiş sıra dışı bir ikili. Bu ikili, aynı bürodaki genç avukatların kılavuzu olacak...



    TÜRKİYE SAADETİ
    Eşi Pamir Kıraner ve kızıyla uzun süredir Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu, eşi ve kızı Marisa Gülcan ile yaz aylarını Türkiye'de geçirip aileleriyle hasret gidereceklerini söyledi. Bu arada Aksoy, halen maskesini takmayı tercih ettiğini söyledi.



    MİRAY ERİDİ
    Dijital platformda yayınlanacak bir dizide buluşan Birce Akalay ile Miray Daner, önceki gün yemekte buluştu. Şıklıklarıyla ve güzellikleriyle dikkat çeken ikiliden Daner'in her geçen gün daha da kilo verdiği gözlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



        BATI ÖZENTİLERİ
        Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Kerem Bürsin'in yaptığı "Türk oyuncuların ego sorunu var" açıklaması hakkında konuştu. Doğulu, "Bu tarz davrananlar, Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenen kişiler" dedi.



        GÜZEL HA'YAT'
        Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile tatil sezonunu açtı. Tatile çıkmak için ablası Hande Soral'ın doğum yapmasını bekleyen güzel oyuncu, yeğenine kavuşur kavuşmaz soluğu Ege'de aldı. Önceki gün eşiyle kiraladığı lüks yattan paylaşımlar yapan Bensu Soral, kusursuz güzelliğiyle yine büyüledi.



        BODRUM SEFASI
        Son dönemin en popüler isimlerinden Şevval Şahin, Bodrum pozlarıyla büyüledi. Özel davetli olarak gittiği tatilini yine bedavaya getiren güzel model, Bodrum'un en lüks mekanlarından yaptığı paylaşımlar kadar kusursuz fiziğiyle de sosyal medyaya damgasını vurdu.



            SEVDİĞİM TEK ERKEK OĞULLARIM!
            Geçtiğimiz gün gittiği Edis konserinde ünlü popçuya "Seni seviyorum" diye bağırdığına dair haberler çıkan Çağla Şıkel, önceki gün bir tanıtımdaydı. "Eskiden Edis bana hayranmış, şimdi ben ona hayranım" diyen güzel model, ekledi: "Çok seviyorum kendisini ama konser sonrası yazıldığı gibi bağırmadım. 'Seni seviyorum' diyeceğim tek erkek şuan çocuklarım." Bu arada Çağla Şıkel, okullar kapanır kapanmaz çocuklarıyla Çeşme'de sezonluk kiraladığı eve gideceğini de söyledi. (Aydın Hamza)



            BABA KEYİF
            Eşi Gupse Özay'ın yaklaşık altı aylık hamile olmasının sevincini yaşayan Barış Arduç, Marmaris'te tatilde. Sosyal medyayı aktif kullanmayan yakışıklı oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Arduç'a sevenlerinden "En yakışıklı baba", "Baba keyif" gibi yorumlar yağdı.



            ALIŞVERİŞ NEŞESİ
            Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Melisa Döngel, önceki gün İstinye'deydi. Güneşli havanın tadını açık havada alışveriş yaparak çıkaran güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Uzun saatler alışveriş yapan oyuncu, sempatik tavırlarıyla da dikkat çekti.



                PİQUE KAPIDA KALDI
                Shakira ile Gerard Pique krizi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı. Olayla ilgili iddialardan biri de Barcelonalı yıldızın seksi şarkıcıyı takım arkadaışı Gavi'nin annesiyle aldattığıydı; ancak iddia asılsız çıktı. Bu arada yine İspanyol basınına göre önceki Barcelona'daki milyonlarca dolarlık malikanelerine giden Pique, kapıda kaldı! Serveti 80 milyon doları bulan yıldız futbolcu, Shakira'nın kilidi değiştirtmesiyle evine giremedi. Telefonla ünlü yıldızı arayan Gerard Pique, iddiaya göre de evden kısa süre kalıp yine ayrıldı.



                ESPRİ TAT KAÇIRDI
                Gülşen, katıldığı bir ödül töreninde boş tekerlekli sandalye bulunca Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notuyla bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti. Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.



                PARTİYE GELİN
                Geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla İlkay Gündoğan'la Danimarka'da nikah masasına oturan Sara Arfaoui, önceki gün arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Doğup büyüdüğü İtalya'da en yakın kız arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen güzel yengenin bu paylaşımları, düğün kutlamasının çok yakında olacağının sinyallerini verdi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Saklambaç ATV'nin yaz sezonuna damgasını vuracak yeni dizisi ‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek
                    SON DAKİKA