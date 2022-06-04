ATV'nin yaz sezonuna damgasını vuracak yeni dizisi ‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek





PİQUE KAPIDA KALDI

Shakira ile Gerard Pique krizi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İspanya basınından El Periodico, Shakira'nın Pique'yi kendisini aldatırken suçüstü yakaladığını ve ünlü çiftin ayrılık kararı aldığını yazmıştı. Olayla ilgili iddialardan biri de Barcelonalı yıldızın seksi şarkıcıyı takım arkadaışı Gavi'nin annesiyle aldattığıydı; ancak iddia asılsız çıktı. Bu arada yine İspanyol basınına göre önceki Barcelona'daki milyonlarca dolarlık malikanelerine giden Pique, kapıda kaldı! Serveti 80 milyon doları bulan yıldız futbolcu, Shakira'nın kilidi değiştirtmesiyle evine giremedi. Telefonla ünlü yıldızı arayan Gerard Pique, iddiaya göre de evden kısa süre kalıp yine ayrıldı.