Nilperi Şahinkaya Cannes'da kabusu yaşadı

Nilperi Şahinkaya ve sanatçı sevgilisi Emre Yusufi, önceki akşam Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir marka için parti düzenleyen güzel oyuncu, süper mini elbisesi tarzıyla büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta gittikleri Cannes tatilinde hırsızlık şoku yaşayan çift o anları da anlatmayı ihmal etmedi:

"Biz gece dışarıdayken eve hırsız girdi. Arkadaşımın her şeyini çaldılar. Benim de çantamı çaldılar. Çantamın içinde pasaport, ehliyet ve kimliğim vardı. Orada baya macera yaşadık. Geçici pasaport çıkartmak için 2 saat yol gittik. Korkunçtu o anlar. Festival döneminde orada hırsızlık çok oluyormuş zaten."