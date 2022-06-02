Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nilperi Şahinkaya Cannes'da kabusu yaşadı

    Nilperi Şahinkaya ve sanatçı sevgilisi Emre Yusufi, önceki akşam Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Şahinkaya, geçtiğimiz hafta Cannes’da yaşadığı hırsızlık olayı için “Korkunç anlardı. Biz evde yokken her şeyimizi çaldılar” dedi.

    Doğan Savaş
    Nilperi Şahinkaya

    Nilperi Şahinkaya ve sanatçı sevgilisi Emre Yusufi, önceki akşam Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir marka için parti düzenleyen güzel oyuncu, süper mini elbisesi tarzıyla büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta gittikleri Cannes tatilinde hırsızlık şoku yaşayan çift o anları da anlatmayı ihmal etmedi:

    "Biz gece dışarıdayken eve hırsız girdi. Arkadaşımın her şeyini çaldılar. Benim de çantamı çaldılar. Çantamın içinde pasaport, ehliyet ve kimliğim vardı. Orada baya macera yaşadık. Geçici pasaport çıkartmak için 2 saat yol gittik. Korkunçtu o anlar. Festival döneminde orada hırsızlık çok oluyormuş zaten."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 3.500 TL promosyon
    Haberler Saklambaç Nilperi Şahinkaya Cannes'da kabusu yaşadı
        SON DAKİKA