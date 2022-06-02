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    Atv yayınlanacak "Gül Masalı" dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü

    atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü. Dizinin görüntüleri, herkesi eşsiz bir yolculuğa çıkardı.

    Görsel şölen

    Dizi, atv'de izlenir" sloganıyla milyonları ekrana kilitleyen atv'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı "Gül Masalı" dizisinin ikinci teaserı yayınlandı.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta'nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Fonda Eğirdir Gölü ile lavanta ve gül tarlarının görsel güzelliği dikkat çekerken başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın uyumu da çok beğenildi.

    Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam eden dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.

    Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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    Haberler Saklambaç Atv yayınlanacak "Gül Masalı" dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü
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