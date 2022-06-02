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    Ahmet Kural ile Ecem Erkek, güldürmeye hazır

    Yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi ‘Müjdemi İsterim’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek önceki gün Polonezköy’deki çekim mekanında objektiflere hatıra pozu verdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Ahmet Kural ile Ecem Erkek, güldürmeye hazır

    Yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi 'Müjdemi İsterim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek önceki gün Polonezköy'deki çekim mekanında objektiflere hatıra pozu verdi. Seyirciye çok özlediği sınırsız kahkahayı vadeden 'Müjdemi İsterim'in vizyon tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    YOĞUN PELİN
    Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Rol aldığı tiyatro oyunuyla bu yaz Türkiye turnesine çıkacağını söyleyen Karahan, "Yaz benim için biraz yoğun geçecek. Hem çalışacağım hem de fırsat buldukça ailemle birlikte kısa kısa tatil yapacağım" dedi.

    İHANET ETMEDİM
    Yılmaz     Kunt, geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi. Kısa bir süre önce manken Pınar Tartan ile görüntülenen Kunt'un kendisi gibi oyuncu aşkı Sevda Erginci'yi aldattığı iddia edilmişti. Yılmaz Kunt, konuyla ilgili "Hiç öyle bir şey yok. Biz Sevda ile konuşup ayrıldık" dedi. Doğan SAVAŞ

        UTANGAÇ İKİLİ
        Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'te bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İkili, muhabirlerin aşklarıyla ilgili ısrarlı sorularına ise "Çok teşekkür ederiz" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ

        SEMT OTURUŞU
        Her yaptığı olay olan Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirmeyi başardı. Güzel oyuncu, semt oturuşu adını verdiği pozuyla hem güldürdü hem de fiziğiyle büyüledi. Birbirinden seksi paylaşımlarına "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" diyerek Instagram hesabından yayınlayan Sarıkaya'ya takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

        AŞK KADINI ÖZGE
        Özge Gürel, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününde romantik bir mesaj kaleme aldı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle yaptığı paylaşımına "Midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" diye not düştü.

            TOPLANTI ŞIKLIĞI
            Geçtiğimiz             günlerde ABD konseriyle çok konuşulan Hadise, önceki gün bir AVM'deydi. Bir İtalyan mücevher firmasının Türkiye marka elçisi olan ve firma yetkilileriyle görüşme yapan güzel şarkıcı, tarzıyla da dikkat çekti. Uzun desenli kıyafetini uçuk mavi terliklerle kombinleyen Hadise, özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

            ANNE BARBİE
            Geçtiğimiz             gün Bebek'te görüntülenen Bengü, tarzıyla yazı getirdi. 'Tatlı' isimli şarkısının ve klibinin çok beğenildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, ekledi: "Kızım Zeynep, klibimi görünce 'Anne Barbie olmuşsun!' dedi. Çok çalışınca ve üzerine yakışınca başarı geliyor." Bu arada Bengü, yoğun temposuna rağmen iki çocuğunu ihmal etmediğini" söyledi. Doğan SAVAŞ

            ZÜLEYHA'YA CAN FEDA
            "Bir Zamanlar Çukurova'. büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Sevilen dizi, bu akşam saat 20.00'de 139'uncu bölümüyle atv ekranında olacak. Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

                ŞAPKADAN ŞIKLIK ÇIKTI
                Tasarımcı Melike Altunkum, yeni şapka koleksiyonunu özel bir davetle Etiler'deki bir mekanda tanıttı. Sosyetiklerin akın ettiği davette Altınkum, şapkaları takıp yakın dostları Melis Özer ve Işıl Güvensoy Barlık ile poz verdi.

                ATİYE ZİRVEDE
                Atiye'nin, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Türkiye'nin ilk fusion pop albümü 'Deli İşi' büyük ilgi gördü. Dokuz şarkıdan oluşan Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin dokuz yıl aradan sonra yayımladığı ilk albüm. Albüm iki hafta içinde Apple Music ve Spotify albüm listelerinin zirvesine yerleşti.

                SU GİBİ!
                Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, 3 gece üst üste gerçekleştirdiği konser serisinde son albümü Kabuk'ta yer alan şarkıları ilk defa sahnede canlı canlı seslendirdi. Güzelliğiyle büyüleyen şarkıcı, konser takviminin arasında bir boşluk yakaladığı ilk fırsatta albümün ilk klibini çekecek.
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                Haberler Saklambaç Ahmet Kural ile Ecem Erkek, güldürmeye hazır
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