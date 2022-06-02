Ahmet Kural ile Ecem Erkek, güldürmeye hazır

Yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi 'Müjdemi İsterim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek önceki gün Polonezköy'deki çekim mekanında objektiflere hatıra pozu verdi. Seyirciye çok özlediği sınırsız kahkahayı vadeden 'Müjdemi İsterim'in vizyon tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
YOĞUN PELİN
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Rol aldığı tiyatro oyunuyla bu yaz Türkiye turnesine çıkacağını söyleyen Karahan, "Yaz benim için biraz yoğun geçecek. Hem çalışacağım hem de fırsat buldukça ailemle birlikte kısa kısa tatil yapacağım" dedi.
İHANET ETMEDİM
Yılmaz Kunt, geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi. Kısa bir süre önce manken Pınar Tartan ile görüntülenen Kunt'un kendisi gibi oyuncu aşkı Sevda Erginci'yi aldattığı iddia edilmişti. Yılmaz Kunt, konuyla ilgili "Hiç öyle bir şey yok. Biz Sevda ile konuşup ayrıldık" dedi. Doğan SAVAŞ