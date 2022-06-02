Ahmet Kural ile Ecem Erkek, güldürmeye hazır

AŞK KADINI ÖZGE

Özge Gürel, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününde romantik bir mesaj kaleme aldı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle yaptığı paylaşımına "Midemde hep kelebekler, hep bir karın ağrısı... Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun. Hep ol, hep!" diye not düştü.