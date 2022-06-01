Türkbükü'ndeki 195 TL'lik lahmacun rekorunu Marmaris'teki çok ünlü otel egale etti! Tam 280 TL'ye servis yaptılar

Sosyete ve sanat dünyasının akın ettiği ve geceliği ortalama 20 bin TL olan çok ünlü bir otelden yansıyan fiyatlar, dudak uçuklattı.
Yıllardır Bodrum'la özdeşleşen 'kazık lahmacun' rekorunu bu otel kırdı.
Sosyete ve sanat dünyasının akın ettiği ve geceliği ortalama 20 bin TL olan çok ünlü bir otelden yansıyan fiyatlar, dudak uçuklattı.
Yıllardır Bodrum'la özdeşleşen 'kazık lahmacun' rekorunu bu otel kırdı.
Yine aynı otelde mini bardaki 0.33 ml suların fiyatı 48 TL...
Et yemeklerinin ortalama 750 TL'ye servis edildiği otelin marketindeki güneş yağı ise tam 650 TL!
Bu arada gecelik oda fiyatları ortalama 20 bin TL olan otelde Hande Subaşı, Burcu Şendir, Ece Erken, Rachel Araz Kiresepi, Arda Turan-Aslıhan Doğan, Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı gibi sosyete ile magazin dünyasının birçok ünlü ismi sürekli konaklıyor.