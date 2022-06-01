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    Türkbükü'ndeki 195 TL'lik lahmacun rekorunu Marmaris'teki çok ünlü otel egale etti! Tam 280 TL'ye servis yaptılar

    Bodrum’da fiyatları her sene artan lahmacunun bu sezonki rekor fiyatı 195 TL'ydi... Türkbükü’ndeki bir mekanda satılan bu lahmacunun rekorunu ise Marmaris'teki çok ünlü bir otelde tam 280 TL'ye servis edilen lahmacun kırdı!

    Lahmacun borsası!

    Yazın yaklaşmasıyla Bodrum ve Çeşme'den gelen fiyatlar, "Bu sene yandık!" dedirtirken; Marmaris'ten de benzer bir haber geldi.



    Sosyete ve sanat dünyasının akın ettiği ve geceliği ortalama 20 bin TL olan çok ünlü bir otelden yansıyan fiyatlar, dudak uçuklattı.



    Yıllardır Bodrum'la özdeşleşen 'kazık lahmacun' rekorunu bu otel kırdı.



        TAKVİM, geçtiğimiz haftalarda Türkbükü'nde pahalılığı dillere destan lahmacunun bu sezon 195 TL'den satılacağını yazdı; sosyal medya sallandı.



        MİNİK SU 48 TL
        Lahmacun rekorunu kırmak ise Marmaris'teki bu otele düştü.



        Lahmacunun otel müşterilerine tam 280 TL'den satışa sunulduğu ortaya çıktı.



            Yine aynı otelde mini bardaki 0.33 ml suların fiyatı 48 TL...



            Et yemeklerinin ortalama 750 TL'ye servis edildiği otelin marketindeki güneş yağı ise tam 650 TL!



            Bu arada gecelik oda fiyatları ortalama 20 bin TL olan otelde Hande Subaşı, Burcu Şendir, Ece Erken, Rachel Araz Kiresepi, Arda Turan-Aslıhan Doğan, Burcu Esmersoy ve Ebru Şallı gibi sosyete ile magazin dünyasının birçok ünlü ismi sürekli konaklıyor.

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            Etnospor
            Haberler Saklambaç Türkbükü'ndeki 195 TL'lik lahmacun rekorunu Marmaris'teki çok ünlü otel egale etti! Tam 280 TL'ye servis yaptılar
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