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    Reytinglerin hakimi Kuruluş Osman 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek

    ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi 'Kuruluş Osman' 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek. Osman Bey hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fetihinin önünü açacak. İşte sizler için derlediğimiz 1 Hazirtan tarihli Saklambaç haberleri...

    Büyük oyun

    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işler. Osman Bey ise hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fethinin önünü açacak büyük bir oyun kurmaktadır.



    MUHTEŞEM DÜET
    Suat Suna Proje albümünün ikinci teklisi Yalan Değil, çok özel bir ortaklıkla yayında. Zamanında herkesin çok severek dinlediği şarkı, bu sefer Deniz Seki ve İskender Paydaş'ın bir araya gelmesiyle bambaşka bir enerjiye kavuştu.



    DENİZ KIZLARI
    Her fırsatta Bodrum tatiline gelen Özlem Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yıldız, geçtiğimiz gün de tatil yaptığı otelin plajında görüntülendi.



        Fit görüntüsüyle dikkat çeken güzel sunucu, denizde bile telefonu elinden düşürmedi. Yıldız'la aynı sırada yakın dostu İlgi Gövsa da denize girerken objektiflere takıldı.



        MUHTEŞEM START
        İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez dinleyicileriyle buluşan Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste vereceği konser serisine başladı. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Edis, stiliyle yine farkını konuşturdu. Başarılı sanatçıyı hayranlıkla izleyen Çağla Şıkel de konser boyunca bir an olsun yerinde duramadı. Sıkı bir Edis hayranı olan Şıkel, konser öncesinde tatil planıyla ilgili de konuştu: "Bu yaz daha çok Çeşme'de olacağım ama ara sıra da Bodrum'a gidip geleceğim." (Doğan SAVAŞ)



        UFUKTA SERGİ VAR
        Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstinye'deydi. Daha önce 2017 yılında gittiği Kenya seyahatinde çektiği fotoğrafları sergi ile satışa çıkaran ve elde edilen geliri o bölgede suya ulaşımı zor olan insanlar yararına su kuyuları açılmasında kullanan başarılı oyuncu, "Neden olmasın, tabii ki yeni bir sergi düşünebilirim" dedi.



            ŞEYMA 'ACEMİ'BAŞI
            Şeyma Subaşı, önceki gün kızının isteğiyle mutfağa girip kurabiye yapmaya çalıştı. Ancak blenderı bile çalıştıramayan genç kadın, mutfağın her yerini un yaptı. Nedenini anlamayan Şeyma Subaşı'na kızı akıl hocalığı yapıp "Anne, su koymadık" dedi! Bu arada ünlü fenomenin fırından çıkan kurabiyelerine kızı Melisa bile kahkaha atarak güldü.



            50'LİK GENÇ KIZ
            Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Temmuz ayında 50. yaşına girecek olan Samyeli'nin yıllara meydan okuyan fiziği yine çok konuşuldu. Spor tutkunu olan güzel oyuncu, karın kaslarıyla da bir kez daha genç kızlara taş çıkardığını gözler önüne serdi.



            TAN SÜRPRİZİ
            Yarım asırlık müzik hayatında günümüz halk şiirlerini de besteleyip yorumlayan Musa Eroğlu, arşivlik bir albüme daha imza attı. Üstat Musa Eroğlu için hazırlanan saygı projesi ''Bir Asır'' için Tan Taşçı da ''Yolun Sonu Görünüyor' isimli eseri seslendirdi.



                FESTİVAL BAŞLIYOR
                'Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali' İstanbul lansmanı, önceki gün gerçekleşti. Lansman gecesine Burcu Kıratlı'nın da olduğu birçok ünlü isim katıldı. Kıratlı, Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra da ilk kez objektiflere takıldı. Bu arada 23-26 Haziran tarihleri arasında katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan festival, ardından Ayvalık'ta düzenlenecek.



                YARDIM YONCASI
                Türkiye Multipl Skleroz Derneği, 30 Mayıs Dünya MS Günü özelinde GEN'in desteğiyle "Sekiz Mevsim" konserine imza attı. Internum Oda Orkestrası'nın Vivaldi ve Piazzola eserlerini yorumlayarak başladığı gece, Yonca Lodi sürprizi ile devam etti. Önce klasik eserleri yorumlayan Lodi, ardında kendi orkestrası ile konserine devam etti.



                OLAY İKİLİ GÖRÜNDÜ
                İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, geçtiğimiz hafta yine ilişkilerinde kriz yaşamış ve birbirlerini sosyal medyada takibi bırakmışlardı. Bugüne kadar defalarca kez ayrılıp barışan ikili, birbirlerine yeni bir şans verdi. İbo ile sosyetik aşkı, önceki akşamki bir davete de beraber katılarak yaklaşık 20. kez barışmalarını herkese ilan etti.

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                Haberler Saklambaç Reytinglerin hakimi Kuruluş Osman 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek
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