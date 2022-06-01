Reytinglerin hakimi Kuruluş Osman 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek

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İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez dinleyicileriyle buluşan Edis, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste vereceği konser serisine başladı. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Edis, stiliyle yine farkını konuşturdu. Başarılı sanatçıyı hayranlıkla izleyen Çağla Şıkel de konser boyunca bir an olsun yerinde duramadı. Sıkı bir Edis hayranı olan Şıkel, konser öncesinde tatil planıyla ilgili de konuştu: "Bu yaz daha çok Çeşme'de olacağım ama ara sıra da Bodrum'a gidip geleceğim." (Doğan SAVAŞ)