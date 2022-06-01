Reytinglerin hakimi Kuruluş Osman 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işler. Osman Bey ise hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fethinin önünü açacak büyük bir oyun kurmaktadır.
MUHTEŞEM DÜET
Suat Suna Proje albümünün ikinci teklisi Yalan Değil, çok özel bir ortaklıkla yayında. Zamanında herkesin çok severek dinlediği şarkı, bu sefer Deniz Seki ve İskender Paydaş'ın bir araya gelmesiyle bambaşka bir enerjiye kavuştu.
DENİZ KIZLARI
Her fırsatta Bodrum tatiline gelen Özlem Yıldız, fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yıldız, geçtiğimiz gün de tatil yaptığı otelin plajında görüntülendi.