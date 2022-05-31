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    ‘Ben esmer seviyorum ama sarışınlar denk geliyor’ diyen Ekin Mert Daymaz adeta Brezilya'dan sevgili transfer etti

    ‘Ben esmer seviyorum ama sarışınlar denk geliyor’ diyen Ekin Mert Daymaz, çareyi yurt dışında buldu! Yakışıklı oyuncu, önceki akşam Brezilya’dan gelen model güzelle eğlence turuna çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Brezilya’dan transfer

    Yakın zamanda "Ben esmer seviyorum ama hep sarışın denk geliyor" açıklamasıyla çok konuşulan Ekin Mert Daymaz, amacına ulaştı! Yakışıklı oyuncu, önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi. Mekandan birlikte çıkan çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürüdü Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Daymaz, mekanda samimi bir şekilde eğlendiği yanındaki güzelle ilgili "Hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi; İstanbul'u gezdireceğim" dedi. Bu arada Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.



    GÜZİDE TATİL!
    Pandemiyle birlikte uzun süredir yaşadığı ABD'den ayrılıp Türkiye'ye dönüş yapan Güzide Duran, bir süredir de Bodrum Gümüşlük'teki evinde kalıyordu. Eşi Adnan Aksoy ve çocuklarıyla bu yaz rotasını değiştiren eski manken, sosyetenin tercih ettiği Türkbükü'ndeki özel bir siteden ev kiraladı. Gümüşlük'teki villasını aylık 100 bin TL'ye kiraya verdiği konuşulan Güzide Duran, yeni evi için de altı aylık kira bedeli olarak 100 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 700 bin TL ödedi.



    ÖZLEM GİDERDİ
    Tam bir Bodrum aşığı olan Özlem Yıldız, kısa süreliğine işleri için İstanbul'a gelmişti. Hafta sonu yeniden Ege'nin incisine giden güzel sunucu, Bodrum'la özdeşleşen begonvillerle böyle poz verdi. Özlem Yıldız, her zamanki gibi de bronz teniyle dikkat çekti.



        FİLTRESİZ GÜZELLİK
        Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, önceki gün Instagram'dan erik yerken bu karesini paylaştı. Fotoğrafına herhangi bir Instagram filtresi ya da photoshop uygulamayan 25 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler, "Doğallığın kitabını yazıp adeta birçok ünlü güzele meydan okudu" yorumları yaptı.



        TATLI TELAŞ
        Serkan Çayoğlu ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan çift, çok merak edilen düğünleriyle ilgili detayların ufak ufak netleşmeye başladığını söyleyip ekledi: "Tatlı bir telaşın içindeyiz."



        BEBEĞİYLE GEZİYOR
        Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Yoğun iş tempolarından dolayı ancak Eylül gibi tatil yapabileceklerini söyleyen ikiliden Pamuk'un kedisiyle gezmesi de dikkatlerden kaçmadı.



            YOĞUN İLGİ
            Ebru Yaşar, önceki akşam Maslak'ta sevenleriyle buluştu. Rezervasyonların günler öncesinden kapandığı mekanda istek üzerine ek masalar konulurken girişte kuyruklar oluştu. Siyah taşlı kıyafeti ile büyüleyen Yaşar, yine unutulmaz bir müzik akşamına imza attı...



            GÜL GİBİ YATIRIM
            Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gül Gölge, ticarete atılıyor. Bir döneme damga vuran güzel sunucu, önceki gün Nişantaşı'nda sır gibi sakladığı projesi hakkında konuştu. Gül Gölge, bir güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açacağını söyledi. Bu projenin uzun süredir aklında olduğunu söyleyen Gölge, "Çok heyecanlı ve mutluyum. İlk defa size söylüyorum. Yakın zamanda güzellik eğitimi merkezim hizmete girecek'' dedi. Güzel sunucu, bizzat işin başında olacağını ve her şeyiyle birebir de kendisinin ilgilendiğini sözlerine ekledi. (Doğan SAVAŞ)



            HOMELESS GİBİ!
            Bir dönemin en popüler isimlerinden modacı Zeynep Tunuslu, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Taksiciyle para krizi yaşadığını söyleyen Tunuslu'nun giyim tarzı, şaşkınlık yarattı. Bir dönem en ünlü isimleri giydiren Tunuslu, görüntüsüyle ABD'de görmeye alışık olduğumuz evsizleri (homeless) anımsattı. (Doğan SAVAŞ)



                BU NE PANİK!
                Nez, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Bir antika dükkanı sahibi olan yeni aşkı Cihan Sezgin'in kullandığı cip içerisinde görüntülenen ünlü şarkıcı, büyük panik yaşadı. Araçtan inmek için Sezgin'in arkadaşından yardım isteyen Nez, koşar adımlarla evine kaçtı.



                GÖZLER DEDEDEN
                Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ve kızları Pera ile Cihangir'deki evlerinin önünde görüntülendi. Pera Öğet'in büyüdükçe yüz hatları ile rahmetli dedesi Ferhan Şensoy'a benzemesi sorulunca güzel oyuncu, "Evet babama çok benziyor Gözleri aynı babam. Biz de Cem ile bu durumla gurur duyuyoruz" dedi.



                YILLARI DURDURDU!
                Dünyaca ünlü markaların buluştuğu İSTONMOD Moda Günleri, İstanbul'da gerçekleşti. Birçok ünlü modelle birlikte podyumda boy gösteren 45 yaşındaki Demet Şener de kusursuz fiziğiyle bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.



                    AŞKA İLK ADIM
                    Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 25'inci bölümüne Akkız ile Batuga'nın sevdaları için attıkları ilk adım damga vuracak. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?



                    EĞLENCE ZAMANI
                    İstanbul'un en sevilen etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da yaz konserleri başladı. Mekanda Haziran'ın startını 2 Haziran'da başarılı kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu verecek. Maksimum Uniq Açıkhava Haziran ayında farklı müzik türlerinden farklı sanatçıları aynı çatıda buluşturacak. Büyük ilgi gören Tamamen Arabesk projesiyle Merve Özbey de 16 Haziran akşamı mekanda sahnede olacak.

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                    Haberler Saklambaç ‘Ben esmer seviyorum ama sarışınlar denk geliyor’ diyen Ekin Mert Daymaz adeta Brezilya'dan sevgili transfer etti
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