‘Ben esmer seviyorum ama sarışınlar denk geliyor’ diyen Ekin Mert Daymaz adeta Brezilya'dan sevgili transfer etti

Yakın zamanda "Ben esmer seviyorum ama hep sarışın denk geliyor" açıklamasıyla çok konuşulan Ekin Mert Daymaz, amacına ulaştı! Yakışıklı oyuncu, önceki akşam Beyoğlu'ndaki bir mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi. Mekandan birlikte çıkan çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürüdü Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Daymaz, mekanda samimi bir şekilde eğlendiği yanındaki güzelle ilgili "Hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi; İstanbul'u gezdireceğim" dedi. Bu arada Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.
GÜZİDE TATİL!
Pandemiyle birlikte uzun süredir yaşadığı ABD'den ayrılıp Türkiye'ye dönüş yapan Güzide Duran, bir süredir de Bodrum Gümüşlük'teki evinde kalıyordu. Eşi Adnan Aksoy ve çocuklarıyla bu yaz rotasını değiştiren eski manken, sosyetenin tercih ettiği Türkbükü'ndeki özel bir siteden ev kiraladı. Gümüşlük'teki villasını aylık 100 bin TL'ye kiraya verdiği konuşulan Güzide Duran, yeni evi için de altı aylık kira bedeli olarak 100 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 700 bin TL ödedi.
ÖZLEM GİDERDİ
Tam bir Bodrum aşığı olan Özlem Yıldız, kısa süreliğine işleri için İstanbul'a gelmişti. Hafta sonu yeniden Ege'nin incisine giden güzel sunucu, Bodrum'la özdeşleşen begonvillerle böyle poz verdi. Özlem Yıldız, her zamanki gibi de bronz teniyle dikkat çekti.