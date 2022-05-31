‘Ben esmer seviyorum ama sarışınlar denk geliyor’ diyen Ekin Mert Daymaz adeta Brezilya'dan sevgili transfer etti





GÜZİDE TATİL!

Pandemiyle birlikte uzun süredir yaşadığı ABD'den ayrılıp Türkiye'ye dönüş yapan Güzide Duran, bir süredir de Bodrum Gümüşlük'teki evinde kalıyordu. Eşi Adnan Aksoy ve çocuklarıyla bu yaz rotasını değiştiren eski manken, sosyetenin tercih ettiği Türkbükü'ndeki özel bir siteden ev kiraladı. Gümüşlük'teki villasını aylık 100 bin TL'ye kiraya verdiği konuşulan Güzide Duran, yeni evi için de altı aylık kira bedeli olarak 100 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 700 bin TL ödedi.